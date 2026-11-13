Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Avril Lavigne se ve 42 letech stala poprvé maminkou. Zpěvačka porodila dceru, otce dítěte tají

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kanadská zpěvačka Avril Lavigne překvapila své fanoušky nečekanou zprávou. Ve 42 letech se stala poprvé maminkou a na sociálních sítích oznámila narození dcery. O svém těhotenství přitom veřejně nemluvila a dosud neprozradila ani totožnost otce dítěte. Radostnou novinu doprovodila několika fotografiemi.
Avril Lavigne se ve 42 letech stala poprvé maminkou. Zpěvačka porodila dceru, otce dítěte tají

Avril Lavigne se ve 42 letech stala poprvé maminkou. Zpěvačka porodila dceru, otce dítěte tají

Zdroj: Autor: Raph_PH – Glaston2024_2806_300624 (129 of 173), CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=150068081
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 16:31

Reklama
Další články z Trendy svět
Za chlebem v Pompejích byla i nucená práce. Nález pekárny ukázal odvrácenou stranu římského města
Za chlebem v Pompejích byla i nucená práce. Nález pekárny ukázal odvrácenou stranu římského města
Kolem světa vyrazila bez letadla. Nellie Bly se vrátila za 72 dní
Kolem světa vyrazila bez letadla. Nellie Bly se vrátila za 72 dní

Dne 14. listopadu 1889 se novinářka Nellie Bly vydala na cestu, jejíž cíl znal každý čtenář slavného...

Češi na mistrovství světa neuspěli, přesto přišlo velké překvapení. Konečné vyúčtování odhalilo nečekaný výsledek
Češi na mistrovství světa neuspěli, přesto přišlo velké překvapení. Konečné vyúčtování odhalilo nečekaný výsledek

Česká fotbalová reprezentace se na letošním mistrovství světa příliš nepředvedla a ze základní skupiny...

Kostka cukru vznikla v Dačicích. Slavný vynález však místní rafinerii nezachránil
Kostka cukru vznikla v Dačicích. Slavný vynález však místní rafinerii nezachránil

Malou kostku cukru dnes vhodíme do šálku bez přemýšlení. V době cukrových homolí ale představovala...

Nepříjemné okamžiky na prestižním turnaji. Česká tenistka se zhroutila na kurt a zápas musel předčasně skončit
Nepříjemné okamžiky na prestižním turnaji. Česká tenistka se zhroutila na kurt a zápas musel předčasně skončit

Závěr skupinové části tenisového Turnaje mistryň v americkém Indian Wells poznamenalo nepříjemné zranění....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
CelebrityVIP vztahy a rodiny
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.