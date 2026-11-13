Rok po invazi vyjely v Brně proti demonstrantům naše vlastní tanky. Tři měly radlice

Při prvním výročí okupace vyjela do centra Brna československá armáda. Transportéry OT-64 zasahovaly už odpoledne, tři tanky s radlicemi přijely večer do prostoru dnešního Moravského náměstí.
Na rohu dnešní Kounicovy ulice a Moravského náměstí začala 21. srpna 1969 kolem půl deváté večer hořet služební Škoda 1202. Oba příslušníci Veřejné bezpečnosti z auta unikli. Podle
dobového hlášení pak skupina demonstrantů odtlačila hořící vůz na blízkou barikádu.
https://www.zbrojopis.cz/americky-tezky-kulomet-m2-browning-50-bmg-historie/
U tehdejší Univerzitní knihovny stály tři improvizované barikády. Lidé do nich podle
studie historika Jana Břečky nanosili i části lešení a plotu od nedaleké menzy. Do téhle části města večer přijely tři tanky s radlicemi. Začátek Kounicovy ulice u Moravského náměstí v roce 2013. U této křižovatky začal večer 21. srpna 1969 hořet služební vůz Veřejné bezpečnosti. Transportéry byly v centru už odpoledne
O několik hodin dřív se na náměstí Svobody scházeli lidé, aby si připomněli rok od vpádu vojsk Varšavské smlouvy. V pasáži Beta
zapalovali svíčky u portrétů obětí okupace. Veřejná bezpečnost se pokoušela náměstí vyklidit vodními děly. Podle archivní rekonstrukce pořádkové jednotky kolem 14.20 vytlačily demonstranty do okolních ulic už s podporou čtyř OT-64. Střety se pak přesunuly na dnešní Zelný trh.
Osmikolový
OT-64 SKOT vznikl ve spolupráci Československa a Polska a sloužil k přepravě vojáků pod pancířem. Na Zelném trhu zachytila dobová fotografie z archivu Moravského zemského muzea transportér, jak najíždí proti demonstrantům. Muzejní OT-64A SKOT v Rokycanech ukazuje kolový podvozek této rodiny obrněnců. První čtyři brněnské OT-64 podpořily zásah u náměstí Svobody už odpoledne.
V 19.15 dorazila z Vyškova četa dalších pěti OT-64. V
celodenním přehledu nasazené techniky se tak objevilo devět transportérů a vedle nich tři tanky s radlicemi. Přehled uvádí i vodní děla a nákladní auta s pískem, kterými pořádkové síly přehrazovaly ulice. K čemu sloužila radlice
Čelní radlice sloužila k ženijním pracím.
Příručka americké armády ji u tanků řady T-54 a T-55 popisuje jako nástroj k hrnutí zeminy a hloubení postavení pro vozidla. V brněnských ulicích dávala smysl jako prostředek k odklízení překážek. Břečkova studie dokládá příjezd tří strojů s radlicemi. Přesný typ tanků ani to, jak si osádky poradily s jednotlivými barikádami, studie neupřesňuje.
https://www.zbrojopis.cz/rusky-raketovy-kriznik-moskva-projekt-1164-rakety-neptun-zkaza/
Kdo dostal ostré náboje
Podle přehledu, který cituje Břečka, zasáhlo 21. srpna v Brně 682 příslušníků Československé lidové armády, 492 příslušníků Veřejné bezpečnosti a 380 členů
Lidových milicí. Armádní jednotky podle historika ostré střelivo nedostaly. U části milicionářů vydání ostrých nábojů dokládá hlášení jejich okresního štábu.
Při odpoledních střetech byli zastřeleni
Stanislav Valehrach a Danuše Muzikářová. Valehrach zemřel v Orlí ulici, Muzikářová na rohu dnešní Rašínovy ulice a Moravského náměstí. V době jejich smrti už v centru zasahovaly transportéry. Tanky s radlicemi přijely o několik hodin později.
Druhý den lidé nosili na Zelný trh květiny a svíčky. Příslušníci Veřejné bezpečnosti pietní výzdobu opakovaně ničili. V
přehledu zásahů z 22. srpna se znovu objevuje pět transportérů OT-64 a tři tanky s radlicemi. Zdroje fotografií Ženijní stroj ŽS-55A s radlicí na Bahnech 2018: Adam Hauner / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Kounicova u Moravského náměstí v roce 2013: Palickap / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Obrněný transportér OT-64A SKOT v Rokycanech: Alf van Beem / Wikimedia / CC0 / zmenšeno