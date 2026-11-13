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TIP NA VÍKEND: V Pevnosti poznání čekají roboti, umělá inteligence i experimenty

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Dokáže umělá inteligence nahradit lékaře? Jak budou fungovat města budoucnosti a co všechno o naší minulosti odhalí moderní technologie? Od soboty až do úterý na to zájemci dostanou odpověď v olomoucké Pevnosti poznání.
TIP NA VÍKEND: V Pevnosti poznání čekají roboti, umělá inteligence i experimenty

TIP NA VÍKEND: V Pevnosti poznání čekají roboti, umělá inteligence i experimenty

Zdroj: Pevnost poznání
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 15:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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