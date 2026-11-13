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Kolik kroků je potřeba, abyste zhubli v 40, 50, 60 letech. Věkem se počty zkracují

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Deset tisíc kroků denně se dlouho považovalo za zlaté pravidlo pro každého, kdo chce zhubnout a zůstat v kondici. Toto číslo ale není univerzálním předpisem. Potřebný pohyb závisí na tělesné hmotnosti, kondici, jídelníčku i zdravotním stavu. S přibývajícím věkem se navíc mění množství svalové hmoty a schopnost těla hospodařit s energií.
Kolik kroků je potřeba, abyste zhubli v 40, 50, 60 letech. Věkem se počty zkracují

Kolik kroků je potřeba, abyste zhubli v 40, 50, 60 letech. Věkem se počty zkracují

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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