Avril Lavigne se ve 42 letech stala poprvé maminkou. Zpěvačka porodila dceru, otce dítěte tají

Zpěvačka Avril Lavigne, která se proslavila především hity Complicated a Sk8er Boi, oznámila v pátek 13. listopadu narození svého prvního dítěte. Na Instagramu zveřejnila černobílé fotografie novorozené holčičky, které doplnila krátkým a pro ni charakteristickým vzkazem. Svou dceru označila za malou princeznu a dala najevo radost z jejího příchodu na svět. Překvapení bylo o to větší, že se zpěvačce podařilo udržet své soukromí mimo pozornost veřejnosti. V posledních měsících totiž neoznámila těhotenství ani nový partnerský vztah. Přesné datum narození holčičky zatím není známé.
Narození dcery oznámila prostřednictvím fotografií
Na zveřejněných snímcích je zachycena zpěvačka s novorozenou dcerou v náručí a také okamžik, kdy dospělí drží její drobnou ručičku. Pozornost vzbudila především fotografie tří párů kostkovaných tenisek značky Vans, které jsou seřazeny podle velikosti. Nejmenší pár patří miminku a symbolicky tak doplňuje rodinnou sestavu. Právě tento detail odkazuje na styl, s nímž je Avril Lavigne spojována už od začátku své hudební kariéry. Zpěvačka byla dlouhá léta známá svou zálibou ve skateboardové módě, volném oblečení a sportovních botách. Jméno své dcery však zatím nezveřejnila a další podrobnosti o jejím narození si ponechala pro sebe.
Totožnost otce zůstává neznámá
Velkou pozornost vyvolalo také zjištění, že zpěvačka dosud veřejně nepředstavila svého současného partnera. Jejím posledním známým přítelem byl americký rapper Tyga, se kterým začala tvořit pár v roce 2023. Jejich vztah prošel několika změnami a na podzim téhož roku definitivně skončil. Ještě předtím byla Lavigne zasnoubená s hudebníkem Mod Sunem, jejich zasnoubení ale skončilo v únoru 2023. Zpěvačka má za sebou také dvě manželství, nejprve s hudebníkem Deryckem Whibleym ze skupiny Sum 41 a později s Chadem Kroegerem, zpěvákem skupiny Nickelback. Ani jedno manželství nevydrželo a po posledním veřejně známém rozchodu začala o svém milostném životě mluvit podstatně méně. Zda je nyní v dlouhodobém vztahu a kdo je otcem její dcery, zatím neoznámila.
O partnerském životě mluvila už před dvěma lety
Zajímavou souvislost nabízí rozhovor, který Lavigne poskytla v květnu 2024 v pořadu Call Her Daddy. Tehdy otevřeně hovořila o předchozích vztazích a přiznala, že většinu dospělého života prožila po boku některého ze svých partnerů. Zároveň vysvětlila, že pro fungující vztah považuje za zásadní vzájemnou důvěru a především partnerskou kompatibilitu. Připustila také, že ji předchozí zkušenosti vedly k rozhodnutí soustředit se více na sebe a vybudovat si vlastní život, který nebude závislý na partnerovi. Když však přišla přímá otázka na její tehdejší milostný život, konkrétní odpovědi se vyhnula. Už tehdy tak bylo patrné, že si chce ponechat určitou část soukromí pouze pro sebe.
Zpěvačka je na hudební scéně téměř čtvrt století
Avril Lavigne se proslavila v roce 2002, kdy vydala debutové album Let Go a rychle se zařadila mezi nejvýraznější mladé hudební hvězdy. Její písně Complicated, Sk8er Boi nebo I'm With You se staly mezinárodními hity a výrazně ovlivnily populární hudbu počátku tisíciletí. Během následujících let vydala dalších šest studiových alb a postupně rozšířila svůj repertoár o popovější i osobnější skladby. V roce 2024 představila výběrové album Greatest Hits obsahující dvacet známých písní ze své kariéry a vyrazila na koncertní turné. Přestože se pohybuje v hudebním průmyslu už téměř 25 let, své rodinné záležitosti se nyní rozhodla sdílet jen v omezené míře. Narození první dcery tak představuje významnou novinku v jejím osobním životě, o které se veřejnost dozvěděla až prostřednictvím samotné zpěvačky.
Zdroje: pagesix.com, people.com, usmagazine.com, sonymusic.com, podcasts.apple.com