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ODS se musí vrátit ke konzervativním kořenům, říká staronový starosta Hluboké Tomáš Jirsa

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Za více než 30 let v čele Hluboké nad Vltavou zažil Tomáš Jirsa (ODS) řadu politických změn. Dlouholetý starosta a senátor v rozhovoru mluví o tom, jak se proměňuje jeho město, proč potřebuje další velké investice a proč se podle něj musí ODS vrátit ke konzervativním kořenům.
ODS se musí vrátit ke konzervativním kořenům, říká staronový starosta Hluboké Tomáš Jirsa

ODS se musí vrátit ke konzervativním kořenům, říká staronový starosta Hluboké Tomáš Jirsa

Zdroj: archiv
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 13.11.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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