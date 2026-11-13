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13 jídel pro štěstí z celého světa. Od čočky přes nudle až po hrozny o půlnoci

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Jestli už má být pátek třináctého pověrčivý, pojďme to dělat chutně. Po světě existuje překvapivě mnoho jídel, která symbolizují peníze, dlouhý život, hojnost nebo prostě naději na lepší rok. Fungují? To ti slíbit nemůžeme. Ale čočka, nudle a dobrý koláč mají oproti podkově jednu nespornou výhodu: dají se sníst.
13 jídel pro štěstí z celého světa. Od čočky přes nudle až po hrozny o půlnoci

13 jídel pro štěstí z celého světa. Od čočky přes nudle až po hrozny o půlnoci

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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