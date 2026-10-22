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Tour de France začne v Edinburghu. Rozhodovat mají časovky, Montmartre i Pyreneje

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Peloton čeká 3479 kilometrů od britských ostrovů po Paříž. Trasa slibuje ostrý úvod, dvě zkoušky proti chronometru a těžké horské dny v Alpách i Pyrenejích.
Tour de France začne v Edinburghu. Rozhodovat mají časovky, Montmartre i Pyreneje

Tour de France začne v Edinburghu. Rozhodovat mají časovky, Montmartre i Pyreneje

Zdroj: shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 18:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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