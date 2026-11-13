Předčasný důchod se při 45 letech pojištění krátí jen napůl. Aktuální kalkulačka spočítá výši penze

Kdo už zdravotně nezvládá své zaměstnání nebo těsně před penzí ztratí místo, často uvažuje o dřívějším odchodu do důchodu. Stát ale predčasný důchod trvale krátí a žadatel současně přichází o roky pojištění z další práce. Při běžném krácení se měsíční ztráta počítá v tisících korun. Kdo však odpracoval alespoň pětačtyřicet let, má od letošního ledna nárok na poloviční srážky.
Srážky za předčasnost zůstávají napořád
Do předčasného důchodu mohou lidé odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Podmínkou je zisk alespoň čtyřiceti let důchodového pojištění. Podle webu České správy sociálního zabezpečení se do této doby počítá i péče o dítě do čtyř let, vojenská služba nebo doba studia po základní škole.
Za dřívější odchod platí lidé trvalým snížením penze. Za každých započatých devadesát dnů předčasnosti stát zkrátí procentní výměru důchodu o 1,5 procenta výpočtového základu. Kdo odejde dřív, ztrácí peníze hned dvakrát. Přijde o část důchodu kvůli srážkám a současně získá méně let pojištění, než kdyby v práci zůstal celou dobu.
Samotné přiznání předčasného důchodu nelze vzít zpět. Ani po dosažení řádného důchodového věku dřívější srážky nezmizí a penze se automaticky nepřepočítá. Během let v předčasném důchodu se navíc při pravidelných valorizacích nezvyšuje procentní výměra, stát zvedá jen tu základní.
Dlouhá kariéra snižuje krácení na polovinu
Od ledna 2026 platí pro některé žadatele mírnější pravidla. Kdo nasbírá alespoň pětačtyřicet let pojištění, tomu se procentní výměra sníží jen o 0,75 procenta za každých devadesát dnů. Těch 45 let se ale počítá úžeji než běžná doba pojištění.
Do pětačtyřiceti let se počítá práce a jen některé náhradní doby, jako je péče o dítě do čtyř let nebo základní vojenská služba. Naopak studium ani dřívější evidence na úřadu práce se do nich nezahrnují. Rozhoduje i přesné datum: tři kalendářní roky znamenají zpravidla třináct započatých devadesátidenních úseků.
Jak velký rozdíl to dělá, ukazují například modelové výpočty e15 pro běžné krácení. Porovnávají předčasný důchod se 40 lety pojištění a řádný se 43 lety. U osobního vyměřovacího základu 30 000 Kč dělá rozdíl mezi oběma důchody přibližně 5 643 korun měsíčně. U osobního vyměřovacího základu 50 000 Kč pak měsíční ztráta dosahuje přibližně 6 891 korun. Vyměřovací základ přitom není poslední mzda, ale přepočtený průměr výdělků za celý pracovní život.
Kolik by vyšel předčasný důchod s vlastním vyměřovacím základem a počtem let pojištění, ukáže kalkulačka.
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Výdělek v penzi omezují přísné limity
Kdo do předčasného důchodu odejde, může si dál přivydělávat. Podmínkou je, že výdělek nesmí zakládat účast na důchodovém pojištění. Lidé tak mohou dál pracovat na dohodu o provedení práce s příjmem pod 12 000 korun měsíčně. U zaměstnání malého rozsahu musí být příjem pod 4 500 korun. Živnostníci mají pro měsíční zisk také přesně stanovenou maximální hranici.
Pokud člověk limit překročí a začne odvádět důchodové pojištění, předčasný důchod se mu za tu dobu nevyplácí. V takové situaci si ale po zisku další odpracované doby pojištění může nechat důchod u úřadu přepočítat.
Úřad práce a předdůchod jako jiné cesty
Lidé bez práce mohou místo předčasného důchodu využít evidenci na úřadu práce. Doba pobírání podpory v nezaměstnanosti se počítá jako náhradní doba pojištění. Pokud už člověk podporu nebere, samotná evidence se hodnotí nejvýše v rozsahu tří let. Úřad práce tak lidem dává prostor překlenout období před řádným důchodem bez trvalých srážek na penzi.
Jinou možností je předdůchod z vlastních úspor v doplňkovém penzijním spoření. Předdůchod se nekrátí a zdravotní pojištění za člověka po celou dobu platí stát. Samotný čas v předdůchodu se sice nepočítá do důchodového pojištění, ale úřad ho hodnotí jako vyloučenou dobu. Průměr výdělků pro budoucí výpočet státního důchodu se tak člověku nezhorší. Zájemci o předdůchod ovšem musí splnit pravidla své penzijní společnosti a mít naspořený dostatek peněz na celou dobu výplaty.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cssz.gov, cssz.gov, e15).