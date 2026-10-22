Ulice: Vanda se vrací z operace. Luděk o ni má strach, ale zpátky ji nechce

Vanda má za sebou gynekologický zákrok, který pro ni byl náročnější, než čekala. Když se Luděk dozví, čím si prošla, začne mít o svou bývalou ženu obavy. Na návrat k jejich někdejšímu vztahu to ale nevypadá.
Vanda v podání Kristýny Hrušínské se po gynekologické operaci vrací do běžného života, jenže zdravotní potíže nejsou jedinou věcí, kterou musí řešit. S Luďkem (Vasil Fridrich) už netvoří pár a on se vrátit nechce. Když se ale dozví, čím si Vanda prošla, začne mít o ni starost.
Na bývalou manželku zkrátka nedokáže úplně zapomenout, i když si další společný život představit nechce.
Luděk má teď Sandru, kterou hraje Barbora Mottlová, Vanda se však s rozpadem rodiny stále vyrovnává. Navíc spolu mají Esterku, kvůli které se nemohou jednoduše odstřihnout jeden od druhého. Luděk tak může mít o Vandu strach, aniž by to znamenalo, že jí chce dát druhou šanci. A právě to pro ni může být těžké přijmout.
Vasil Fridrich si zatím pozornost dvou žen užívá (foto: NextFoto) Luděk má jasno, Vanda se ale nevzdává
Vanda se s rozpadem manželství smiřuje těžko.
Po návratu do Ulice se snažila znovu sblížit s Esterkou a zároveň doufala, že by mohla získat zpátky i Luďka. Ten jí sice umožnil bydlet pod jednou střechou, aby jejich dcera měla oba rodiče nablízku, partnerský vztah ale obnovovat nechce.
Do jejich života navíc vstoupila Sandra, která si své místo po Luďkově boku hodlá udržet. Vanda tak musí sledovat, jak se její bývalý manžel sbližuje s jinou ženou, zatímco ona sama stále doufá, že by se mezi nimi mohlo něco změnit.
Herec Vasil Fridrich dal v rozhovoru najevo, že návrat k Vandě v partnerském smyslu nepovažuje za reálný.
„S Vandou je to samozřejmě úplně uzavřená možnost, vždyť mu zničila život, tak on jí nedá žádnou šanci v milostném slova smyslu nebo v tom partnerském.“ Luděk podle něj chce, aby Esterka měla oba rodiče nablízku, nikoli aby s Vandou znovu tvořili pár. Jeho obavy o bývalou ženu proto nelze automaticky chápat jako známku toho, že k ní znovu něco cítí. Starost ještě neznamená druhou šanci
Právě zdravotní komplikace mohou ukázat, že vztahy mezi bývalými partnery nebývají tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Luděk může mít o Vandu strach, zajímat se o její stav a přát si, aby byla v pořádku. To všechno může dělat, aniž by chtěl měnit své rozhodnutí ohledně jejich manželství.
Pro Vandu to ale nemusí být snadné.
Pokud v Luďkově zájmu uvidí příslib něčeho víc, může se znovu upnout k představě, že by jejich rodina mohla být jednou pohromadě. Jenže Luděk jí už dal najevo, že návrat k partnerskému soužití neplánuje. A přítomnost Sandry mu zatím vyhovuje.
V dalších dílech tak bude zajímavé sledovat především to, jak Vanda zvládne zdravotní potíže a zda jí Luděkova starost nepřinese další zklamání. Jeho zájem o ni je pochopitelný, ale na obnovení vztahu to nevypadá. Vanda se bude muset smířit s tím, že bývalý manžel jí může být nablízku jako otec jejich dcery, aniž by se k ní chtěl vrátit.
Zdroje: redakce, děj seriálu Ulice, tv.nova.cz