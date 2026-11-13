Ořechové makronky ze 3 surovin: Nenápadné cukroví, které překvapí chutí i jednoduchou přípravou

Když mi po pečení zůstanou bílky, než je skladovat v lednici a ve finále vyhodit, většinou dlouho nepřemýšlím. Udělám ořechové makronky ze tří surovin, protože jsou rychlé, nepotřebují mouku a mleté lískové oříšky jim dají vůni, kterou v kuchyni poznáte hned. Peču je nejčastěji odpoledne ke kávě, když je chuť na něco malého, trochu svátečnějšího, ale bez toho, aby se z toho stal půldenní program.
Základ udělají dobře ušlehané
bílky a trocha trpělivosti při vmíchávání . Nesmí se do sněhu naházet a rozmíchat silou. Když se s těstem zachází opatrně, zůstanou makronky nadýchané, nahoře lehce oříšků křehké a uvnitř měkké.
U nás doma se po nich většinou zapráší ještě ten den. Občas do těsta přidám špetku
, jindy trochu skořice citronové kůry nebo vanilku. A jeden malý trik, který se vyplatí: lískové oříšky krátce opražte nasucho a až potom je namelte. Vůně je pak silnější a na výsledku je to znát hned po prvním kousnutí. Recept na rychlé ořechové makronky ze 3 surovin
Aktivní příprava: 15 minut Pečení: 15-20 minut Celkový čas: 35 minut Počet porcí: cca 25 makronek Ingredience pro přípravu 3 ks bílky 220 g mletých lískových oříšků 150-180 g cukru krupice volitelně 1 špetka skořice volitelně 1 špetka vanilky volitelně trochu jemně strouhané citronové kůry Postup přípravy rychlých a snadných ořechových makronek
1. Troubu si předehřejte na 160 °C, u horkovzduchu stačí 150 °C. Plech vyložte pečicím papírem. Makronky pak půjdou sundat mnohem snáz a nebudete je zbytečně dolovat nožem.
2. Do čisté mísy dejte bílky. Začněte je šlehat pomaleji, a jakmile se vytvoří pěna, po částech přisypávejte cukr krupice.
3. Šlehejte dál, až vznikne pevný a lesklý sníh. Po vytažení metel by měl držet tvar. Pokud se hned vrací zpátky ke dnu mísy, chce to ještě chvíli.
4. Do sněhu postupně a opatrně zapracujte mleté lískové oříšky. Vezměte si stěrku a míchejte spíš překládáním než klasickým kroužením. Teď můžete přidat také skořici, vanilku nebo trochu citronové kůry.
5. Směs nabírejte lžičkou, případně ji dejte do cukrářského sáčku. Na plech dělejte menší hromádky s drobnými rozestupy. Nerozjedou se tolik jako běžné sušenky, ale trochu místa jim nechte. Foto: Cooky.cz, Na plech dělejte menší hromádky s drobnými rozestupy, lze ozdobit lískovým oříškem.
6. Plech vložte do trouby a pečte zhruba 15-20 minut. Hlídám hlavně okraje. Jak začnou lehce zlátnout, bývá čas vytáhnout plech ven. Uvnitř mají makronky zůstat měkčí, ne vysušené až na drobivý prášek.
7. Po upečení nechte makronky pár minut odpočívat přímo na plechu. Teprve potom je přendejte na mřížku. Horké jsou křehké a umí se zlomit zrovna ve chvíli, kdy člověk spěchá.
8. Podávejte je vychladlé ke kávě nebo čaji. V uzavřené dóze vydrží několik dní; často jsou nejlepší až druhý den, kdy se oříšková chuť trochu usadí a zesílí. Makronky, pusinky a domácí obměny Pokud máte raději sladší cukroví, použijte horní hranici, tedy 180 g cukru. Pro jemnější a méně sladkou verzi stačí 150 g. Nasekané lískové oříšky nasypané navrch udělají hezčí povrch a přidají i malé křupnutí. Když je směs moc řídká, bývá problém nejčastěji ve slabě ušlehaném sněhu z bílků. Ne v tom, že by chyběly oříšky. Makronky nenechávejte v troubě zbytečně dlouho. Po přepečení přijdou o měkký střed, kvůli kterému jsou tak dobré. U podobných receptů se názvy pletou docela snadno. Někdo říká makronky, jiný pusinky, někde se doma mluví prostě o ořechových hromádkách. V běžné kuchyni je to spíš věc rodinného zvyku než přísné cukrářské terminologie. Podstatné je, že těsto drží díky bílkům a chuť i strukturu mu dávají mleté ořechy.
Vánoční mandlovo-skořicové rohlíčky podle domácího receptu. Jemné těsto a příjemná vůně koření
Sněhové pusinky podle cukrářských pravidel. Na co si dát pozor při šlehání a proč záleží na každém detailu
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková