Děti, studenti a senioři budu mít i nadále ve veřejné dopravě slevu 75 procent

Děti, studenti a senioři budu mít i nadále ve veřejné dopravě slevu 75 procentPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Děti, studenti a senioři budu mít i nadále ve veřejné dopravě slevu 75 procentZdroj: Olomoucký kraj
Článek byl publikován 13.11.2026 05:47
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Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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