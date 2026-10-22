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Humburger přiznal, že měl vypnutý mozek při vážení. Kincl ho zklamal a teď mu slibuje peklo v kleci

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Na váze chybělo šest set gramů a hlavní zápas večera byl pryč. Dominiku Humburgerovi se ale přes víkend rozpadlo i něco jiného: chlap, na kterého koukal od svých začátků.
Dominik Humburger v Oktagonu

Dominik Humburger v Oktagonu

Zdroj: Oktagon MMA
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 22.10.2026 16:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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