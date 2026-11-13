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Odinstalovat aplikaci nestačí, WhatsApp účet musíte smazat ručně. Ale bez správného postupu přijdete o konverzace a kontakty

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Smazání WhatsAppu z telefonu váš účet neodstraní. Data zůstávají na serverech a záloha v cloudu čeká dál, dokud neprovedete správné kroky.
WhatsApp, ikona

WhatsApp, ikona

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.11.2026 17:52

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