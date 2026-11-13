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Děti, studenti a senioři budu mít i nadále ve veřejné dopravě slevu 75 procent

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Olomoucký kraj zachová i v příštím roce slevu 75 procent z běžného jízdného pro děti, studenty a seniory ve veřejné hromadné dopravě. Stát těmto skupinám dotuje 50 procent, dalších 25 doplácí kraj. Hejtmanství zvýšené slevy zavedlo loni před volbami.
Děti, studenti a senioři budu mít i nadále ve veřejné dopravě slevu 75 procent

Děti, studenti a senioři budu mít i nadále ve veřejné dopravě slevu 75 procent

Zdroj: Olomoucký kraj
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 05:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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