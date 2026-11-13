Punč znovu provoní podzemí pod klášterem. Netradiční prostor v Olomouci ožívá

Punč znovu provoní podzemí pod klášterem. Netradiční prostor v Olomouci ožíváPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Punč znovu provoní podzemí pod klášterem. Netradiční prostor v Olomouci ožíváZdroj: Simona Soušková
Článek byl publikován 13.11.2026 07:26
V podzemí lázeňského hotelu Eliška ve Velkých Losinách na Šumpersku se po desetiletích znovu otevřela...
Dostavba dálnice D35 z Mohelnice do Starého Města by měla začít ještě letos. Investici formou PPP nyní...
Téměř 250 případů černých skládek v Olomouci řešili od začátku letošního roku zdejší strážníci. Lidé se...
Na moderní prostory se nyní mohou těšit pacienti rehabilitačního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, které...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
- Děti, studenti a senioři budou mít i nadále ve veřejné dopravě slevu 75 procent
- Velké Losiny po desetiletích otevřely lázeň Marie. Dámský bazének byl skrytý
- Úleva se blíží. Dostavba D35 začne ještě letos, na dálnici naváže obchvat Libivé
- Strážníci v Olomouci řešili desítky černých skládek. Hrozí vysoké pokuty