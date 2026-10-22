Humburger přiznal, že měl vypnutý mozek při vážení. Kincl ho zklamal a teď mu slibuje peklo v kleci

Pódium v Karlových Varech, váha a ručička, která se zastaví kousek za tím, kde měla. Humburger pak do mikrofonu pustil větu, kterou by podle svých slov za normálních okolností neřekl. Sám tvrdí, že si ani nepamatuje, jak na tu váhu došel. Během pár hodin bylo po zápase, na který se česká scéna chystala od srpna, a během víkendu i po respektu, který k soupeři choval roky. Čísla z vážení jsou přitom mnohem menší než roztržka, která z nich vyrostla. Redakce MMAmag proto postavila vedle sebe hodnoty z vážení, přepisy rozhovorů a srpnové oznámení zápasu.
Šest set gramů, kvůli kterým se hlavní zápas večera nekonal
Hlavní zápas turnaje OKTAGON 95 se měl 17. října 2026 v Karlových Varech jmenovat Kincl proti Humburgerovi. Patrik Kincl, 37letý český bojovník střední váhy do 83,9 kg s bilancí 30-12-0 a bývalý šampion organizace, proti Dominiku Humburgerovi, 30letému Čechovi ze stejné kategorie s bilancí 12-3-0. OKTAGON MMA je evropská organizace vyrostlá na česko-slovenské scéně a tenhle duel prodávala jako české derby roku.
Pak přišlo vážení o den dřív. Kincl podle výsledků, které zveřejnil slovenský Sportnet, navážil 84,3 kg, Humburger na první pokus 85,8 kg a po převážení 85,0 kg. Pravidla CSMMA, která organizace zveřejnila na svém webu, kladou střední váhu na 83,9 kg a mimo titulové zápasy připouštějí toleranci 0,5 kg. Z těchto hodnot redakce MMAmag dopočítala, kolik Humburgerovi chybělo.
|Vážení před OKTAGONem 95, 16. října 2026
|Hmotnost
|Rozdíl proti limitu 84,4 kg
|Limit zápasu
|84,4 kg
|0 kg
|Patrik Kincl
|84,3 kg
|−0,1 kg
|Dominik Humburger, 1. pokus
|85,8 kg
|+1,4 kg
|Dominik Humburger, 2. pokus
|85,0 kg
|+0,6 kg
Po prvním pokusu byl nad limitem o 1,4 kg, po druhém o 0,6 kg. Kincl se vešel o 0,1 kg pod. Zápas se nekonal. Jenže to, co Humburger u váhy řekl do mikrofonu, nadělalo víc škody než těch šest set gramů.
Dvě stě omluv a věta, kterou by nikdy nevypustil
Čtyři dny po turnaji vyšel s Humburgerem rozhovor na kanálu Willy Cao na YouTube. Video, na jehož stránku redakce MMAmag nahlédla, nese v názvu otázky Proč se to tak vyhrotilo? a Proč nenavážil? Z přepisu, který 21. října 2026 zveřejnil server Fights.cz, plyne, jak bojovník popsal svůj stav na pódiu: „Ani si nepamatuju, jak jsem na váhu přišel… Za normálních okolností bych to samozřejmě neřekl. Měl jsem trochu vypnutý mozek.“ Za svoje rozpoložení si podle vlastních slov může náročné shazování.
Vinu bere na sebe. „Od svého vzoru jsem to nečekal. Dvěstěkrát jsem se mu omluvil, vím, že jsem to pos*al já,“ řekl Humburger v témže rozhovoru. Zároveň naznačil, že bývalému šampionovi by nesplněná váha vadit nemusela. To je ovšem jeho čtení situace, ne dohoda, která by kdekoli stála černé na bílém.
Druhá strana to vidí jinak. Kincl podle přepisu rozhovoru pro iSport, který zveřejnil server MMA Bez Masky, uvedl, že by k zápasu nejspíš přistoupil i přes nesplněný limit, kdyby za ním někdo přišel, omluvil se a nabídl řešení. Nikdo prý nepřišel. Humburgerovi vyčítá neprofesionální přístup a chybějící zodpovědnost. Pak ale Humburger popsal, co se mu během jednoho víkendu stalo s obrazem muže, na kterého roky koukal.
V srpnu si o něj řekl sám, v říjnu z něj zbylo tohle
Redakce MMAmag postavila vedle sebe oznámení zápasu, které organizace OKTAGON MMA zveřejnila 18. srpna 2026, a Humburgerova slova z 21. října 2026. V srpnu organizace psala: „Výzva byla vyslyšena! Bývalý šampion Patrik ‚Inspektor‘ Kincl se v hlavním zápase turnaje OKTAGON 95 postaví proti elitnímu vojákovi Dominiku Humburgerovi, který si o tenhle třaskavý duel sám řekl.“
O dva měsíce později zní stejný muž takhle: „U mě už to není bojovník. Od mého začátku v MMA to byl můj vzor, koukal jsem na všechny jeho zápasy, nikdy jsem neřešil jeho minulost, nevytahoval jsem to.“ Proč zrovna Kincl, vysvětlují oficiální texty organizace: pás střední váhy držel 959 dní, nejdéle v historii OKTAGONu.
Humburger k tomu dodal, že mu Kincl „zasáhl do osobního i profesního života“. Jde o jeho tvrzení z rozhovoru, nic víc a nic míň.
Trash talk, nebo účet, který teprve přijde
GLOSA Nesplněná váha má v MMA obvykle jasnou sazbu: procenta z výplaty, posun zápasu, občas úplné zrušení. Tahle kauza se ale neodehrává v tabulkách, nýbrž v rozhovorech pro dva různé kanály, kde každý z aktérů mluví sám za sebe a žádný z nich nemá důvod se podceňovat.
Výsledek je pro diváka trochu nepohodlný. Kdo komu měl zavolat a kdo se měl omluvit, se z veřejných výroků spolehlivě zjistit nedá. Ověřit půjde až to, co se stane v kleci.
Co se z toho přenese na třicátého ledna
Motivaci má Humburger podle vlastních slov největší v kariéře. „V životě jsem z minuty na minutu nedostal takovou motivaci jako teď od něj… Nevím, za jak dlouho zápas bude, ale zavřu se do gymu a přijdu tam v takové formě… Přísahám Bohu, že tam zažije peklo,“ řekl v rozhovoru pro Willy Cao. Je to slib bojovníka, který právě přišel o hlavní zápas večera, ne program podepsaný organizací.
Co potvrzené je: OKTAGON 102 se koná 30. ledna 2027 od 17:00 v liberecké aréně, jak uvádí oficiální stránka turnaje. Na její kartě zápasů ovšem redakce MMAmag 22. října 2026 jména Kincla ani Humburgera nenašla. Dvojici pro Liberec oznámil oficiální účet organizace na síti X v příspěvku, který ve svém článku vložil Fights.cz.
Takže: termín je, místo je, dvojice podle oznámení taky. Humburgerovi z Varů zbyla nesplněná váha, zrušený zápas a hlavně verze vlastního vzoru, se kterou se do klece vchází jinak než v srpnu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka