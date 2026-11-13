Bývalá hvězda Baníku Ewerton je v Egyptě mimo tým. Dle jeho slov nastala nepředvídatelná situace

22. srpna 2026 se Pyramids představili v úvodním kole egyptské ligy na hřišti Ghazl El-Mahalla. Ewerton přišel z lavičky a dostal zhruba čtvrt hodiny. Od té doby statistiky mlčí. Na hřiště se nedostal a podle dostupných přehledů se neobjevil ani mezi náhradníky. K polovině listopadu to dělá zhruba dvanáct týdnů bez další doložené minuty. Egyptský server Líbrálí přišel s vysvětlením od anonymního zdroje z klubu: zdravotní potíže po večeři, nemocnice a dvacet dní bez tréninku. Sám Ewerton tuto verzi zpochybňuje. Mluví o nepředvídatelné situaci, která souvisí s jeho malým prostorem v týmu, a podrobnosti si nechává pro sebe. Hráč, který v Ostravě rozhodoval zápasy, je v Káhiře na samém okraji kádru. Nejasné zůstává jen to, proč přesně.
Čtrnáct minut za tři měsíce
Nejpevnější část celého příběhu jsou čísla. Databáze FootyStats mu v ročníku 2026/27 připisuje jediný ligový start z lavičky a čtrnáct minut. Stejný údaj ukazuje i žebříček odehraných minut na webu
FotMob, kde Brazilec figuruje úplně na konci pořadí Pyramids.
Srovnání s dalšími cizinci v kádru je výmluvné:
Hráč Odehrané ligové minuty Mohamed Chibi 423 Walid El Karti 219 Odeh Fakhouri 181 Hamed Hamdan 101 Nadir Benbouali 27 Ewerton 14
Formálně přitom z týmu nevypadl. Na soupisce pro sezonu 2026/27, kterou Líbrálí zveřejnil v polovině srpna, je veden mezi záložníky. Žádné vyřazení, žádné přeřazení do rezervy, žádné klubové prohlášení. Hráč existuje na papíře, jen ne v zápasech.
Kontrast s první egyptskou sezonou je ostrý. Podle brazilského portálu GE nastoupil v ročníku 2025/26 ve 32 zápasech, dal tři góly, na jeden přihrál a s klubem získal dvě trofeje. Na Ewertonovy ostravské standardy to nebyla oslnivá bilance, ale šlo o hráče, se kterým trenér počítal. Teď se s ním prakticky nepočítá.
Dvě verze jednoho zmizení
10. listopadu přišel Líbrálí s textem, který absenci vysvětluje. Podle nejmenovaného zdroje uvnitř Pyramids se Ewerton po jedné večeři necítil dobře, skončil v nemocnici a následujících dvacet dní netrénoval. Do týmu se měl vrátit po reprezentační pauze.
Ve stejném článku ale zazní i druhá linka. Klub podle zdroje už dříve zvažoval Brazilcův prodej nebo hostování, protože po příchodu za přibližně 65 milionů korun nesplnil očekávání. Překážkou měl být jeho vysoký plat. Podle egyptského serveru navíc trval na tom, aby mu případný nový zaměstnavatel platil stejně.
Text má i slabé místo. Tvrdí, že Ewerton od začátku sezony neodehrál žádný zápas, zatímco statistické databáze mu shodně připisují čtrnáct minut proti Ghazl El-Mahalla. Drobnost, ale u zprávy postavené na anonymním zdroji na takových drobnostech záleží.
Ewertonova verze je opatrnější a zároveň kratší. Zdravotní výklad odmítá a hovoří o nepředvídatelné situaci kolem svého herního prostoru. Co se přesně stalo, říct nechce. Možná se k tomu prý vrátí někdy jindy.
Která verze je blíž pravdě, z veřejných zdrojů rozhodnout nelze. Klub oficiálně nic nevysvětlil. Podle nás ale obě verze nemusejí stát proti sobě tak ostře, jak se na první pohled zdá. Hráč, kterého vedení chtělo už v létě udat, se po krátké zdravotní pauze snadno ocitne mimo plány. A pokud ho trenér nevidí v sestavě, nemoc je pro klub pohodlnější vysvětlení než přiznání, že drahá posila nemá místo. Ewertonova mlčenlivost dává v tomto scénáři smysl: kdo může v zimě měnit klub, nemá důvod pálit mosty veřejně.
Nový trenér, nová pravidla
Do sezony vstupovali Pyramids po zásadní změně. Chorvata Krunoslava Jurčiće, se kterým Ewerton prožil úspěšný první rok, vystřídal na lavičce Jihoafričan Rulani Mokwena. Klub jeho příchod prezentoval jako začátek nové technické etapy.
Sám Ewerton o něm mluvil ještě v srpnu, den před startem ligy, v rozhovoru pro
GE Globo. Popsal ho jako náročného perfekcionistu s velmi odlišnou filozofií. Tehdy zněl optimisticky, mluvil o titulech a o boji o místo. O den později odehrál čtrnáct minut. Další už nepřišly.
Přímý konflikt mezi hráčem a trenérem doložený není. Egyptská média ale Mokwenu opakovaně popisují jako kouče, který tvrdě dbá na disciplínu, soustředění a nároky na hráče. Dá se čekat, že pětadvacetiletý křídelník s vysokým platem a vlažnou první sezonou nebyl v jeho představách prioritou.
Redakce SportyŽivě.cz kontaktovala klub s žádostí o reakci, ale jeho zástupci zatím na naše dotazy neodpověděli.
Od Slavie k životní smlouvě
Aby bylo jasné, jak strmý pád to je, stojí za to připomenout, odkud Ewerton do Egypta přicházel.
Slavia Praha: v Edenu se natrvalo neprosadil a zamířil na hostování do Ostravy. Sezona 2023/24 v Baníku: čtrnáct ligových gólů a pět asistencí, jeden z nejproduktivnějších hráčů soutěže. 28. června 2024: trvalý přestup do Baníku, tříletá smlouva. Klub už tehdy veřejně přiznal, že s hráčem má úmluvu o uvolnění v případě lukrativní nabídky ze zahraničí. 28. července 2025: odchod do Pyramids. Baník v oficiálním oznámení uvedl, že nabídka z Káhiry byla finančně mimo jeho možnosti. Za Ostravu odehrál 59 ligových zápasů s bilancí 27 gólů a devět asistencí, k tomu přidal starty v Evropě i domácím poháru. Smlouva v Pyramids: čtyřletá, tedy rámcově do léta 2029.
Na rozloučenou vzkázal, že Ostrava a Baník budou mít navždy speciální místo v jeho srdci. Tehdejší trenér Pavel Hapal ještě před přestupem otevřeně přiznal, že hráč už nemá čistou hlavu. Nikdo se tomu nedivil. Šlo o smlouvu, jakou fotbalista z české ligy dostane jednou za kariéru.
Právě tady je jádro celého příběhu. Životní kontrakt chrání hráče finančně, ale může ho i uvěznit. Jakmile se v klubu změní trenér, přibude konkurence a z nové posily se stane drahá položka v rozpočtu, vysoký plat se z odměny mění v překážku. Klub ho nedokáže prodat, protože ho nikdo nezaplatí. Hráč nechce odejít za méně, protože smlouvu podepsal právě kvůli penězům. A čas na hřišti mezitím běží bez něj.
Co může přijít v zimě
Zimní přestupní období v Egyptě má podle dostupných informací začít 1. ledna 2027 a skončit 18. února. Ewerton tak bude mít šanci změnit prostředí relativně brzy. Zda ji využije, je otevřené.
Prakticky se nabízejí čtyři cesty:
Návrat do tréninku a boj o minuty. Pokud platí zdravotní verze, měl by být po reprezentační pauze k dispozici. První fáze ligy, ve které dvacet klubů odehraje po devatenácti zápasech, končí 20. února. Prostor ukázat se tedy ještě existuje. Hostování. Nejpravděpodobnější kompromis, pokud by Pyramids byli ochotní část platu dál hradit. Přestup do ligy, která jeho mzdu unese. Podle Líbrálí právě tohle v létě ztroskotalo. Přezimování na okraji kádru. Nejhorší sportovní varianta, finančně ale pro hráče bezpečná.
A návrat do Česka? Konkrétní zájem žádného českého klubu doložený není. Emočně by největší smysl dával Baník, kde byl kapitánem a fanoušci ho nosili na rukou. Jenže Ostrava už v minulosti řešila hlavně jeho plat a egyptské podmínky byly podle samotného klubu mimo její možnosti. Bez výrazného ústupku ze strany hráče nebo finanční dohody s Pyramids si takový návrat představit neumíme.
Ještě před rokem a půl Ewerton slavil v Ostravě góly a loučil se jako hráč, který si zahraniční smlouvu zasloužil. Teď má v Egyptě kontrakt do roku 2029 a čtrnáct minut na kontě. Co se mezitím přesně stalo, zatím ví jen on a klub.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl