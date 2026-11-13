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ANATOMIE MOCI #4: Jediný prezidentův podpis může změnit chod Ameriky. Co skutečně dokáže výkonné nařízení?

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Američtí prezidenti nemusí na každé rozhodnutí čekat, až se dohodne Kongres. Mohou vydávat výkonná nařízení, která někdy zasáhnou do fungování celé federální administrativy. Nejde však o kouzelnou náhradu zákonů. Odkud se tato pravomoc bere, proč ji používají prezidenti různých stran a kdo dokáže prezidentský podpis zastavit?
ANATOMIE MOCI #4: Jediný prezidentův podpis může změnit chod Ameriky. Co skutečně dokáže výkonné nařízení?

ANATOMIE MOCI #4: Jediný prezidentův podpis může změnit chod Ameriky. Co skutečně dokáže výkonné nařízení?

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 13.11.2026 18:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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