Jak udělat banku a být u toho cool. Heist pro generaci Z má myšlenku, ale zůstává povrchní

Heist filmy plné bankovních loupeží, propracovaných plánů a honiček mezi zloději a policií jsou v kinech stále spíše nedostatkovým zbožím a filmový fanoušek bere zavděk každým podobným kouskem. V Amazon MGM Studios proto dělají letos příznivcům žánru poměrně radost. Poté, co nás na počátku roku zavedli na hvězdně obsazenou Cestu zločinu, ukazují nám v novince velmi stylovým způsobem Jak udělat banku (How to Rob a Bank). David Leitch se v novince snaží představit klasický žánr moderní generaci Z, daří se mu to ale jen napůl.
Oba zmiňované snímky by přitom i přes stejný žánr nemohly být ve svém stylu odlišnější. Zatímco Cesta zločinu s Chrisem Hemsworthem či Markem Ruffalem sázela na staromilskou atmosféru a držela se tradičních žánrových pouček, Jak udělat banku se vydává malinko modernějším směrem. Typické prvky heistu překlápí do éry TikToku, YouTube a bizarních influencerů s barevnými filtry, dravými střihy a postavami, jež by měly zafungovat na současnou mladou generaci. Což je poměrně osvěžující přístup, jímž se dá navíc žánr i hezky podvracet. Zábava je to ale jen do doby, než se Leitch začne více zabývat samotným příběhem.
Sledujeme tak moderní generaci zlodějů, která nejenže je velmi úspěšná ve vykrádání bank, ale navíc své zločinecké řádění a průběh loupeží vydává ve videích na YouTube. Mají tak nejen miliony v kapse, ale také miliony sledujících na sociálních sítích, jimž zároveň ukazují návod, jak podobný kousek také spáchat. Hlavním cílem zločinecké bandy je totiž ukázat, že vykrást banku je v dnešní době mnohem jednodušší než si poctivě vydělat na vlastní bydlení či mít důstojný plat. Zatímco poukazují na nerovný a zkorumpovaný systém, v němž nás banky odírají z kůže, snaží se moderní Robiny Hoody dopadnout stárnoucí agent FBI John West (John C. Reilly), který požádá o pomoc geniální hackerku Reagan (Zoë Kravitz), jež vynalezla revoluční program pro vyhledávání lidí.
Když youtubeři kradou
Už od prvních minut pak dává snímek jasně najevo, pro jakou generaci je převážně natáčen. David Leitch ukazuje svůj cit pro vizuál i výraznou stylistiku a prostřednictvím svižných a poutavých youtuberských koláží diváka hezky ponoří do děje. Sekvence loupeží mají správně frenetický, hyperaktivní a dravý styl, který svým střihem, hrátkami s vizuálními prvky i jednotlivými kostýmy připomene řadu videoherních hitů, nejvíce zřejmě sérii Watch Dogs či fenomén Fortnite. Leitchovi v těchto pasážích nechybí tah na branku, nastavuje snímku svižné tempo a v akčních pasážích znovu předvádí zručné řemeslo.
Problém je, že zatímco jeho předešlé kousky jako Bullet Train či Kaskadér byly stylisticky přepálené počiny, v nichž si mohl vzít mozek v klidu dovolenou, tentokrát se po něm chce i vyprávění trochu celistvějšího příběhu s uvěřitelně zasazenými postavami. A v tomto směru ukazuje filmařský řemeslník zase jednou své největší slabiny. Na Jak udělat banku se sice velmi hezky kouká, jakmile se ale má jít postavám do hloubky a více prohlubovat vzájemné vztahy, padá režii nemilosrdně řetěz.
Těžký život generace Z
Scénář totiž zůstává ve všech svých aspektech prakticky na povrchu a chvílemi jako by nevěděl, co se zápletkou vlastně dělat. Motivace i vztahy zlodějů jsou načrtnuty jen velmi jednoduše a prakticky nejsou vůbec prohlubovány, stejně tak není dostatečně vytěžen mezigenerační střet mezi agentem před důchodem a jeho gen Z parťačkou a už vůbec zde neočekávejte jeho hlubší interakce s lídrem týmu Nicholasem Houltem. Scénář zde nahazuje jednotlivé žánrové prvky, rozpracovává je však často poměrně nedostatečně či vágně a s řadou postav si postupem stopáže vůbec neví rady. To je nejvíc vidět u sympatické Zoë Kravitz, která sice se skvělým Reillym tvoří zajímavou detektivní dvojici, v druhé polovině už ale nemá její role v příběhu prakticky význam, a tak jen chodí vyjeveně po ulici.
Snímek by se ale rád zabýval také problémy a bezútěšností mladé generace, která mnohdy ani nevidí smysl v tom šetřit na přepálené ceny bytů a víra v zářnou budoucnost se jí vytrácí. Leitch toto téma zabaluje do kritiky nastavení systému, v němž banky okrádají, koho můžou, a lidem nezbývá nic jiného než si pořádně dupnout. I toto téma je prostřednictvím patetických proslovů zpracováno velmi povrchně, naivně a křečovitě. Činům hlavních hrdinů se nikdy nenastaví temnější zrcadlo, kritika kapitalismu neříká nic nového a ústřední myšlenka filmu působí ve finále poněkud zvláštně.
Řadu věcí ale zachraňuje svižná a hravá režie, která svými vizuálními nápady nepřestává bavit, a zejména sympatické obsazení, které si v pohodě uhraje svoje i přesto, že zločinecké kvarteto není příliš sympatické a některé tváře nemají moc co hrát. Jako počin pro generaci odkojenou na TikToku však Jak udělat banku pořád s přimhouřeným okem funguje. Když totiž budete vnímat zejména cool nasnímané loupeže, skvělou akci a všechno to trendy natočené vizuální pozlátko a nebudete si lámat hlavu nad nedotaženým příběhem a plytkým přístupem k postavám, čeká vás neurážející jednohubková zábava.
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