Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Jak udělat banku a být u toho cool. Heist pro generaci Z má myšlenku, ale zůstává povrchní

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Heist filmy plné bankovních loupeží, propracovaných plánů a honiček mezi zloději a policií jsou v kinech stále spíše nedostatkovým zbožím a filmový fanoušek bere zavděk každým podobným kouskem. V Amazon MGM Studios proto dělají letos příznivcům žánru poměrně radost. Poté, co nás na počátku roku zavedli na hvězdně obsazenou Cestu zločinu, ukazují nám v novince velmi stylovým způsobem Jak udělat banku (How to Rob a Bank). David Leitch se v novince snaží představit klasický žánr moderní generaci Z, daří se mu to ale jen napůl.
Jak udělat banku a být u toho cool. Heist pro generaci Z má myšlenku, ale zůstává povrchní

Jak udělat banku a být u toho cool. Heist pro generaci Z má myšlenku, ale zůstává povrchní

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.11.2026 18:06

Reklama
Další články z Kinobox.cz
Manipulation je českým Danem Brownem z Wishe. Selhává v základním řemesle
Manipulation je českým Danem Brownem z Wishe. Selhává v základním řemesle
Ještě epičtější a kontroverznější. Prsteny moci jsou zpátky a znovu rozdělují fanoušky
Ještě epičtější a kontroverznější. Prsteny moci jsou zpátky a znovu rozdělují fanoušky

Měl to být jeden z největších seriálů všech dob, místo toho velkolepý Pán prstenů: Prsteny moci (The Lord...

Čtení z Knihy mrtvých se znovu nevyplatí. Čtvrtá Mumie vítá zpět legendárního zloducha
Čtení z Knihy mrtvých se znovu nevyplatí. Čtvrtá Mumie vítá zpět legendárního zloducha

Hamunaptru před čtvrtstoletím pohltily věčné písky, ale filmová franšíza Mumie pokračuje s Brendanem...

Kinovýhled: Do kin míří Johnny Depp v nové adaptaci Vánoční koledy i český Dřevorubec
Kinovýhled: Do kin míří Johnny Depp v nové adaptaci Vánoční koledy i český Dřevorubec

Máme tu druhou listopadovou várku premiér, která je – jakkoli nepravděpodobně to může znít – ještě...

Polozapomenutý hit Stephena Kinga se po 20 letech vrátí. Děsivý horor přivítá nové tváře
Polozapomenutý hit Stephena Kinga se po 20 letech vrátí. Děsivý horor přivítá nové tváře

Pokoj 1408 (1408) je jeden z nejlepších a bohužel i nejpodceňovanějších filmů podle Stephena Kinga....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.