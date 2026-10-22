Bojovnice UFC měla dva pozitivní testy na zakázanou látku. Komise jí dala jen šest měsíců a vysvětlila proč

V prvním kole zbývala necelá minuta, když Jaqueline Amorim stáhla thajskou soupeřku Lomu Lookboonmee do armbaru a ta v čase 4:04 odklepala. Bylo to 30. května 2026 v Macau a brazilská zápasnice si připsala jedenáctou profesionální výhru, devátou ukončením na zemi. O dva měsíce později odevzdala ve floridském Fort Lauderdale mimosoutěžní vzorek moči. Pak ještě jeden. V obou byl ostarin, látka s anabolickými účinky, kterou pravidla zámořské organizace UFC zakazují při soutěži i mimo ni, a přesto si Amorim odnesla jen 6 měsíců. Redakce MMAmag si otevřela oficiální oznámení antidopingové komise i rozhodnutí v jiných případech ze stejného archivu a hledala, čím je ten trest podložený.
Druhý vzorek přišel dřív, než se stihla dozvědět výsledek prvního
První vzorek odevzdala Amorim 29. července 2026, druhý 17. srpna 2026. Oba odběry proběhly mimo soutěž ve Fort Lauderdale na Floridě. Klíčová je časová osa: když přišla na řadu druhá kontrola, o pozitivním nálezu z té první ještě nevěděla. Komise proto oba nálezy posoudila jako jediné porušení antidopingových pravidel, ne jako dvě provinění, která by se sčítala.
Antidopingový program UFC spravuje od začátku roku 2024 nezávislá agentura Combat Sports Anti-Doping, zkráceně CSAD. Podle popisu programu má konečné slovo v řízení i v sankcích a zaměstnanci organizace do rozhodování nevstupují. Ostarin patří mezi selektivní modulátory androgenních receptorů a seznam Světové antidopingové agentury pro rok 2026 ho pod názvem enobosarm řadí mezi další anabolické látky, tedy mezi látky zakázané stále. Rozhodnutí zveřejnila UFC 16. října 2026.
Spojení obou nálezů ale samo o sobě 6 měsíců nevysvětluje. Ten trest stojí na okolnostech, které komise vyjmenovala, a na jedné věci, kterou ve svém oznámení nepojmenovala.
Komise popsala, co se nejspíš stalo. Jedno jméno ale do oznámení nenapsala
Komise vyjmenovala, co trest srazilo dolů: velmi nízké hladiny ostarinu v obou vzorcích, předchozí testovací historii Brazilky, užívání několika doplňků stravy bez nezávislé certifikace, doložený výskyt kontaminace ostarinem v doplňcích na světovém trhu a plnou spolupráci při vyšetřování. Podle CSAD z dostupných důkazů neplyne, že by jí ostarin přinesl významnou výkonnostní výhodu, ani že by látku užila úmyslně. Ve stanovisku, které zveřejnila UFC, stojí, že nálezy „odpovídaly nízké kontaminaci ostarinem spíše než úmyslnému užití“. Tedy hodnocení důkazů, ne prohlášení o nevině.
Co v oznámení není: název doplňku, značka, šarže ani naměřená koncentrace ostarinu ve vzorcích. Stanovisko přitom výslovně uvádí, že laboratoř SMRTL provedla analýzu doplňků souvisejících s případem. Co se v nich našlo, se ale veřejnost nedozví.
Ze dvou oznámení, která redakce MMAmag porovnala ve veřejném archivu UFC Anti-Doping, je ten rozdíl vidět na první pohled. U zápasnice Caroline Foro Antunes, která v březnu 2026 přijala rovněž šestiměsíční trest, archiv popisuje, že laboratorní analýza našla furosemid v doplňku, který užívala, a podobnou hladinu obsahovala i zapečetěná lahvička stejného produktu. U Amorim takový popis chybí.
Hranici je potřeba číst přesně. CSAD uzavřela, že nálezy odpovídají kontaminaci nízkou hladinou spíš než úmyslnému užití. Neznamená to, že by veřejný dokument konkrétní kontaminovaný produkt pojmenoval a doložil.
Zbývá otázka, jestli je šest měsíců v antidopingovém programu UFC mimořádná shovívavost, nebo běžná položka, a veřejný archiv rozhodnutí na ni odpovídá docela přesně.
Šest měsíců v UFC znamená pokaždé něco jiného
Redakce MMAmag prošla veřejný archiv rozhodnutí UFC Anti-Doping od března 2024 a dopočítala z dat v oznámení, kolik dnů trestu Amorim v den zveřejnění ještě zbývalo. 6 měsíců není v programu ani výjimka, ani sazba. Délku určuje kombinace látky, okolností nálezu, spolupráce a prokázané výhody.
- Khalil Rountree, 2 měsíce v květnu 2024: sám nahlásil mylné užití doplňku se zakázanou látkou.
- Azamat Murzakanov, 180 dní v prosinci 2024: nízká hladina metabolitu LGD-4033, kterou laboratoř našla i v zapečetěném doplňku, aniž by byla na etiketě.
- Caroline Foro Antunes, 6 měsíců v březnu 2026: furosemid doložený v užívaném i v zapečetěném balení.
- Volkan Oezdemir, 16 měsíců v červenci 2026: erytropoetin, látka známá jako EPO, v krvi i v moči, snížená sankce i přes rozsáhlou spolupráci.
- Walt Harris, 48 měsíců v březnu 2024: dvě samostatná porušení, po oznámení prvních nálezů následoval další pozitivní test.
Trest Amorim běží od 17. srpna 2026, kdy se dozvěděla o dočasném pozastavení činnosti, a vyprší 17. února 2027. Mezi těmi daty leží 184 kalendářních dnů. V den, kdy UFC rozhodnutí zveřejnila, tedy 16. října 2026, měla odslouženo 60 dnů a zbývalo jí 124. Ke 22. říjnu 2026 z trestu uběhlo 66 dnů a zbývalo 118.
Výpočet pracuje jen s daty, protože oznámení neuvádí hodiny začátku ani konce. I tak z něj plyne jedno: zpětná datace zkrátila reálný dopad trestu dřív, než se o něm veřejnost vůbec dozvěděla.
Doplněk bez certifikace je v UFC riziko, které nese jen bojovník
Organizace v tom nenechává prostor na výjimku. Na stránce UFC Anti-Doping se o doplňcích mimo schválený seznam píše: „Pokud používáte jiné doplňky než níže uvedené, chráněni nejste.“ Věta o necertifikovaných doplňcích v rozhodnutí Amorim tak funguje obojím směrem. Vysvětluje pravděpodobný původ látky a zároveň zakládá odpovědnost sportovkyně.
Americká antidopingová agentura USADA upozorňuje, že někteří výrobci přidávají ostarin do produktů nelegálně a z etikety ho vynechávají nebo pro něj používají zavádějící názvy. Kupující o něm neví. Dokázat ho zpětně musí ten, komu vyjde test.
Stejná pravidla platí pro každého, kdo má smlouvu s UFC. Ve veřejné testovací historii programu za rok 2026, kterou redakce MMAmag dohledala, figurují ve znění k 16. říjnu 2026 i česká a slovenská jména: Jiří Procházka se čtyřmi testovacími relacemi, Ľudovít Klein rovněž se čtyřmi a Lucia Szabová s jednou. Databáze přitom nedrží jednotnou diakritiku a vede je jako „Jiri Prochazka“ a „Ludovit Klein“. Celkem program k témuž datu eviduje 3 466 odebraných vzorků od začátku roku 2026.
Program, který výsledek oznámí, ale ověřit ho nenechá
ANALÝZA Případ Amorim neukazuje chybu v rozhodnutí. Ukazuje rozdíl mezi tím, co komise ví, a tím, co o tom zveřejní. CSAD měla k dispozici analýzu doplňků, testovací historii i naměřené hladiny. Veřejnost dostala shrnutí, ze kterého se závěr nedá přepočítat.
U Foro Antunes přitom stejný archiv ukázal, jak vypadá popis, který si čtenář umí ověřit sám: produkt, zapečetěná lahvička, nalezená látka. Jakmile tahle vrstva zmizí, zůstane jen důvěra v instituci. To je málo v disciplíně, kde se o pověsti bojovníka rozhoduje jediným řádkem v oznámení.
Riziko přitom nese pokaždé jeden člověk. Výrobce doplňku neplatí nic, program chrání jen schválené produkty a sportovec má dokázat, odkud se látka v jeho těle vzala. Když se mu to podaří, trest klesne na polovinu. Když ne, počítá se v letech.
Do klece se může vrátit v únoru, s jednou nezodpovězenou otázkou
Trest vyprší 17. února 2027 a od té chvíle může Amorim znovu nastoupit, pokud ji UFC zařadí do zápasu. Poslední zápas odbojovala 30. května 2026 v Macau, tedy dva měsíce před prvním pozitivním odběrem. Veřejné oznámení proto nemluví o anulování výsledku, o odebrání výhry nad Lookboonmee ani o pokutě a řízení je uzavřené tím, že zápasnice trest přijala.
Zbývá jediné. Trest doběhne v únoru 2027, ale v dokumentu, který ho zdůvodnil, zůstane prázdné místo tam, kde v jiných případech stojí konkrétní lahvička se jménem na etiketě.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek