Pereira na tiskovce UFC 334 vytáhl telefon a urazil bláznivého Hokita. Hala bouřila a Američan reagoval nadávkami

Sál v New Yorku řval a Josh Hokit, 29letý Američan v těžké váze s bilancí 10-0-0, ho živil už pěknou chvíli. Pak se v první řadě usadil muž, který na pódiu neměl co pohledávat. Alex Pereira, 39letý Brazilec v těžké váze s bilancí 13-4-0 a bývalý šampion střední i polotěžké váhy, si sedl přímo pod mikrofon. Hokit ho zahlédl, postavil se, zvedl prostředníček a urazil jeho matku. Redakce MMAmag proto prošla soupis ohlášených hostů tiskovky, Hokitovy starší výroky z června i oficiální oznámení UFC.
Prostředníček z pódia do první řady
Tisková konference před turnajem UFC 334 proběhla 12. listopadu 2026 v New Yorku a Pereira v ní neměl mít žádnou roli. V soupisu deseti ohlášených hostů, který před akcí zveřejnil CBS Sports, se jeho jméno neobjevuje. Nakonec se stal nejcitovanější pasáží celého večera.
Podle MMA Fighting Hokit svou tirádu přerušil, jakmile Brazilce v hledišti spatřil. Vstal, zvedl prostředníček a řekl: „Udělám chama na jeho mámu. A on s tím neudělá vůbec nic. Jdi do p*dele.“ Publikum podle téhož popisu stálo celý večer na Hokitově straně.
Český web Káóčko navíc uvedl, že Pereira v tu chvíli zvedl telefon se zvýrazněným nápisem „retard“ na displeji. V podrobném popisu tiskovky od MMA Fighting tenhle detail není. Pereira byl ale až druhá zastávka. Předtím měl Hokit na mušce muže, se kterým se 14. listopadu 2026 utká o pás.
Brýle, chránič a otázka na šampionovu matku
Hlavní terč seděl na pódiu vedle něj. Hokit nechal sál po odpočtu do tří zařvat „J*bat Ciryla Ganea“ a pak se obrátil na šampiona těžké váhy (do 120 kg) přímo: „Hej, Ciryle, jak se má tvoje máma? Zavolej jí na FaceTime, je mi to u p*dele. Víš, co tím myslím? Tohle je šampion? Táhni do p*dele, mrcho.“ Že by Gane urážku vracel, z dostupných popisů tiskovky neplyne.
Rekvizity měl Hokit připravené už na společné focení. MMA Fighting popsalo, že dorazil v brýlích, s chráničem na krku a se suspenzorem, a spojuje to s Ganeovou minulostí faulů, především s píchnutím do oka v zápase s Tomem Aspinallem.
Prezident UFC Dana White podle Fox Sports, který citoval web POP MMA, přiznal, že na podobné figurky není, zároveň ale Hokitovu titulovou šanci hájil s tím, že si ji vybojoval. Celé to má vyvrcholit 14. listopadu 2026 v Madison Square Garden, kde Gane obhajuje pás v hlavním zápase. Jedna věta o matce ale ten večer nezazněla poprvé.
Tohle Hokit nevymyslel v New Yorku
Stejnou linku pustil Hokit do mikrofonu už 15. června 2026 po výhře nad Derrickem Lewisem na turnaji UFC Freedom 250. Přepisy se v detailu rozcházejí: liveblog Guardianu zachytil „chci chama na tvoji mámu“, USA Today variantu „udělám chama na tvoji mámu“. Téhož dne Hokit podle Sherdogu dodal: „Třeba Ciryl Gane bude bojovat s Aspinallem. Já bych pořád šel na Pereiru.“
Brazilec svůj postoj řekl už dřív. Pět dní předtím, 10. června 2026, řekl v rozhovoru s Arielem Helwanim podle Sherdogu: „Překročil hranici. Viděl jsem chlapy urážet bojovníka, jeho otce, cokoliv, ale nikdy urážet matku.“
Oba momenty, červnový i listopadový, postavila redakce MMAmag vedle sebe v dobových zápisech z obou vystoupení. Motiv je v nich identický, mění se jen publikum. Tak se v téhle branži staví zápas, který nikdo neohlásil. Než ale dojde na Hokita, čeká Pereiru v prosinci úplně jiný chlap.
V prosinci čeká Pereiru jiný soupeř
Duel Pereira versus Hokit zatím existuje jen ve větách obou mužů. V oznámení, které organizace UFC vydala 4. října 2026, redakce MMAmag dohledala jiný program: Pereira nastoupí 12. prosince 2026 na turnaji UFC 335 v T-Mobile Areně v Las Vegas proti Sergeji Pavlovičovi, 34letému Rusovi v těžké váze s bilancí 21-3-0. Zápas je vypsaný na pět kol.
Mezi tiskovkou 12. listopadu 2026 a tímto termínem je přesně 30 dní. Není to odpočet k ničemu, co by se týkalo Hokita: ten má 14. listopadu 2026 titulový zápas s Ganeem a společný večer s Pereirou reálně přichází v úvahu až v roce 2027, a to jen při dvou shodných výsledcích. Jedna věc přitom na celé tiskovce zapadla úplně.
Šampion jako kulisa vlastní tiskovky
GLOSA Gane jde obhajovat pás těžké váhy v nejslavnější hale světa a z předzápasového setkání s novináři si neodnesl jedinou větu, kterou by někdo citoval. Odnesl si pokřik proti sobě, otázku na matku a soupeře v brýlích. To není náhoda; to je řemeslo: Hokit prodává zápas, který má, a současně zápas, který nemá.
Pereira mu v tom pomohl tím nejlevnějším možným způsobem. Přišel, sedl si a nechal se natočit. Jenže 14. listopadu 2026 ani 12. prosince 2026 se body za tiskovku nedávají, a tak může chlap z první řady skončit stejně rychle, jak se objevil: jako muž, který vyhrál večer bez mikrofonu a pak prohrál s chlapem, o kterém se tam vůbec nemluvilo.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka