Zima těžce kouše další porážku: Štěstí nám teď nepřeje na klubové ani na reprezentační úrovni

Sedm minut po přestávce měl David Zima zápas na kopačce. Na Letné se mu míč snesl na dosah, Česko prohrávalo se Španělskem jen o gól a tribuny čekaly na vyrovnání. Stoper Slavie přestřelil. Ve čtvrtek večer 12. listopadu z toho nakonec byla prohra 0:2, pátá porážka v pátém zápase Ligy národů a skóre 2:12. Zima po zápase nehledal viníky ani výmluvy. Pojmenoval problém, který podle něj zná z obou svých dresů. Proti nejlepším týmům Evropy chybí Čechům efektivita, trochu štěstí a poslední „stupínek navíc“. Platí to pro reprezentaci i pro jeho Slavii, která má v Lize mistrů po čtyřech zápasech jediný bod.
Šance, která mohla otočit večer
Zima se do reprezentace vrátil a proti úřadujícím mistrům světa i Evropy nastoupil v základní sestavě. První poločas patřil Španělům. Ve 39. minutě proměnil Álex Baena penaltu po hře rukou českého hráče a hosté kontrolovali hru tak, jak se od nich čekalo, přestože do Prahy přijeli bez Rodriho, Lamina Yamala či Mikela Oyarzabala.
O přestávce trenér Santi Denia změnil systém a Česko začalo hrát výš. Zima v rozhovoru pro
Sport.cz popsal, že zlom přišel po neuznaném španělském gólu ve 48. minutě. Z hráčů podle něj spadla nervozita i přehnaný respekt. O čtyři minuty později přišla jeho velká příležitost.
„Proti soupeřům jako Španělsko musíme takové šance proměňovat,“ litoval obránce. Svou šanci nebral jako ojedinělou smůlu. Připomněl, že podobné příležitosti nevyužili ani Adam Hložek, ani debutující Idris Hopi. Osmnáctiletý útočník Teplic šel na hřiště v 66. minutě a v 79. minutě měl vyrovnání na noze. Přestřelil stejně jako předtím Zima.
Porážku nesl těžce i proto, že se dala aspoň na chvíli zvrátit. Česko mělo po přestávce podle Zimy zhruba půlhodinu, kdy hrálo se Španělskem vyrovnaně. Ale jen do 72. minuty.
Slavia i reprezentace narážejí na stejný strop
Nejzajímavější část Zimových slov se netýkala samotného zápasu. Obránce otevřeně přirovnal situaci reprezentace k tomu, co prožívá se Slavií v Lize mistrů. Soupeři mají podle něj „obrovskou individuální kvalitu“, kterou český tým nemá. Když pak nepřijde štěstí a nepadnou šance, dobré pasáže na body nestačí.
Slavia je v ligové fázi Ligy mistrů přesně v téhle pasti:
Zápas Výsledek Slavia – Lens 2:3 Sabah – Slavia 2:0 Fenerbahçe – Slavia 2:2 Slavia – Arsenal 1:2
Jeden bod, skóre 5:9. Tři porážky, z toho dvě o jediný gól. Těsnější rozdíly vypadají na papíře lépe než reprezentační 2:12, ale princip je stejný. Slavia s Arsenalem i Lens hrála vyrovnaně a odešla s prázdnou.
Podle nás Zimova věta o štěstí není výmluva. Je to přesný popis týmu, který stojí na hraně. Když kvalitativně chybí kousek, nerozhodují celé zápasy, ale jednotlivé momenty: jedna proměněná šance, jedna karta, jedna ztráta míče ve špatnou chvíli. Silnější soupeř si může dovolit chybovat, protože svou kvalitu prodá jinde. Kdo ten luxus nemá, musí mít ve vápně chladnou hlavu a na své straně i trochu štěstí. Česku i Slavii teď chybí obojí.
Slavia má přitom před sebou program, který ji nijak nešetří: 25. listopadu přijede na Eden Villarreal, 8. prosince ji čeká Bayern v Mnichově, v lednu Porto venku a Aston Villa doma.
Krejčí znovu v deseti a nula střel na branku
Moment, kdy se zápas definitivně zlomil, přišel v 72. minutě. Ladislav Krejčí stáhl unikajícího Roberta Fernándeze jako poslední bránící hráč. Rozhodčí nejprve ukázal žlutou kartu, po zásahu videorozhodčího ji změnil na červenou. Pro Krejčího to bylo druhé vyloučení proti Španělsku v tomto ročníku Ligy národů, a to v nejlepší české pasáži zápasu.
Zima spoluhráče nepotopil. Řekl, že mu nikdo v kabině nebude nic vyčítat a že situace vyplynula ze stylu hry. V oslabení ale český tlak opadl. Španělé dohráli zápas v klidu a v šesté minutě nastavení přidal druhý gól Marc Pubill.
Statistiky ukazují, kde je rozdíl skutečný:
držení míče: 36 % pro Česko, 64 % pro Španělsko, střely na branku: 0:6, oslabení: Česko v pěti zápasech skupiny dohrávalo v deseti už potřetí.
Nula střel na branku navzdory několika velkým šancím je možná nejvýmluvnější číslo večera. Česko se do zakončení dostalo, ale gólmana neprověřilo. Tady končí štěstí a začíná efektivita, o které Zima mluvil.
Celá skupina vypadá podobně. Česko postupně prohrálo s Chorvatskem 1:2, s Anglií 0:2, se Španělskem 1:3, s Anglií 0:3 a teď znovu se Španělskem 0:2. Jde o výsledkovou krizi, ne nutně o rozpad týmu. Druhý poločas na Letné ukázal, že mužstvo dokáže s elitou na chvíli držet krok. Jen z toho zatím nikdy nebyly body.
Zima recept nehledá v taktice. Podle něj je potřeba to „zlomit prací“, být koncentrovanější, důraznější v soubojích a ukázat srdce.
Osijek: remíza nestačí, Česko musí vyhrát
Na čtvrtfinále už Češi pomýšlet nemohou. Španělsko má 15 bodů, Anglie 12 a Česko může skončit nejvýše se třemi body. V neděli 15. listopadu od 20:45 v Opus Areně v Osijeku se ale hraje o něco jiného, totiž o místo v nejvyšší divizi.
Tabulka skupiny A3 po pěti kolech:
Tým Body Skóre Španělsko 15 – Anglie 12 – Chorvatsko 3 5:16 Česko 0 2:12
Remíza Česku nepomůže, zůstalo by poslední. Potřebuje vyhrát. Podle našeho propočtu by pak stačila jakákoli výhra. Při vítězství o dva a více gólů by Češi přeskočili Chorvaty díky vzájemným zápasům, protože úvodní duel prohráli jen 1:2. Při výhře o gól by se vzájemná bilance vyrovnala a rozhodovalo by celkové skóre, které by po české výhře vycházelo lépe pro Čechy.
Ani třetí místo ale nemusí znamenat jistotu. Ročník 2026/27 má kvůli přechodu na nový tříligový systém od sezony 2028/29 zvláštní model. Podle pravidel
UEFA platí v Lize A tohle: první dva týmy ze skupin postupují do čtvrtfinále, dva nejlepší třetí týmy zůstávají v Lize A, dva horší třetí týmy a dva nejlepší čtvrté týmy hrají baráž A/B, dva nejhorší čtvrté týmy přímo sestupují do Ligy B.
Čtvrté místo tedy může znamenat baráž, ale také přímý sestup. Záleží na celkovém pořadí čtvrtých týmů Ligy A, které bude jasné až po dohrání všech skupin. Výhra v Osijeku by Česko posunula mezi třetí týmy a výrazně by zlepšila jeho šance. Denia podle přepisu ze svazového webu, který převzal Football Club, slíbil, že se tým na Chorvatsko připraví jako na finále mistrovství světa.
Vysílací práva na Ligu národů mají v Česku podle UEFA ČT sport a Sport1 TV. Televizní program uvádí přímý přenos na ČT sport od 20:35.
Zima v neděli nejspíš dostane další šanci. Možná ne tak čistou jako na Letné, možná jen jeden centr nebo jeden roh. Právě v takových chvílích se podle jeho vlastních slov rozhoduje, jestli se z dobrého výkonu stanou body.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl