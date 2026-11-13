Kajetáne, pomoz nám od Klempíře! Divadelníci pohřbili nesmysly ministerstva

Kajetáne, pomoz nám od Klempíře! Divadelníci pohřbili nesmysly ministerstvaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kajetáne, pomoz nám od Klempíře! Divadelníci pohřbili nesmysly ministerstvaZdroj: Zuzana Pešková
Článek byl publikován 13.11.2026 17:45
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