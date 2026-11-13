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Punč znovu provoní podzemí pod klášterem. Netradiční prostor v Olomouci ožívá

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Centrum Olomouce se pomalu chystá na oblíbená předvánoční setkání u ikonického punče, i letos budou moct lidé zavítat také do jedinečného prostředí pod kapucínským klášterem na Dolním náměstí. Olopunč si budou moct návštěvníci vychutnávat už od dnešního odpoledne.
Punč znovu provoní podzemí pod klášterem. Netradiční prostor v Olomouci ožívá

Punč znovu provoní podzemí pod klášterem. Netradiční prostor v Olomouci ožívá

Zdroj: Simona Soušková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 07:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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