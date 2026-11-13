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„Veřejnoprávní média nedáme,“ vyzývají Holubová, Machálková i Boudová

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Do boje proti rušení koncesionářských poplatků a do propagace nedělní akce na Letné, kde se má demonstrovat právě na ochranu veřejnoprávních médií, se zapojují i mnohé české celebrity.
Herečka Eva Holubová. Foto: Nextfoto

Herečka Eva Holubová. Foto: Nextfoto

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 18:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

ČRzprávy.cz jsou nezávislý lifestylový magazín s důrazem na dění ve společnosti. Přináší novinky ze života celebrit, zajímavosti z kultury a novinky z televize. Najdete u nás ale také nejdůležitější informace z dopravy, dopravních nehod a informace od hasičů a Policie ČR.

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