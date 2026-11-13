Promlčeno: Skandální plán na odhalení vraždy proběhl v reálném čase

Promlčeno, FOTO: Johana Střížková, distr. FTV Prima Promlčeno, FOTO: Johana Střížková, distr. FTV Prima Promlčeno, FOTO: Johana Střížková, distr. FTV Prima Promlčeno, FOTO: Johana Střížková, distr. FTV Prima Promlčeno, FOTO: Johana Střížková, distr. FTV Prima Promlčeno, FOTO: Johana Střížková, distr. FTV Prima Promlčeno, FOTO: Johana Střížková, distr. FTV Prima Promlčeno, FOTO: Johana Střížková, distr. FTV Prima Promlčeno, FOTO: Johana Střížková, distr. FTV Prima Promlčeno, FOTO: Johana Střížková, distr. FTV Prima
Český thriller Promlčeno z roku 2022 oživuje hrůzy minulosti přímo během nočního rozhlasového vysílání. Nečekaných 2595 slov v podání Karla Rodena spojilo atraktivní prostředí českého rádia se stísněným interiérem auta a proměnilo čtyřhodinovou zápletku v mrazivou sondu do českého práva. Odvysílané přiznání u rozhlasového mikrofonu
Emigrant Radek (Karel Roden) přilétá po dlouhých letech na pár hodin zpět do Prahy, aby se naposledy postavil své temné minulosti a zkontaktoval neznámou dívku. Jeho promyšlený plán závisí na ambiciózní moderátorce Evě, která ve vidině exkluzivního obsahu neváhá zapojit Radka do své živě vysílané noční show. Posluchači i samotná moderátorka vzápětí v šoku sledují, jak se vracející se emigrant veřejně přiznává k nejtěžšímu zločinu a na povrch vyplouvají roky skryté přečiny. Noční vysílání okamžitě rozjede dramatický boj s časem a zburcuje celou pražskou kriminálku.
Snímek režiséra Roberta Sedláčka čerpá ze skutečných událostí a napadá tehdejší nastavení českého právního systému. V době realizace se promlčecí lhůta za ty nejtěžší zločiny v České republice uzavírala po 20 letech, po kterých se jakýkoli původní viník stával zcela beztrestným. Na to doplatila i asistentka moderátorky herečky Barbory Bočkové, Julie Šurková, jejíž otec v roce 2007 záhadně zmizel a nikdy se ho nepodařilo nalézt. S ubíhající 20letou lhůtou tak pro Šurkovou zůstane případ velmi brzy navždy promlčen.
Reálný čas zachytily prostory rozhlasu
Film se z velké části natáčel v ateliérech Českého rozhlasu na pražských Vinohradech, přímo ve studiích pro stanici Radio Prague International. Radek své moderované hovory absolvoval ze svého auta, které během natáčení zaparkovalo na Proseku v Praze 9 přímo před budovami Prosek Point, z nichž v jedné sídlí i ústředí televizních kriminalistů ze seriálu Specialisté.
Zbytek lokací ztvárnilo kalifornské Malibu a hřbitov na pražském Jižním městě. Na obrazovkách se v komparzu objevili tvůrce TMBK, youtuber Vláďa Videos i skutečný rozhlasový moderátor Jiří Chum. Během krátké návštěvy Elišky a její matky dokonce u nich v pozadí v televizi zrovna běží snímek Pepa.
Zatímco se Radkův pobyt v rodné zemi omezil na 4 hodiny jednoho letního večera, stejným tempem plynul i čas pro diváky v kinech. Tvůrci natočili děj a události v bytě, autě i rozhlasovém studiu v reálném čase, kdy se na plátně žádná minuta navíc ani zkrácením nevytratila, což z něj činí první takový snímek v české kinematografii.
Odložená premiéra ukrývala zbraň Jamese Bonda
Během natáčení došlo k obrovským komplikacím. Vláda kvůli šíření koronaviru odložila celou produkci pouhých 48 hodin před spadnutím první klapky a nařídila tvrdý lockdown. Když se mohlo začít natáčet, štáb podstoupil výrazné změny. Film převzal režisér Robert Sedláček, který kompletně přeobsadil všechny původní role, v nichž se původně rýsovali Norbert Lichý a Zuzana Bydžovská, a ponechal pouze hlavní hvězdu, Karla Rodena. Plánovaná premiéra z února 2021 nakonec musela kvůli zavřeným kinům ustoupit a diváci se dočkali snímku na stříbrných plátnech s více než ročním zpožděním koncem dubna 2022.
Bystré oko diváka zaregistrovalo u herce Igora Bareše zbraň legendárního agenta. Herec ve scénách ohrožuje své protivníky originální pistolí Walther P99, kterou kdysi nosil James Bond s tváří Pierce Brosnana ve snímcích Zítřek nikdy neumírá (1997) a Jeden svět nestačí (1999).
Český thriller Promlčeno nabídne v pátek 13. listopadu od 20:00 stanice Prima MAX.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( cs.wikipedia, filmovyprehled, csfd).