ODS se musí vrátit ke konzervativním kořenům, říká staronový starosta Hluboké Tomáš Jirsa

ODS získala o 550 hlasů méně než vítězné uskupení. Přesto zůstáváte starostou. Vnímáte volební výsledek jako potvrzení důvěry, nebo také jako signál, že část obyvatel chce změnu?
Čelili jsme obrovskému půlročnímu tlaku a řadě nepravdivých informací o tom, jak šidíme město a jak jsme ho chtěli okrást v rámci prodeje pozemků. To mi vadilo a mrzelo mě to i lidsky. Vnímal jsem to jako naprostou dehonestaci mé práce pro Hlubokou, které jsem zasvětil polovinu svého života. Je to město, kam jsem jezdil na prázdniny už od dětství za babičkou a dědou. Společně se všemi lidmi se už třicet let snažíme Hlubokou rozvíjet, a najednou přijdou lidé, kteří říkají, že je všechno špatně.
ODS teď získala více hlasů než v minulých volbách a já dostal více preferenčních hlasů než tehdy. Čekali jsme, že se více projeví určitá únava z ODS, podobně jako na celostátní úrovni. V podstatě ale pokračuje městská rada ve stejném složení jako dosud.
Koalici tvoří pět subjektů a má 16 z 21 zastupitelů. Jak jste hledali společnou řeč?
Tímto pohledem to dopadlo jasně, známe se a spolupracujeme spolu řadu let. Chodím rád do práce, ale moje role je spíše koordinační. Celých těch 32 let na radnici spočívá v tom, že koordinuji lidi, hledám rovnováhu a podporuji dobré nápady, aktivní lidi, investory a podnikatele.
Pavel Dlouhý nedávno napsal článek, ve kterém připomíná, že Hluboká nevznikla na Facebooku. Hlubokou vybudovali lidé, kteří vzali své peníze a opravili domy, otevřeli restaurace, hotely, pivovar nebo sportovní areál, založili obchody, firmy, ale i třeba jenom malý stánek s občerstvením. Museli podstoupit určité riziko, aby jejich podnikání fungovalo. Role starosty spočívá také v tom, že by měl lidem pomáhat, jak v jejich snažení, tak, když se dostanou do problémů. Myslím si, že tak mě lidé i vnímají. Máme rozpracované projekty, ve kterých chceme pokračovat a věřím, že to bude fungovat.
Jsou lidé, kteří mi říkají, že si pamatují dobu, kdy měli park jen pro sebe. A ano, turisté přinášejí prosperitu a rozvoj služeb, ale na druhou stranu máte pravdu, že místního obyvatele může štvát, když nemá kde zaparkovat. Lidem, kteří nejsou napojeni na turistický ruch, může připadat, že se jim Hluboká odcizila, protože nezaparkují před domem.Tomáš Jirsa (ODS) — starosta Hluboké nad Vltavou a senátor
Jaké máte například na mysli?
Především jde o stavbu nového zimního stadionu. Je drahý, ale realita je taková, že v budoucnu budou podobné projekty jen dražší. Jeden z architektů mi říkal, že město, které nestaví nadčasové projekty, umírá.
A není to jediný takový projekt. V minulosti jde například o lávku přes Vltavu, tenisovou halu nebo fotbalovou tribunu. Jsou lidé, kteří říkají, že Hluboká nepotřebuje velký sportovní areál, ale já mám opačný názor. To jsou třeba lidé, kteří volili opoziční hnutí. Jejich názor jim samozřejmě neberu.
Mluvíte o uskupení Politika je služba, které vyhrálo volby, přesto skončilo v opozici. Jak byste voličům vysvětlil, že vítěz voleb nebude součástí vedení města?
Z jejich strany byla cítit velká negace všeho, čímž si vybudovali nulový koaliční potenciál. Ukázalo se, že nikdo ze stávající koalice s nimi nechtěl spolupracovat. Ale těch pět opozičních zastupitelů není monolit, s některými kolegy normálně jednám. Třeba se ta situace někdy napraví.
Hluboká je jednou z nejnavštěvovanějších turistických destinací v jižních Čechách. Nepřináší turistický ruch také příliš mnoho problémů místním obyvatelům, zejména v dopravě a parkování?
Jsou lidé, kteří mi říkají, že si pamatují dobu, kdy měli park jen pro sebe. A ano, turisté přinášejí prosperitu a rozvoj služeb, ale na druhou stranu máte pravdu, že místního obyvatele může štvát, když nemá kde zaparkovat. Lidem, kteří nejsou napojeni na turistický ruch, může připadat, že se jim Hluboká odcizila, protože nezaparkují před domem.
Já sám si z dětství, kdy jsem na Hlubokou jezdil k babičce, pamatuji, že jsme seděli před domem a zapisovali si registrační značky projíždějících aut. Když jsme měli plnou stránku, připadalo nám, že tam jezdí obrovské množství aut. Od té doby se Hluboká výrazně proměnila.
Kde je tedy hranice toho, co dokáže malé město, jako je Hluboká, pojmout?
Samozřejmě se bavíme o tom, co je dobře a co špatně. Například jsme zamítli návrh na stavbu poměrně velkého hotelu, který chtěl investor postavit na začátku sportovního areálu. Jednali jsme s ním proto o tom, že hotel bude muset být mnohem menší.
Na druhou stranu nám v létě každý den přijede na kole z Budějovic po cyklostezce zhruba tři tisíce lidí. Když každý utratí jen stokorunu, je to 300 tisíc korun denně, které skončí u restauratérů, zmrzlinářů a podobně. Každopádně turistický ruch přináší širokou infrastrukturu a rozvoj služeb. To, že se na Hlubokou stále stěhují noví lidé, ale ukazuje, že se nám tu dobře žije. Proto se nedá jednoznačně říct, kde je hranice.
Jak chcete řešit dostupnost bydlení pro mladé rodiny? Nestává se Hluboká místem, kde si běžní lidé kvůli cenám nemovitostí nemohou dovolit žít?
I Hluboká musí řešit dostupnost bydlení. Bytovou výstavbu se snažíme podporovat. Město sice staví byty v minimální míře, ale staví je. Postavili jsme například dům pro sociálně slabé, kde máme asi pět bytů. Koupili jsme také deset bytů v nově budovaném seniorském resortu. Před lety město pomohlo zorganizovat přestavbu sýpky na 22 družstevních bytů.
Přestože je bydlení drahé, počet bytů na Hluboké roste. Spousta lidí řekne, že nechce, aby se stavěl nějaký bytový dům, a připouští maximálně rodinné domy. To ale v praxi není tak jednoduché, protože financování výstavby rodinných domů je dvakrát tak drahé. Drahý je pak také pronájem.
Mrzí zánik systému politických stran, v němž jsem zahajoval svou politickou činnost, říká Tomáš Jirsa
V ODS jste prakticky celý svůj politický život. Když se dnes podíváte na její stav, klesající preference, ztrátu pozice nejsilnější opoziční strany a rostoucí vnitrostranickou nespokojenost, máte pocit, že se strana dostala do nejhlubší krize za dobu vašeho působení? A co podle vás musí ODS udělat, aby znovu získala důvěru voličů a vrátila se mezi hlavní politické síly?
Musím přiznat, že mě mrzí zánik systému politických stran, v němž jsem zahajoval svou politickou činnost. Do politiky vstoupila jakási nepolitická politika. Babiš nebyl první, kdo ji zavedl. Pamatuji si, když Martin Dvořák jako primátor Hradce Králové založil stranu Volba pro město. Václav Klaus se na něj tehdy velmi zlobil, protože narušil politickou soutěž nepolitickou stranou. Značku Volba pro město rozdával po republice a každý, kdo chtěl kandidovat „nepoliticky“, mohl kandidovat právě za toto uskupení.
Na Hluboké jsme toho také využili. Několikrát jsme postavili jakési naše „béčko“ pod kandidátkou Volby pro město. Tehdy to přineslo politickou stranu, která nebyla jasně vyprofilovaná. Dnes se tomu říká catch-all party. Přesně to přineslo do politiky ANO Andreje Babiše a STAN.
ODS se bohužel během čtyř let ve vládě se středolevými stranami posunula natolik do středu, že se z ní stala progresivně liberální strana místo pravicově-konzervativní. Propad preferencí tomu odpovídá. Lidé nemají důvod volit politicky nejasnou ODS.
Za čtrnáct dní máme Republikovou radu ODS, tak uvidíme, co přinese. Martin Kupka je určitě čestný a slušný člověk, ale jsou věci, které musíme diskutovat.
Jaká je tedy cesta ven pro ODS?
ODS by se měla vrátit ke své v původním slova smyslu liberální pravicově-konzervativní politice. Měla by mít vlastní témata. Jedna má senátorská kolegyně nedávno řekla, že kdyby padla vláda, nejsme připraveni na vládnutí. Takže musíme na sobě pracovat.
Zároveň je potřeba hledat lídry, kteří mají jasný názor. Klaus i Topolánek byli mnohem větší rafani a měli jasno v určitých tématech.