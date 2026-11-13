TIP NA VÍKEND: V Pevnosti poznání čekají roboti, umělá inteligence i experimenty

Interaktivní vědecké centrum Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se promění v místo plné technologických novinek, experimentů a vědeckých objevů. Čtyřdenní akce Zapni budoucnost propojí moderní technologie s interaktivními experimenty a vědeckými objevy.
"Technologie nám dnes umožňují zkoumat svět způsoby, které bychom si ještě před několika lety dokázali jen obtížně představit. Pomáhají lékařům hledat známky onemocnění, archeologům odhalovat stopy zaniklých sídel a vědcům lépe porozumět naší planetě. Naším cílem je ukázat návštěvníkům, jak rozmanité je jejich využití, a nabídnout jim možnost některé z těchto technologií sami vyzkoušet," láká programová manažerka Pevnosti poznání Šárka Kostková.
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Během návštěvy si zájemci vyzkoušejí programování ozobotů a plánování jejich pohybu v chytrém městě, prozkoumají svět pomocí termokamer a odhalí jevy, které lidské oko běžně nevidí. Zjistí také, jak umělá inteligence pomáhá lékařům při rozpoznávání nemocí, analýze lékařských snímků nebo hledání nových možností léčby.
Ve spolupráci s katedrou matematické analýzy Přírodovědecké fakulty se návštěvníci seznámí také s mechanickým modelem umělého neuronu, na kterém uvidí, jak neuron zpracovává signály a na jakém principu fungují neuronové sítě. Dozvědí se, jak laserové skenování odhaluje dávno zaniklá sídla, umělá inteligence pomáhá rozluštit staleté rukopisy a analýza starověké DNA přibližuje příběhy lidí, kteří žili před tisíci lety. Návštěvníci také porovnají radioaktivitu různých hornin, seznámí se s problematikou radonu a společně s odborníky z katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty UP objeví možnosti moderního mapování krajiny.
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Na své si přijdou i milovníci experimentů. V kreativní dílně si sestaví vlastní UV svítilnu na klíče, v laboratoři nahlédnou do fascinujícího světa nanočástic a vodíku jako možném palivu budoucnosti. V digitálním planetáriu se pak vydají na cestu za umělými družicemi a v pořadu Satelix objeví, jak zásadní roli hrají satelity v našem každodenním životě.
Akce Zapni budoucnost se uskuteční od 14. do 17. listopadu 2026 v Pevnosti poznání v Olomouci.