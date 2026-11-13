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Tygři na ledě lídra z Třince prohráli 2:5

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Po prohře v Lize mistrů v Kolíně nad Rýnem se liberečtí hokejisté po dvou dnech představili na ledě lídra extraligové tabulky Třince. A od začátku tahali za kratší konec a nakonec i prohráli 2:5.
Tygři na ledě lídra z Třince prohráli 2:5

Tygři na ledě lídra z Třince prohráli 2:5

Zdroj: Bílí Tygři Liberec
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 18:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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