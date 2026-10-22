Neznámý střelec zastřelil podnikatele na příjezdové cestě. Vražda v Horní Moštěnici se blíží promlčení

Neznámý střelec zastřelil podnikatele na příjezdové cestě. Vražda v Horní Moštěnici se blíží promlčeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Horní Moštěnice.Zdroj: FOTO:Palickap, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Článek byl publikován 22.10.2026 16:58
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