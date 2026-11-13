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Kajetáne, pomoz nám od Klempíře! Divadelníci pohřbili nesmysly ministerstva

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Symbolicky na pátek třináctého zorganizovali divadelníci pohřeb nesmyslů ministerstva kultury. Do rakve uložili pergameny s body jako je například výzva k rezignaci Oty Klempíře. V Plzni vyšel průvod od Mlýnské strouhy směrem k Velkému divadlu. Umělci akci pojali po svém a s nadsázkou.
Kajetáne, pomoz nám od Klempíře! Divadelníci pohřbili nesmysly ministerstva

Kajetáne, pomoz nám od Klempíře! Divadelníci pohřbili nesmysly ministerstva

Zdroj: Zuzana Pešková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 17:45

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