Tygři na ledě lídra z Třince prohráli 2:5

Svižnější start měli Tygři, za které mohli skórovat v krátkém rozmezí Jaroslav Vlach a Servác Petrovský. Žádná z libereckých šancí ale neskončila gólem a iniciativu převzali domácí. Ti sice nevyužili úvodní přesilovou hru, jenže nedlouho po jejím konci zakončil přečíslení střelou k tyči Patrik Koch. Minutu poté šly šelmy opět do čtyř a tentokrát již Třinečtí nabídnutou výhodu zužitkovali zásluhou Daniela Voženílka a jeho teče před brankou. Příznivější odchod do kabin Liberci zajistil pouhých sedmnáct sekund po Voženílkově zásahu Adam Najman, který se prosadil ranou na Kacetlovou lapačku.
Oceláři však zvládli navýšit své vedení hned zkraje druhé třetiny. Nejprve totiž Oscar Flynn přetavil nahrávku zpoza branky v třetí gól Třince a ani ne o minutu později na něj navázal Daniel Kurovský, který využil odrazu od zadního mantinelu. V tempu utkání rozhodně nedošlo k poklesu a oba týmy pokračovaly v rychlém tempu. Zejména ve druhé polovině periody měli převahu Tygři, nicméně nezvládli uklidit kotouč za brankovou čáru. Nejblíže tomu byl Michal Ivan, po jehož zakončení z vrcholku kruhu zvonila tyč.
Na počátku třetí části zlikvidoval Petr Kváča brejk Patrika Hrehorčáka a úspěšně si počínal taky proti obdobné situaci v režii Libora Hudáčka. Liberečtí přikládali pod kotel a nakonec se přece jen dočkali snížení díky důrazu v 50. minutě, když procedil Martin Faško-Rudáš puk mezi Kacetlovými betony. Slezané ale již žádnou dramatizaci zápasu nedopustili a svou výhru navíc pojistili pátou trefou, kterou zapsal usměrněním puku do liberecké klece Petr Chlán.
HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 15. P. Koch (M. Růžička, M. Kovařčík), 17. J. Galvas (A. Nestrašil), 21. Flynn (L. Hudáček, P. Koch), 22. Kurovský (Pyrochta, L. Hudáček), 54. P. Chlán (Pyrochta, Miloš Roman) - 18. A. Najman (T. Galvas), 50. Faško-Rudáš (Rychlovský, Filippi). Rozhodčí: Ondráček, Květoň - Lederer, Maňák. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 5400 (vyprodáno).