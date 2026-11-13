13 jídel pro štěstí z celého světa. Od čočky přes nudle až po hrozny o půlnoci

1. Čočka v Itálii
Kulaté čočky připomínají mince, takže se v Itálii tradičně pojí s prosperitou. Často se podávají s cotechinem nebo jinou vepřovou klobásou. Pokud ti peníze nepřinesou, pořád máš velmi slušnou večeři.
2. Cotechino a další vepřové
Prase se v evropských tradicích pojí s hojností a postupem vpřed. Smithsonian uvádí novoroční vepřové tradice například v Itálii, Španělsku, Portugalsku, Rakousku nebo Maďarsku.
3. Hoppin’ John na americkém Jihu
Černooký hrách s rýží patří mezi známá novoroční jídla amerického Jihu. Pokrm má kořeny v západoafrických tradicích zotročených lidí a postupně se stal symbolem štěstí a prosperity.
4. Listová zelenina
Collard greens, kapusta nebo jiné zelené listy se v některých amerických tradicích jedí proto, že barvou připomínají papírové peníze. Pokud je doplníš černookým hrachem, máš finanční portfolio v jedné misce.
5. Kysané zelí a zelí
Ve střední Evropě a mezi některými americkými komunitami s evropskými kořeny se zelí pojí s prosperitou. Smithsonian zmiňuje i chorvatské a slovenské novoroční pokrmy s plněnými zelnými listy.
6. Soba nudle v Japonsku
Dlouhé soba nudle se na přelomu roku spojují s dlouhým životem. Myšlenka je jednoduchá: dlouhá nudle, dlouhý život. A pokud chceš respektovat symboliku, zbytečně ji nepřestřihuj.
7. Dlouhé nudle v Číně
Dlouhověkost symbolizují dlouhé nudle také v čínských tradicích. Opět platí: délka je pointa. Talíř tedy není správná chvíle na potřebu všechno úhledně nastříhat.
8. Celá ryba
V čínských novoročních tradicích se ryba pojí s hojností i díky jazykové symbolice. Často se podává celá, s hlavou a ocasem, jako obraz dobrého začátku i konce.
9. Nakládaný sleď
V Německu, Polsku a některých částech Skandinávie se s Novým rokem pojí nakládaný sleď, symbolicky spojený s hojností a dobrým úlovkem. Ano, štěstí někdy voní velmi specificky.
10. Krevety a jikry v Japonsku
Japonské novoroční boxy osechi pracují s jídlem jako se soustavou symbolů. Smithsonian zmiňuje krevety jako přání dlouhého života a jikry jako symbol plodnosti a pokračování rodu.
11. Vasilopita v Řecku
Do novoročního koláče vasilopita se tradičně ukrývá mince. Kdo ji najde ve svém kousku, má mít zvláštní štěstí v příštím roce. Jen doporučujeme kousat s přiměřenou opatrností.
12. Rýžový pudink s mandlí ve Skandinávii
V některých skandinávských tradicích se do rýžového pudinku schová mandle a šťastlivec, který ji najde, získává dobrou předpověď pro další rok. Dezert, loterie a preventivní test pozornosti v jednom.
13. Dvanáct hroznů ve Španělsku
O půlnoci na Silvestra se ve Španělsku jí dvanáct hroznů, jeden s každým úderem hodin. Kdo je zvládne v tempu, má podle tradice před sebou dvanáct měsíců prosperity. Praktická poznámka: vybírej menší hrozny. Štěstí nemá být Heimlichův manévr.
A co si dát dnes, když není Silvestr?
Klidně cokoli z toho. Pátek třináctého nepotřebuje kulturně čistý rituál. Uvař čočku, objednej nudle, kup hrozny nebo upeč koláč a prohlaš ho za vlastní talisman.
Nejspíš tím nezměníš pravděpodobnost výhry v loterii. Ale zvýšíš pravděpodobnost, že budeš mít něco dobrého k večeři. A to je statistika, na kterou se dá docela spolehnout.
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Zdroje: Smithsonian Magazine – Lucky Foods for the New Year [1], HISTORY – 9 Lucky New Year’s Food Traditions [2], Spain.info – Celebrate New Year's Eve in Spain [3].