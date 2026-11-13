Protipovodňový poldr Skalička ohrožuje Bečvu, tvrdí Arnika. Povodí rizika řeší

Ani třicet let po zničujících povodních v 90. letech se Přerovsko zatím nedočkalo spolehlivé protipovodňové ochrany. Klíčovým opatřením má být suchý poldr Skalička, proti kterému se však nyní ostře postavili ochránci přírody.
Soustava hrází a usměrňovacích prvků v délce téměř 8,5 kilometru místy vysokých až 16 metrů podle nich zásadně promění podobu cenné mělké říční nivy Bečvy mezi Hustopečemi a Teplicemi nad Bečvou. "Vědci zde zaznamenali neuvěřitelných 834 druhů brouků. Skalička je místem nálezu nově popsaného druhu brouka Olibrus vako i kriticky ohrožené rostliny židoviníku německého. Pokud území narušíme, žádné umělé tůně ani náhradní výsadby nám to nedokážou nahradit," upozorňuje vedoucí kampaně Za živé řeky v Arnice Gita Matlášková.
Čtěte také: Protipovodňový poldr Skalička se zvažuje ve třech variantách, lázeňské prameny nemá ohrozit
Stát v roce 2022 schválil stavbu suchého poldru, připravovaná podoba však podle ochránců znamená úplně jinou stavbu. "Tuto změnu považujeme za nejproblematičtější. Kdo zaručí, že se z poldru časem nestane přehrada a z Bečvy pouhý kanál? Obří stavidlo to umožní. Hrozí nám na Bečvě další Nové Mlýny s dalekosáhlými negativními dopady," ptá se rovněž předseda spolku Zdravá Bečva Jan Husák.
"Nikdo nezpochybňuje, že obce a města na Bečvě potřebují účinnou ochranu před povodněmi. Je však třeba se ptát, zda právě takto drahé a rizikové technické dílo představuje nejlepší možné řešení. Naše odborná platforma Spojená Bečva požaduje od úřadů důsledné a transparentní vyhodnocení všech dopadů a jasné záruky, že vodní dílo nebude využíváno způsobem, který by připravil Bečvu o její přirozené ekologické funkce."
Jan Husák, Zdravá Bečva
Vodní dílo v plánované podobě může podle ochránců přírody ohrozit také podzemní vodu, Hranický kras, léčivé minerální prameny v lázních Teplice nad Bečvou nebo světově unikátní Hranickou propast. Na rizika v minulosti upozornila také Česká geologická služba.
Povodí Moravy kritiku odmítá. Ochránci přírody podle vodohospodářů používají řadu zavádějících nebo nepravdivých informací. "S riziky samozřejmě pracujeme a můžeme ubezpečit, že je nebereme na lehkou váhu. Pracujeme s rozsáhlými odbornými podklady, na jejichž zpracování se podíleli přední odborníci z akademické sféry. Cílem je riziko vlivu na životní prostředí maximálně eliminovat a současně vybudovat vodní dílo, které bude funkční a bezpečné," ohradila se mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
Čtěte také: Na Bečvě bude suchý poldr. Plán na stavbu zatopené nádrže po protestech padl
Vodohospodáři například upravili technické řešení a trasu hráze, která se vyhýbá lokalitám s geologicky nevhodnými podmínkami, další rizika zcela eliminovali nebo významně zmírnili. "Další opatření budou doplněna v navazujícím stupni projektové přípravy, který bude zahrnovat rozsáhlé průzkumy a posouzení pro proces EIA," ubezpečuje mluvčí. Povodí Moravy předpokládá i nadále zapojení akademických a odborných institucí včetně České geologické služby.
Suchý poldr Skalička přijde podle odhadů minimálně na 8,1 miliardy korun. V současné době probíhá aktualizace Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje včetně hodnocení SEA. Stavba by měla začít v roce 2032 s dokončením v roce 2036.