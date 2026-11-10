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Svatomartinské víno je zde. V Olomouci startují slavnosti a venkovní bruslení

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Zítra na svatého Martin startují v Olomouci od 10 hodin letošní Svatomartinské slavnosti. Víno bude rozlévat desítka vinařství, akci doprovodí regionální jarmark ručních výrobků a další program. Na tržnici se zároveň otevře ledová plocha pro bruslení.
Svatomartinské víno je zde. V Olomouci startují slavnosti a venkovní bruslení

Svatomartinské víno je zde. V Olomouci startují slavnosti a venkovní bruslení

Zdroj: Nicolas Rosier
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 18:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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