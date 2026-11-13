Odinstalovat aplikaci nestačí, WhatsApp účet musíte smazat ručně. Ale bez správného postupu přijdete o konverzace a kontakty

Zní to jednoduše: podržíte ikonu aplikace, klepnete na Odinstalovat a je hotovo. Jenže WhatsApp ve svých zásadách ochrany soukromí upozorňuje, že pokud aplikaci pouze odstraníte ze zařízení, ale nezvolíte možnost „Delete my account“, vaše informace u něj zůstávají uložené ještě určitou dobu. Nedoručené zprávy může WhatsApp uchovávat na serverech až 30 dní. Váš účet přitom dál existuje, kontakty stále vidí vaši profilovou fotku a mohou vám posílat zprávy. Pokud chcete WhatsApp skutečně opustit, musíte účet smazat přímo v aplikaci na primárním zařízení. A právě tady začíná problém: pokud to uděláte bez přípravy, můžete nenávratně přijít o historii konverzací, média, zálohy i kontakty uložené výhradně ve WhatsAppu. Existuje ale postup, jak si důležitá data zachovat ještě předtím, než stisknete poslední tlačítko.
Tři vrstvy dat, které si lidé pletou
WhatsApp pracuje s několika druhy dat a každý z nich slouží k jinému účelu. Právě jejich záměna představuje jednu z největších nástrah při rušení účtu.
- Cloudová záloha – na Androidu se ukládá prostřednictvím účtu Google, na iPhonu přes iCloud. Obsahuje historii chatů a média, přičemž každá nová záloha obvykle nahradí tu předchozí. Pokud nezapnete koncové šifrování zálohy, nejsou její data chráněna stejným způsobem jako běžná komunikace ve WhatsAppu. Přístup k nim tak může mít také poskytovatel cloudového úložiště.
- Export chatu – umožňuje uložit jednotlivé konverzace, a to buď včetně médií, nebo bez nich. Výsledkem je soubor, který si můžete uchovat mimo WhatsApp. Zásadní omezení: exportovanou konverzaci nelze do WhatsAppu znovu importovat. Jde tedy o archiv pro vlastní potřebu, nikoli o zálohu určenou k obnovení v aplikaci.
- Report účtu („Vyžádat si informace o účtu“) – WhatsApp vám připraví soubor obsahující metadata a informace o nastavení účtu. Jeho vytvoření trvá přibližně tři dny. Osobní zprávy v něm ale nenajdete. Po dokončení žádosti máte na stažení omezenou dobu, jejíž zbývající délku uvidíte přímo v aplikaci.
Kdo si tyto tři možnosti splete, může si stáhnout report účtu v domnění, že tím získal kopii svých konverzací. Nezískal.
Správný postup krok za krokem
Pravidlo je jednoduché: nejprve zachraňte data, teprve potom smažte účet. Nikdy nepostupujte opačně. WhatsApp výslovně uvádí, že po smazání účtu nedokáže obnovit ani převést vaše chaty, dokumenty, mediální soubory, zálohy nebo historii volání.
- Zkontrolujte poslední zálohu. V nastavení WhatsAppu otevřete sekci „Chaty“ → „Záloha chatů“ a ověřte datum poslední úspěšné zálohy. Pokud je zastaralá, vytvořte novou.
- Zapněte šifrování zálohy. Zálohu tak ochráníte heslem nebo 64místným šifrovacím klíčem. Bez hesla či klíče ji ale nebudete moci obnovit, proto si je bezpečně uložte mimo telefon.
- Exportujte důležité konverzace. Otevřete konkrétní chat, v nabídce vyberte možnost „Exportovat chat“ a rozhodněte se, zda chcete exportovat také média. Pozor: u chatů s aktivní funkcí Restricted chat může být export zablokovaný. V takovém případě se příslušná volba v nabídce vůbec nemusí zobrazit.
- Volitelně si vyžádejte report účtu. Pokud chcete získat také metadata a informace o nastavení účtu, přejděte do sekce „Účet“ → „Vyžádat si informace o účtu“. Report bývá připravený přibližně za tři dny.
- Teprve potom smažte účet. Na Androidu přejděte do Nastavení → Účet → Smazat účet. Na iPhonu otevřete Settings (nebo profilovou fotku) → Account → Delete My Account. Smazání účtu je nevratné.
Jeden detail může uživatele snadno zmást: obnovení zálohy se nespouští v běžném nastavení aplikace. WhatsApp ho nabídne při nové instalaci, během úvodního nastavení. Na iPhonu navíc může obnova probíhat ve dvou fázích. Nejprve se obnoví zprávy a následně se na pozadí stahují média. Pokud tento proces nedokončíte, nemusí se vám podařit získat zpět všechny fotografie a videa. Před smazáním účtu proto ověřte, že záloha skutečně obsahuje vše, co chcete zachovat.
Co se stane s kontakty a skupinami
O kontakty uložené v adresáři telefonu nepřijdete. Jsou totiž nezávislé na WhatsAppu. Jiná situace může nastat u kontaktů uložených výhradně v rámci účtu WhatsApp. Ty mohou být při jeho smazání odstraněny také. Před zrušením účtu proto zkontrolujte, zda nemáte některá telefonní čísla uložená pouze v aplikaci. Pokud ano, přesuňte je do adresáře telefonu.
A co skupiny? Po smazání účtu z nich budete automaticky odebráni. Zprávy, které jste ostatním už poslali, ale nezmizí. Jejich kopie zůstávají u příjemců. Samotné odstranění dat ze serverů WhatsAppu navíc může trvat až 90 dní.
WhatsApp není jediný, kdo to dělá
Oddělení odinstalace aplikace od skutečného zrušení účtu není specialitou WhatsAppu. Signal funguje na podobném principu: účet musíte smazat přímo v telefonu, na kterém byl zaregistrován. Pouhé odstranění desktopové aplikace účet nezruší. Telegram zase umožňuje smazání účtu prostřednictvím webové deaktivační stránky. Samotné odhlášení z aplikace k jeho zrušení nestačí.
WhatsApp celý proces komplikuje především tím, že nabízí několik samostatných funkcí: smazání účtu, cloudovou zálohu, export chatů a report účtu. Každá slouží k něčemu jinému, má vlastní výstup a také svá omezení.
Než tedy klepnete na „Smazat účet“, věnujte alespoň deset minut záloze a exportu důležitých konverzací. Po smazání už totiž nemáte možnost požádat WhatsApp o obnovení dat, která jste si předem neuložili.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík