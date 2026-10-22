Motor se zvedl a brankářskou krizi zvládl. Nedorost zhodnotil začátek sezony

Jak hodnotíte působení týmu v dosavadním průběhu extraligy?
Rozdělil bych to ze dvou úhlů pohledu. Předvedená hra a body, které se nasbíraly. Počet bodů je, myslím, velice slušný. Devatenáct bodů ještě před posledním zápasem první čtvrtiny je něco, co bychom před sezónou brali. No a pak je tu předvedená hra. Ze začátku to bylo kostrbatější, soupeři nás i přehrávali. Poté už si sestava začala sedat a předváděli jsme hokej, kterým se chceme prezentovat, zamýšlené prvky tam byly vidět.
Co říkáte vývoji tabulky, kdy oproti předchozím sezonám se pořadí hned zkraje sezóny roztrhalo?
Ano, Třinec s Pardubicemi všem odskočily. A deka padla na Olomouc. Protože to nejsme my, kdo by byl na dně, tak abych řekl pravdu, jsem i celkem rád, že se tabulka takhle rozdělila.
Máte za sebou první týdny spolupráce s novými trenéry v ostré sezóně. Jak jste s ní spokojen? Už jste si plně vykolíkovali vzájemný prostor?
Furt se na tom pracuje, každý zápas přináší nové situace k řešení, stále se poznáváme. Samozřejmě trenéři mají své pravomoci a odpovědnost za určité věci, ať je to přesilovka, oslabení a další. V zápasech stále přichází reakce, které z tréninku nebo z letního období nenačtete. Snažíme se vše vyhodnocovat, ať případně chyby nedělají nejen hráči, ale ani realizační tým.
Jak vám bylo, když jste viděl, že odstoupil z utkání Jan Strmeň a opakovala se tak situace z loňska, že ze sestavy najednou vypadli jak Strmeň, tak Klouček?
Říkal jsem si, že to není možné, že to snad ani nemůže být pravda. Že se to stane dva roky po sobě skoro ve stejný čas. A samozřejmě pro kluky to je ještě daleko horší, protože z toho vypadli. Přišla řada na Mářu, u kterého jsme chtěli, ať má prostor v Táboře. A chytal tam dobře. Naštěstí zatím odvádí skvělou práci i u nás a není tak až úplně znát, že nás postihlo zranění prvních dvou brankářů. I když je to tedy fakt nestandardní, nesetkal jsem se s tím nikdy a je to pro kluky velká smůla.
Absence Jana Strmeně bude dlouhodobá?
Je to tak, bude to v řádu týdnů, myslím si, že se to bude blížit až ke druhé reprezentační pauze, ale uvidíme, třeba se hojení díky moderním metodám léčby podaří urychlit.
Bylo hned jasné, že situaci vyřeší začlenění Matyáše Maříka, nebo byl ve hře i příchod dalšího gólmana?
Hodně lidí se ozvalo, že by nám najednou chtěli a mohli pomoci (úsměv). Ale čekali jsme na vyšetření Kloudyho a to dopadlo pozitivně. V posledních zápasech už byl připravený jako záskok za Mářu, takže to nyní beru jako vyřešené.
Další nepříjemností pro rozjezd sezóny bylo zranění kapitána Tomáše Kundrátka.
To byl velký zásah, protože Kundrc měl velice dobré předsezónní období a hrál velice dobře. Cítil jsem z něj, že má chuť, v těch prvních dvou zápasech to potvrdil. No, bohužel se stalo, co se stalo, a vypadl ze hry. Na try-out poté přišel Andersen, moc mu to nesedlo, představovali jsme si víc. Ze začátku si myslím, že jsme v obraně bez Kundrce měli malinko problémy, ale ostatní kluci se toho zhostili dobře a tu jeho absenci nakonec zvládli. Teď už je Kundrc zpátky, tak doufejme, že si to sedne ještě víc.
Zmínil jste neúspěšnou Andersenovu zkoušku. Znamená to, že máte volné místo v obraně, které budete chtít zaplnit, nebo toto není aktuální?
Musím říct, že junior (Václav Nedorost ml., pozn. redakce) se extraligy zhostil velice dobře a v zápasech ukázal, že tomu tempu a úrovni stačí. Takže já to teď beru, že s ním máme osm obránců, může jich hrát šest, případně sedm, když budeme chtít rotovat sedm beků. V klubu se stále bavíme o tom, co by šlo či nešlo udělat, ale nyní to zkrátka beru tak, že máme osm obránců, kteří se porvou o místo v sestavě.
Řešit zapojení syna chtě nechtě muselo být z pozice sportovního manažera zvláštní, nebo ne?
Když přijde na zimák, neberu ho jako syna, je brán jako jakýkoliv jiný hráč. A musím říct, že nás potěšilo to, v jakém stavu hrál už v přípravě. Už tam si říkal o to, že by do extraligy mohl nastoupit a nakonec jsem byl spíš já tím, který to trochu brzdil. Šanci si zasloužil, hraje dobře, takže teď to bereme, že prostě bude tlačit na ostatní obránce.
Co říkáte formě Jana Štencela, nejproduktivnějšího obránce extraligy?
Dostal v týmu velkou roli a zhostil se toho parádně a ukazuje, že ta loňská sezona a ta produktivita není náhoda, umí to. Štenclík má stabilní výkony, takže nejsem překvapený, tak jsem to nějak čekal a věřil, že by to takhle mohlo být a Honzovi se ta první čtvrtina náramně povedla. Ale musíme s pokorou říct, že to potřebuje teď potvrzovat každou čtvrtinu.
Co se útočníků týče. Někdo předpoklady ke sběru kanadských bodů potvrzuje, někdo se zatím naopak bodově trápí...
To slovo trápí... Já nejsem ten typ manažera, co by koukal čistě na kanadské body. Spíš mi jde o to, co kluci týmu přinášejí, jak týmu celkově přispějí. To znamená clonění brankáři, důležitý blok a tak dále. Ale samozřejmě hráči moc dobře vědí, jakou mají roli, co se od nich očekává a jo, od některých určitě čekáme příspěvek kanadských bodů větší. Nebudu jmenovat, jsme tady jako tým a ano, potřebujeme od některých hráčů víc, to je jasné, oni to sami vědí moc dobře, protože spolu v kabině komunikujeme.
Extraliga všeobecně není moc bohatá na hráčské výměny mezi týmy. Jak se k možnosti výměn stavíte vy?
Chceme pracovat se současným týmem, mně se líbí. Stojíme za týmem, vybrali jsme jej, všechny naše hráče jsme tady chtěli a chceme s nimi pracovat. A jsou období, kdy se někomu daří víc a někomu méně, s tím se počítá. Samozřejmě, jak sezona postupuje, může dojít k tomu, že ne všichni jsou například spokojení s rolemi, které dostali, s vytížením, které mají. Nebo celkově nesplňují očekávání. A pak má smysl se bavit o trejdech. Faktem je, že v hokejovém týmu je z mého pohledu každý vyměnitelný. I za toho nejlepšího hráče může přijít protihodnota, o které si budete myslet, že váš tým udělá lepší a pak je potřeba to zvážit. Myslím, že to bude v případě každého klubu stejné, zvažujete, co by týmu pomohlo, co by dávalo smysl třeba i s ohledem do budoucna. Trejdovat je strašně těžké, nikdo vám nevytrejduje hráče, který dělá pro tým zápasy, protože to samozřejmě nedává smysl. Proto se trejduje tak málo, protože nikdo vám nedá na trh hráče, který má fazónu, střílí branky a je pro tým extrémně důležitý. My v současné době na trhu žádného hráče aktivně nenabízíme, ale stává se, že se na konkrétní hráče vyptávají z ostatních klubů.
Média probírala například možnost odchodu kanonýra Nicka Olesena.
Že bychom o něm vedli jednání s Pardubicemi, jak bylo někde uváděno jako fakt, to je úplný výmysl. Ale ano, pravdou je, že se o něj zajímala Sparta. A nejen o něj. Ale to je celé. Jak jsem řekl, každý je za mě vyměnitelný, ale muselo by to dávat smysl, přece nebudu trejdovat rozdílové hráče bez adekvátní protinabídky. To, že se někdo někde ptal po hráčích, stejně jako se můžeme o hráče z jiných týmů zajímat my, to za mě není žádné jednání. S Nickem jsem o těch článcích mluvil, řekl jsem mu, že my ho aktivně nenabízíme a že se na něj prostě ptali, to je všechno. To, co z toho potom dokážou udělat média, tak to prostě je. Vzal to úplně v klidu.
Několik hráčů máme v Táboře, třeba Pavel Novák skóroval v první lize už devětkrát. Plánujete v sezóně ještě větší prostupnost mezi Motorem a Táborem?
Je to složité. V útoku jsme zatím zdraví a ten přetlak je v něm větší. Kluky v Táboře sledujeme, ale zase nemá cenu brát je sem na icetime šest až osm minut. Třeba právě Pavel je jasně typologicky hráč, který musí dostat přesilovku, musí dostat dobrý icetime, aby byl pro tým prospěšný. Ty hráče do takových rolí ale nyní máme, už jsme v podobných rolích protočili například Krastenbergse s Koláčkem, kteří typologicky potřebují taky prostor. Není tak úplně jednoduché začlenit do sestavy dalšího hráče. Pavel má dobrou sezónu, myslím si, že to je pro něj dobře, ukazuje, že když prostor má, tak branky dokáže dávat. Máme před sebou ještě čtyřicet kol a já si myslím, že šance pro kluky přijde a můžou mít pak výhodu v tom, že jsou rozehraní. Pak to musí chytit za pačesy a zase tam nepustit tyhle kluky, co jsou v Motoru.