Tour de France začne v Edinburghu. Rozhodovat mají časovky, Montmartre i Pyreneje

Tour de France odstartuje 2. července v Edinburghu a po 3479 kilometrech skončí 25. července v Paříži, kde se peloton znovu vydá přes Montmartre. Organizátoři 114. ročníku představili trasu, která kombinuje britský úvod, dvě individuální časovky a horské finále v Pyrenejích. Start ve skotské metropoli bude historický hned ve dvou ohledech. Půjde o první Grand Départ ve Skotsku a zároveň o nejseverněji položené zahájení Tour de France. Slavný závod se na britské ostrovy vrátí po třinácti letech, tentokrát však ne jen do Anglie. První tři etapy postupně provedou peloton Skotskem, Anglií a Walesem.
Už úvod napovídá, že první dny nebudou pouze ceremoniální rozjezd pro sprintery. První etapa povede z Edinburghu do Carlisle a nabídne 184 kilometrů. Na papíře sice nevypadá jako horská zkouška, přesto jezdci nastoupají zhruba 2000 metrů. Druhá etapa z Keswicku do Liverpoolu měří 223 kilometrů a obsahuje pět vrchařských prémií. Stejně dlouhá bude také třetí etapa z Welshpoolu do Cardiffu, jejíž převýšení přesáhne 3000 metrů.
Britský úvod může rozházet pořadí dřív než Alpy
Ředitel závodu Christian Prudhomme přirovnal velšskou etapu k charakteru klasiky Lutych-Bastogne-Lutych. Právě to je důležitý signál: první týden nemá být jen čekáním na hory, ale prostorem, kde se mohou střídat dresy a kde budou muset favorité na celkové pořadí hlídat klasikáře i nebezpečné nástupy v kopcovitém terénu.
Po třetí etapě přijde volný den a přesun z Cardiffu do Normandie. Francouzská část začne v Cherbourgu, městě, které se v itineráři Tour objevilo už v roce 1911. Čtvrtá etapa skončí na krátkém stoupání Côte de la Glacerie, takže ani návrat na francouzské silnice nemusí přinést úplné uklidnění závodu.
Celkem čeká jezdce 54 450 výškových metrů. Program tvoří sedm rovinatých etap, šest kopcovitých a šest horských. Z pohledu favoritů budou podstatné i dvě individuální časovky, které se na Tour objeví po několika letech znovu v klasické dvojici. První přijde 9. července v 7. etapě z Blois do Chambordu a měří 38 kilometrů. Druhá je naplánovaná na 20. července jako 16. etapa v Toulouse, kde půjde o 33 kilometrů proti chronometru.
Tři vrcholové dojezdy a návrat velkých kopců
Horské etapy nabídnou tři dojezdy na vrcholu stoupání: Grand Colombier, Les Saisies a Col du Portet. Grand Colombier patří k výstupům, které dokážou měnit závod jediným špatným dnem. Les Saisies se naopak dočká premiéry v plné podobě po loňském zásahu do trasy. Stoupání měří 12,5 kilometru a průměrný sklon přesahuje osm procent.
Jednou z nejtěžších prověrek bude 11. etapa do Les Saisies. Na 150 kilometrech má peloton nastoupat 4750 metrů, což z ní dělá den, kdy se mohou rozdíly v celkovém pořadí začít výrazněji otevírat. Přesto organizátoři směřují největší drama až do závěrečného týdne.
Nejvýrazněji působí 18. etapa z Pau. Měří 174 kilometrů a spojí dvě ikonická pyrenejská stoupání, Col du Tourmalet a Col du Portet. V jednom dni se v itineráři Tour objeví společně poprvé. Etapa nabídne 5400 výškových metrů a může se stát rozhodujícím bodem celého ročníku. Hned poté se vrátí i baskické kopce Burdincurutcheta a Bagargui, které v programu chyběly od roku 2023.
Montmartre zůstává, dojezd bude znovu na Champs-Élysées
Organizátoři zároveň potvrdili podobu závěrečné etapy. Odstartuje v Saint-Quentin-en-Yvelines a potřetí v řadě zavede peloton přes Montmartre, kolem baziliky Sacré-Coeur. Cíl zůstává tradičně na Champs-Élysées. Pařížský závěr tak nebude pouze slavnostní promenádou, ale znovu nabídne atraktivní průjezd historickou čtvrtí, který se v posledních ročnících stal výraznou součástí finále.
Největší sportovní příběh bude zřejmě psát Tadej Pogačar. Slovinec má útočit na rekordní šesté prvenství v Tour de France. Po pěti triumfech se zařadil po bok Eddyho Merckxe, Jacquese Anquetila, Bernarda Hinaulta a Miguela Induraina. Další vítězství by ho v historických tabulkách osamostatnilo.
V Paříži byla představena také trasa ženské Tour de France Femmes. Šestý ročník začne 30. července rovněž na britských ostrovech, první etapa povede z Leedsu do Manchesteru. Po etapě do Sheffieldu a týmové časovce v Londýně se závod přesune do Francie. Vyvrcholením bude 7. srpna devátá etapa na Puy de Dôme, dlouhá 170 kilometrů a s převýšením 3840 metrů.