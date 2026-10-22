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Dvě stě metrů pod zemí u Křtin armáda do roku 2001 tajila protiatomový kryt. Měl vydržet i jaderný výbuch

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V jeskyni Výpustek pod poutními Křtinami se nachází bývalý protiatomový kryt a vojenské velitelství. Česká armáda tajný objekt opustila v roce 2001.
Jeskyně Výpustek

Jeskyně Výpustek

Zdroj: FOTO:Doronenko, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 16:28

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