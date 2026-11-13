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Rok po invazi vyjely v Brně proti demonstrantům naše vlastní tanky. Tři měly radlice

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Dennívýzva
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Na první výročí okupace podpořily zásah v centru Brna transportéry OT-64 a večer tři tanky s radlicemi. Archivní záznamy ukazují, jakou roli hrála armáda a kdo dostal ostré náboje.
Pásový ženijní stroj ŽS-55A s širokou čelní radlicí na blátivé dráze

Pásový ženijní stroj ŽS-55A s širokou čelní radlicí na blátivé dráze

Zdroj: Adam Hauner / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 17:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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