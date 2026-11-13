Kotek prozradil, proč hradní pán ve Zrádcích pláče černé slzy. Soutěžící tvůrcům překazili plán s Amuletem milosti

Zrádci 2026 - 5. epizoda. FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 5. epizoda. FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 5. epizoda. FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 5. epizoda. FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 5. epizoda. FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 5. epizoda. FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 5. epizoda. FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 5. epizoda. FOTO: distr. FTV Prima
Vojtěch Kotek poprvé prozradil, proč hradní pán na Křivoklátě pláče černé slzy, a s režisérem Markusem Krugem přiznali, že jim soutěžící velké překvapení překazili. Hráči si totiž detaily o tajném Amuletu milosti řekli hned na hradbách a do toho začali bojovat s obrovským vyčerpáním. Světová premiéra Amuletu milosti
Devátý díl přinesl tichou aukci o Amulet milosti, kterou vyhrála Zdíša. Ta ho ale u večerního kulatého stolu nepoužila a ze hry vypadla zrádkyně Dáša.
Amulet si tvůrci nevymysleli sami. Je to pevná součást licence celého formátu. Česká verze ale jako první na světě amulet opravdu využila. Zahraniční licenční partner o to stál a po českém úspěchu ho začaly zařazovat i další státy. Kdyby se u stolu všichni domluvili a odhlasovali Zdíšu, na kterou by amulet následně aplikovala ona sama, tvůrci si nejsou jistí, jestli na tuto variantu měli scénář. Podle nich by to totiž byla
„klasická česká vyčůranost“.
Scénář původně počítal s napětím u kulatého stolu, protože nikdo neměl tušit, kdo amulet má. Hráči se ovšem hned po tiché aukci na hradbách domluvili. Z iniciativy Davida si vzájemně prozradili své nabídky. Zdíša zaplatila 60 000 korun a počítala s tím, že Tomáš nabídne víc. Štáb soutěžícím v domlouvání nezabránil, jen doufal ve větší tajnosti. U stolu se pak všichni tvářili, že nic nevědí.
Vyvolávání duchů a pan Větvička
Mise s vědmákem panem Větvičkou měla původně probíhat ve zřícenině se stolem uprostřed. Produkce zvažovala i hologramy mrtvých hráčů ve velkých skleněných koulích, ale taková technologie by stála statisíce, takže z nápadu sešlo.
Všichni vyřazení soutěžící museli na otázky odpovědět hned po svém odchodu ve chvíli, kdy prožívali emotivní konec ve hře a stáli ještě v líčení a kostýmu. Týkalo se to i vůbec prvního zavražděného, který odpovídal na velmi obecné otázky, protože hra ještě pořádně nezačala.
Humorné pojetí vyvolávání duchů mělo svůj důvod. Štáb potřeboval hru trochu odlehčit a zvednout náladu vyčerpaným soutěžícím, proto seanci pojal jako lehkou parodii na ezoteriku. Kotek na místě improvizoval různé zvuky a hekání. Při vyvolání Barnabáše řekl
„cítím jeho teplo“ a v podcastu dodal, že je rád, že to Štefan vzal jako vtip, který by sám udělal.
Během scény se držel za ruce s Annelie. Ta se pak svěřila, že z toho byla taková nic moc.
„Já jsem z toho byl taky nic moc, takže je to vzájemné nic moc,“ řekl Kotek. Krug se smál taky: „Já jsem asi nikdy neviděl režii se takhle smát jako při téhle misi.“ Vyčerpaní hráči a skrytý příběh hradního pána
Kolem devátého a desátého dílu museli tvůrci svolat speciální poradu. Na hráčích se projevila silná únava a štáb řešil, jak je znovu motivovat k výkonu a případně jim dopřát více spánku. Hru totiž opustili baviči jako Jan, Felix nebo Petr, kteří uměli odlehčit náladu. Z původního rozdělení na věrné a zrádce se stal boj každého proti každému s vidinou finále.
„Jsou takoví polochcíplí,“ zhodnotili tehdejší stav soutěžících tvůrci. Do toho si štáb dělal legraci z klišé, když na konci osmého dílu posadil do vany Matěje místo křehké dívky.
Diváci navíc poprvé zjistili, kdo vlastně hradní pán je. Kotek vysvětlil, že duše zavražděných zůstávají na Křivoklátě uvězněné a pláčou krvavé slzy. Čím déle na hradě vězí, tím více slzy černají a pleť šedne. Hradní pán byl podle něj první zavražděnou obětí zrádce. Celou hru vymyslel proto, aby se pomstil a udělal si společnost z dalších duší. Zrada je totiž krutá a hrad to má navěky připomínat. Věrný a hodný chlap se po smrti proměnil v postavu, která má na sobě nejvíc černých slz, protože v sobě soustředí veškerý smutek.
Nečekané prořeknutí a ženy v převaze
Na premiéře devátého dílu v Českých Budějovicích diváci upozornili štáb na drobný detail. Annelie ve vagonu zakřičela na ostatní, ať osobu z kufru vytáhnou. Použila ženský rod, i když hráči nemohli vědět, zda uvnitř leží muž, nebo žena. Skutečně tam byla schovaná Zdíša, ale nikdo si tohoto drobného prořeku původně nevšiml. Tvůrci v Budějovicích zaplnili čtyři velké kinosály a na autogramiádu stálo asi 700 lidí. V první řadě navíc seděl železniční nadšenec, který je opravoval v detailech o vlacích. Několik fanoušků nepostřehlo, že se debata koná u nich, odjeli do Prahy a přes QR kód posílali do kina naštvané zprávy. Tvůrci se jim omluvili s dodatkem, „ale musíte lépe číst“.
Tvůrci se shodli na tom, že ve všech třech sériích celosvětově bývají ženy v roli zrádkyň mnohem silnější než muži. Ti jsou přímočařejší a chtějí se pochlubit svými objevy, ženy naopak více kombinují.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( youtube, FTV Prima).