Natáčení Braddock: Ztracen v boji provázela velká tragédie a Norris hrozil žalobou

Natáčení akčního filmu Braddock: Ztracen v boji z roku 1987 poznamenala na Filipínách velká tragédie, když se do moře zřítila armádní helikoptéra se členy štábu a vojáky. Představitel hlavní role Chuck Norris navíc po dokončení snímku vážně hrozil produkčnímu studiu žalobou, protože podle něj zcela zanedbalo slibovanou propagaci. Kvůli finančním potížím tvůrců tak film v mnoha zemích putoval rovnou na kazety do videopůjčoven.
Záchranná mise ve vietnamském zajetí
Vietnamský veterán a plukovník James Braddock v podání Chucka Norrise dlouhá léta žil v přesvědčení, že jeho asijská manželka zahynula při evakuaci Saigonu. Během tehdejších zmatků na americkém velvyslanectví ztratil voják jakoukoliv naději na její záchranu, z omylu ho však po letech vyvede nečekané setkání s misionářem. Od něj se dozví, že jeho životní láska nejen přežila, ale navíc spolu mají dospívajícího syna. Plukovník se proto na vlastní pěst vrací do nebezpečné vietnamské džungle, aby svou rodinu a případně i další zajatce osvobodil z přísně střeženého tábora.
Ačkoliv snímek představuje už třetí příspěvek do zavedené akční série, tvůrci se překvapivě rozhodli zcela ignorovat dějové linky předchozích dílů, takže jediným pevným pojítkem zůstala samotná postava zachránce Braddocka. Filmaři si navzdory tomu vypomohli drobnou vizuální recyklací, když ve filmu použili vietnamský hlídkový člun s číslem 419, který bystrý divák pozná už z úplně prvního dílu. Do role nepřátelského generála Quoca navíc produkce obsadila Akiho Leonga, jenž si shodou okolností zahrál postavu se stejným jménem, ale nižší hodností plukovníka, ve slavném seriálu Airwolf.
Tragický pád pronajatého vrtulníku a hádky s režisérem
Tragický pád vojenského vrtulníku bohužel nebyl jedinou komplikací, se kterou se musela produkce na Filipínách vyrovnat. Letecké neštěstí se odehrálo v květnu, když se helikoptéra AUH-76 pronajatá od filipínské armády zřítila přímo do Manilské zátoky. Fatální havárie si vyžádala životy čtyř vojáků a dalších pět lidí utrpělo vážná zranění, přičemž k hrůzné události došlo přesně v den, kdy soud v Los Angeles vynesl rozsudek v případu podobné smrtelné nehody vrtulníku z natáčení snímku Zóna soumraku.
Na place to kromě neštěstí silně skřípalo i mezi hlavní hvězdou a původním režisérem Josephem Zitem, jehož tvůrčí a osobní neshody s Chuckem Norrisem vyústily až v jeho odchod z natáčení. Akční herec proto uvolněnou režisérskou židli nabídl svému mladšímu bratru Aaronovi, který do té doby u filmu působil pouze jako režisér druhého štábu a zkušenosti v branži sbíral už od poloviny sedmdesátých let jako kaskadér. Ačkoliv pro něj snímek znamenal režijní debut, rodinná spolupráce se osvědčila natolik, že v následujících letech společně vytvořili dalších sedm filmových a televizních projektů.
Odfláknutá propagace skončila hrozbou žaloby
Hotový snímek považoval Chuck Norris za svůj dosud vůbec nejlepší herecký počin, a proto velmi těžce nesl laxní přístup distribuční společnosti Cannon Film Group, která se tou dobou potýkala s hlubokými finančními problémy. Studio do propagace neinvestovalo téměř žádné prostředky a film v mnoha zemích zamířil s ostudou rovnou do videopůjčoven, což herce rozlítilo natolik, že firmě oficiálně hrozil žalobou. Po pozdějším vyhlášení bankrotu navíc vysílací práva nezískala společnost MGM jako u předchozích dílů, takže titul dodnes doplácí na nevyjasněné vlastnictví a na televizních obrazovkách se objevuje jen naprosto výjimečně.
Zmíněné finanční potíže i snaha o maximální úspory se nakonec promítly také do technických nepřesností, které divák odhalí zejména v automobilových honičkách údajně natočených v Bangkoku. V Thajsku totiž ve skutečnosti funguje levostranný provoz, ovšem filmová auta na záběrech jezdí plynule vpravo, čímž štáb nevědomky potvrdil natáčení v úplně jiné zemi.
Iluzi vietnamského bojiště filmaři sice celkem úspěšně podpořili reálnými čínskými útočnými puškami Typ 56 v rukou nepřátel, u letecké techniky se ale museli spokojit s levnou improvizací. Místo drahého sovětského stroje Mil-24 Hind nasadili pouze vizuálně upravený vrtulník Sikorsky S-62, který posloužil jako létající rekvizita i o rok později v akčním snímku Červený škorpión.
Akční film Braddock: Ztracen v boji uvede Prima COOL ve čtvrtek 22. října od 22:00.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb, csfd).