Václav Neckář slaví 83 let. Po ztrátě jediného syna se chystá zpátky na pódium s novou kapelou

Václav Neckář v září 2025, FOTO: NextFoto.cz Václav Neckář v září 2025, FOTO: NextFoto.cz Václav Neckář v září 2025, FOTO: NextFoto.cz Václav Neckář v září 2025, FOTO: NextFoto.cz Václav Neckář v září 2025, FOTO: NextFoto.cz Václav Neckář v září 2025, FOTO: NextFoto.cz Václav Neckář v září 2025, FOTO: NextFoto.cz
Zpěvák Václav Neckář oslaví 23. října své třiaosmdesáté narozeniny. Letošní rok pro něj představuje mimořádně náročné období, protože v srpnu přišel o svého jediného syna Václava. Přesto se rozhodl vrátit k vystupování a v pondělí odehraje v pražské Hybernii svůj první koncert s novou kapelou. Návrat před fanoušky s novou kapelou
Václav Neckář se po srpnové ztrátě syna stáhl z veřejného života a trávil čas ve svém domě. Nyní se připravuje na další vystoupení. V pondělí 26. října se objeví v pražském divadle Hybernia na koncertě nazvaném Dvě legendy na jednom pódiu. Společně s ním zde zahraje také Petr Spálený se svou manželkou Miluškou Voborníkovou. Koncert potvrdil zpěvákův osobní manažer Karel Jiříček z umělecké agentury Artime.
Neckář se divákům představí s novou doprovodnou kapelou. Do budoucna si přeje nazpívat nové skladby a rád by uspořádal hudební vystoupení v Německu. O svém vztahu k publiku podrobněji mluvil letos na jaře v rozhovoru pro CNN Prima NEWS.
„Hudba mi stále přináší radost a potěšení. Dokud nám bude sloužit zdraví, budeme hrát. Koncerty jsou pro mě tím největším hnacím motorem,“ řekl s tím, že mu fanoušci dodávají potřebnou energii. „Už jsem to říkal před lety, ale bez muziky bych umřel. Z jeviště mě budou muset sestřelit.“ Předčasný odchod jediného syna
Letos v srpnu zemřel ve věku dvaapadesáti let zpěvákův jediný syn Václav. Poslední rozloučení rodina uspořádala na konci září, symbolicky na svátek svatého Václava. Hudebníka na pražský hřbitov doprovodil jeho bratr, muzikant Jan Neckář. Smuteční obřad vedl rodinný přítel a farář David Frýdl a hudební doprovod obstarala zpěvačka s komorním uskupením. V poledne příbuzní uložili urnu s ostatky do rodinné hrobky.
Václav Neckář mladší se věnoval žánru electronic body music. Působil jako DJ a pod jménem VeNa hrál s formací No Name Desire. Svému otci dlouhodobě pomáhal s kariérou a měl zásadní podíl na jeho návratu na pódia poté, co v roce 2002 prodělal mozkovou mrtvici. Sestrojil mu speciální čtecí zařízení na písňové texty a jako zvukař s ním natočil několik hudebních alb.
Půl století po boku primabaleríny
Syna Václava měl někdejší člen tria Golden Kids a synovec herce Eduarda Dubského s primabalerínou Jaroslavou Žlábkovou. Pocházela z rodiny státních úředníků a kvůli komunistickému režimu nesměla studovat jinou školu než konzervatoř. Baletní kariéru zahájila v roce 1958 v plzeňském Divadle J. K. Tyla, kde se o sedm let později seznámila s Václavem Neckářem. Následně dostala angažmá ve východoněmeckém Výmaru a v berlínské Komische Oper.
Do Československa se vrátila v roce 1969. Tančila v Laterně magice, se kterou procestovala část Evropy, v Hudebním divadle Karlín a v Divadle v Nuslích. V roce 1974 se za o tři roky mladšího zpěváka provdala.
„Že je Jarka o tři roky starší, jsme neřešili. Vždy vypadala velice mladě a drobně,“ zmínil zpěvák s odstupem času.
Po svatbě si manželé v pražském Braníku postavili za pomoci architekta Tomáše Frágnera typizovaný dům Okál, kde hudebník bydlí dodnes. Svou rodinu před veřejností dlouhé roky tajil, aby nepřišel o fanynky.
Jaroslava Žlábková vystudovala Hudební a taneční fakultu AMU a pětadvacet let vyučovala klasický balet. Vychovala například bratry Bubeníčkovy nebo Václava Kuneše.
„Mám osteoporózu a moje profese mému tělu na jednu stranu nepomohla. Ale na druhou lékaři tvrdí, že mě nemoc naučila pracovat se svaly, které jsem měla tak propracované, že mi držely páteř,“ popsala baletka v jednom ze svých posledních rozhovorů s tím, že po odchodu do důchodu na ni její bývalí žáci zapomněli.
Léčila se s ledvinami, absolvovala několik srdečních bypassů a v roce 2009 podstoupila operaci chlopně. Zemřela v polovině prosince 2015 na selhání srdce v pražském IKEMu. Zpěvák se zprávu dozvěděl před vystoupením ve Zlíně. „
Nemohl jsem vystoupení zrušit ani na jevišti vysvětlovat, že mi právě odešla jedna z nejdražších bytostí,“ řekl tehdy pro deník Blesk. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( krajskelisty, tn.nova, cnn.iprima).