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Ulice: Vanda se vrací z operace. Luděk o ni má strach, ale zpátky ji nechce

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Dennívýzva
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Vanda má za sebou gynekologický zákrok, který pro ni byl náročnější, než čekala. Když se Luděk dozví, čím si prošla, začne mít o svou bývalou ženu obavy. Na návrat k jejich někdejšímu vztahu to ale nevypadá.
Kristýna Hruínská

Kristýna Hruínská

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 16:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

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