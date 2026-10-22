Chvíle hrůzy v domě bývalého brankáře PSG. Parta zlodějů ho svázala a tchýni před dětmi hrozila zbraní

Bylo pondělí 19. října 2026, podle policejního záznamu 21:54. V domě v rezidenční čtvrti La Juliana v obci Bollullos de la Mitación, dvacet minut jízdy od Sevilly, právě večeřela celá rodina: Sergio Rico, jeho manželka Alba Silva, jejich dvouletá dcera Carla a čtyřměsíční syn Sergio, Albina matka a pracovnice domácnosti. Alarm byl vypnutý, protože všichni byli doma. Hlavními dveřmi vešlo pět mužů s kuklami, v rukavicích a se zbraněmi. Nečekali na prázdný dům ani na noc, kdy rodina spí. Přišli ve chvíli, kdy byla střežená vila nejzranitelnější, a podle všeho přesně věděli, kdy ta chvíle nastane.
Večeře, kterou přerušily zbraně
Rekonstrukce, kterou v následujících dnech poskládala španělská média, se v základních bodech shoduje. Podle pořadu Vamos a ver televize Telecinco, který zprávu přinesl jako první, se členové rodiny po vpádu pokusili schovat do jiné části domu. Nestihli to.
Pachatelé podle magazínu Y ahora Sonsoles na Anteně 3 přivázali brankáře ke židli. Ženy zastrašovali slovně, křikem a výhrůžkami. Nejtvrdší detail zveřejnila televize Mediaset: jeden z útočníků měl přiložit pistoli k čelu Albiny matky. Dětí se pachatelé podle dostupných informací fyzicky nedotkli. Celé přepadení ale prožily přímo uvnitř, mezi ozbrojenými muži, v křiku a strachu dospělých.
Útočníci odnesli peníze, šperky, hodinky a další cennosti. Podle Mediasetu „vzali úplně všechno“, včetně věcí, které měli členové domácnosti právě na sobě. Rodinu pak podle Anteny 3 zavřeli ve sklepě. Při odchodu ohrozili i strážného rezidenční čtvrti a podle rozhlasové stanice Onda Cero ujeli brankářovým autem.
Jak dlouho to celé trvalo, není jasné. Manželé podle deníku La Voz del Sur nedokázali přesně říct, kolik času pachatelé v domě strávili. Hodnota odcizených věcí zatím zveřejněna nebyla.
Bez zranění, ale v šoku
Nikdo z rodiny nemusel do nemocnice. Lékařskou a psychologickou pomoc dostali přímo doma. Fyzická újma je tak to nejmenší, co si z toho večera odnesli. Podle zdrojů blízkých rodině jsou psychicky „velmi špatně“, Alba Silva je prý „zdrcená“.
Sám Rico vlastní prohlášení v plném znění nezveřejnil. Přes prostředníky ale odmítl zprávy o „brutálním zbití“, které se začaly šířit a vyvolávaly paniku mezi příbuznými a známými. Podle stanice Onda Cero zdůraznil, že nešlo o surové fyzické násilí, ale o zastrašování. Rozlišení je důležité pro přesnost, na závažnosti zážitku ale nic nemění. Pistole u hlavy tchyně a čtyřměsíční dítě v místnosti nejsou mírnější verze přepadení.
Pro brankáře jde o druhou těžkou ránu během několika let. V květnu 2023 se vážně zranil při nehodě s koněm a zotavoval se dlouhé měsíce.
Rodina podala trestní oznámení na stanici Guardia Civil v Sanlúcar la Mayor. Ke 22. říjnu žádný otevřený zdroj neuvádí, že by byl někdo zadržen. Oficiální závěry o totožnosti pachatelů zveřejněny nebyly.
Stopy ukazují na profesionály
Vyšetřovatelé podle Mediasetu a stanice Onda Cero pracují s hypotézou cíleného, předem připraveného útoku. Média citují informace o předchozím sledování domu, o tom, že pachatelé znali jeho dispozice i režim rodiny, a o postupu, který označují za „profesionální“.
Jedna z otázek míří na samotný areál. La Juliana je střežená čtvrť s ostrahou a kamerami. Podle stanice Onda Cero se pachatelé mohli dostat dovnitř zadní částí přes „mrtvý úhel“ bezpečnostního systému, tedy místem, které kamery nepokrývají. Vyšetřovatelé procházejí záznamy a vyslýchají ostrahu. Onda Cero zmiňuje i profil „bandy z východu“ s možnými vojenskými znalostmi. Jde ovšem o neoficiální pracovní informaci, kterou Guardia Civil nepotvrdila.
Pokud se hypotéza o sledování potvrdí, celý případ podle nás vypráví nepříjemný příběh. Luxusní vila, soukromá ostraha, kamery i známé jméno vytvářejí pocit bezpečí. Jenže pachatel, který si dům týdny prohlíží, nehledá silné stránky zabezpečení. Hledá chvíli, kdy je vypnuté. U Ricových to byla obyčejná večeře, alarm vypnutý, protože rodina je přece doma. Právě tahle samozřejmost se ukázala jako nejslabší místo.
Hráči PSG jako opakovaný terč
Rico (narozený v roce 1993) vyrostl v Seville, kde vyhrál Evropskou ligu, prošel anglickým Fulhamem a v září 2020 po hostování přestoupil do Paříže natrvalo, jak tehdy potvrdil oficiální web Paris Saint-Germain. Později chytal za katarský klub Al-Gharafa. Čeští fanoušci si ho mohou pamatovat z Eura 2016, kde byl v kádru Španělska. Španělsko ve skupině porazilo Česko 1:0, Rico ale do zápasu nezasáhl.
Jeho jméno teď přibylo na seznam, který v Paříži znají až příliš dobře. Deník L’Équipe už v roce 2023 napočítal, že od roku 2018 se cílem vloupání nebo přepadení stalo osm hráčů PSG či jejich rodin. Mezi nimi Thiago Silva, Ángel Di María, Marquinhos, Eric Maxim Choupo-Moting nebo Dani Alves.
Dva nejbližší případy se týkají brankářů:
|
|Gianluigi Donnarumma
|Alexandre Letellier
|Sergio Rico
|Datum
|červenec 2023
|prosinec 2023
|19. října 2026
|Místo
|Paříž
|okolí Paříže
|Bollullos de la Mitación u Sevilly
|Kdo byl doma
|brankář s partnerkou
|brankář, partnerka, děti
|brankář, manželka, dvě malé děti, tchyně, pracovnice domácnosti
|Násilí
|svázání, výhrůžky zbraní, lehké zranění
|partnerka udeřena, děti bez fyzického napadení
|svázání ke židli, pistole u hlavy tchyně, děti bez fyzického napadení
|Škoda
|podle RTL asi 12,5 milionu Kč
|nezveřejněna
|zatím nezveřejněna
|Zadržení
|neuvedeno
|tři ze čtyř podezřelých krátce po činu
|zatím žádné nezveřejněno
Ricův případ se od pařížské série liší ve dvou ohledech. Stal se ve Španělsku, dlouho po jeho odchodu z PSG. A pachatelé nevyužili zápas ani reprezentační sraz, kdy je jasné, že hráč není doma. Přišli naopak ve chvíli, kdy byla doma celá rodina.
Podobné příběhy znají i čeští sportovci, byť většinou v mírnější podobě. Bývalému sparťanovi Miloši Lačnému letos v březnu vykradli dům, zatímco byl v zahraničí. Sám řekl, že pachatelé museli vědět, že bude týden prázdný. Antonínu Barákovi se zloději vloupali do domu ve Florencii v den, kdy Fiorentina hrála proti Plzni. Společný jmenovatel je stejný: informace o tom, kdy je dům zranitelný.
Když se zloději objeví v domě
Ozbrojené přepadení obsazeného domu je v Česku vzácné, preventivní doporučení policie a ministerstva se ale dají vztáhnout i na něj. Základní pravidlo zní: přednost mají lidé, ne majetek.
Co dělat, pokud pachatel vnikne do domu:
- Nehrajte si na hrdinu. Ozbrojený pachatel ve stresu může zbraň použít. Hodinky ani šperky nestojí za zranění.
- Chraňte děti. Pokud je to možné, držte je u sebe a co nejdál od pachatelů.
- Volejte 158 nebo 112, jakmile je to bezpečné, ne dřív.
- Neuklízejte. Po odchodu pachatelů nesahejte na stopy a počkejte na policii.
- Nevstupujte zbrkle do domu, pokud se vracíte a máte podezření na vloupání. Uvnitř může stále někdo být, upozorňuje Ministerstvo vnitra ČR.
Prevence stojí na kombinaci techniky a návyků. Policie ČR doporučuje bezpečnostní dveře, kvalitní zámky, kamery, alarmy a světelné senzory. Ministerstvo vnitra varuje před sdílením nepřítomnosti na sociálních sítích, radí nenechávat cennosti na jednom předvídatelném místě, ty nejdražší ukládat do trezoru nebo bankovní schránky a mít jejich soupis s fotografiemi.
Případ Ricových přidává dvě rady, které v příručkách chybí. Zapínejte zabezpečení i ve chvíli, kdy jste doma. A znejte slepá místa kolem vlastního domu dřív, než je najde někdo jiný.
Vyšetřování v Andalusii pokračuje a pět mužů v kuklách je podle všeho stále na svobodě. V domě v La Julianě se mezitím obyčejná večeře změnila v něco, na co se tam dlouho nezapomene. Alarm byl vypnutý z prostého důvodu: všichni byli doma a cítili se v bezpečí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner