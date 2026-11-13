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Foto: Dodávku na zmrzlé silnici v Krkonoších museli hasiči přivázat ke stromu

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První zimní počasí přineslo tento týden i první větší komplikace na české silnice. Namrzlé vozovky potrápily například řidiče v Krkonoších.
Hasiči vyprošťovali dodávku ze zmrzlé silnice pod boudou Růžohorky. Foto: JSDH Pec pod Sněžkou

Hasiči vyprošťovali dodávku ze zmrzlé silnice pod boudou Růžohorky. Foto: JSDH Pec pod Sněžkou

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 18:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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