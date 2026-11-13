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Fitness svět kreatin uctívá, Mutant Walker ho vyhodil. „Na co ho potřebuju?“ ptá se nejsilnější muž planety

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Kreatin patří k nejoblíbenějším a nejprozkoumanějším doplňkům ve fitness, a přesto ho úřadující Mr. Olympia Nick Walker nebere. Americký kulturista přezdívaný Mutant tvrdí, že mu nikdy nic nepřinesl. Jen se po něm cítil zavodněný.
Fitness svět kreatin uctívá, Mutant Walker ho vyhodil. „Na co ho potřebuju?“ ptá se nejsilnější muž planety

Fitness svět kreatin uctívá, Mutant Walker ho vyhodil. „Na co ho potřebuju?“ ptá se nejsilnější muž planety

Zdroj: IFBB Pro
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 17:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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