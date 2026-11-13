Ještě epičtější a kontroverznější. Prsteny moci jsou zpátky a znovu rozdělují fanoušky

Měl to být jeden z největších seriálů všech dob, místo toho velkolepý Pán prstenů: Prsteny moci (The Lord of the Rings: The Rings of Power) vstupuje do své třetí série s nadějí, že už si konečně udobří dlouhodobě naštvané příznivce Tolkienova díla i Jacksonovy trilogie. Na Amazon Prime ve středu dorazily úvodní díly třetí série, která je dle prvních reakcí velkolepější, odvážnější, ale řadě kontroverzních rozhodnutí se zřejmě taktéž nevyhne.
Když se před čtyřmi lety objevila napjatě očekávaná první řada seriálového Pána prstenů, čekal se logicky jeden z největších seriálových hitů dekády, čemuž odpovídal i rozpočet. Jen první řada ostatně patří mezi nejdražší seriály všech dob a očekává se, že během plánovaných pěti sérií zainvestuje Jeff Bezos do projektu přes miliardu dolarů. Otázkou je, zda se mu tato investice vyplácí. První řada totiž narazila na obří odpor jak kritiků, tak zejména samotného fandomu Pána prstenů, který jemně řečeno nerozdýchal, jak se zde s Tolkienovým světem a zásadními událostmi Druhého věku zachází.
Druhá řada se snažila řadu chyb napravit a přišla s poněkud soustředěnějším a ucelenějším vyprávěním. Zvyšující se kvality si všimli recenzenti i někteří diváci, kteří kvitovali zejména skvělou práci s obávaným Sauronem v charismatickém podání Charlieho Vickerse. I přes špičkovou vizuální stránku ale mnozí stále kroutili hlavou nad změnami oproti předloze, které ještě dnes budí skalní čtenáře ze spaní, i nad většinou jalovými a nesympatickými postavami. Sledovanost navíc po prvotním zklamání rapidně klesla.
Třetí série je ale konečně tady, na Amazon Prime dorazily ve středu úvodní čtyři díly, a podle všeho bude ještě výrazněji přituhovat. Pán zla upevňuje z Mordoru svou moc a válka o Středozem je v plném proudu. Zatímco Sauron uvádí do pohybu snahy o ukutí Jednoho prstenu, elfové, trpaslíci i lidé musí zakopat válečnou sekyru a spojit síly, než bude příliš pozdě. A do hry zasáhne také Gandalf, který zápasí se svou rolí a odmítá podlehnout vlivu Temného čaroděje.
I tentokrát se přitom tvůrci J. D. Payne a Patrick McKay neštítí zacházet s pro někoho takřka božskou látkou po svém a přicházet s novotami a vztahy, které Tolkiena možná ani nenapadly. Dočkáme se tak např. předchůdců obávaných Nazgûlů, z mrtvých vstane manžel Galadriel Celeborn v podání Jamieho Campbella Bowera (Vecna ze Stranger Things) a hrozivý démon Balrog dostane hlas komika Simona Pegga. Tvůrci se zkrátka opět nebojí mírně kontroverzních a odvážných voleb. Otázkou zůstává, zda se jim tentokrát vyplatí.
První kritici sice dávají na webu Rotten Tomatoes zatím ze 79 % palec nahoru, řada z nich ale doporučuje mírnit nadšení. Podle pozitivnějšího tábora nabízí třetí Prsteny moci zatím svou nejlepší sérii. Tvůrci si jsou údajně každou řadou čím dál jistější v kramflecích a návrat do Středozemě je podle nich výrazně temnější, zábavnější, vypravěčsky ucelenější a dokáže s hlavními postavami hezky psychologicky pracovat. Řadu významných událostí údajně seriál zpracovává skvělým způsobem a některými kroky možná tvůrci přemluví i čtenáře, které seriál dosud míjel. Obří rozpočet je navíc na Prstenech moci znovu znát v každém záběru a jedná se prý o audiovizuálně opulentní zážitek, který by snesl i kino.
Rezervovaných názorů se ale také najde poměrně dost a zdá se, že pokud vás tvůrčí přístup štval v minulých sezónách, ani tentokrát nebudete úplně nadšeni. Kouzlo Středozemě dle nich seriál postihuje jen zčásti, jednotlivé příběhové linky jsou z hlediska zábavnosti dost nevyrovnané a stále se tu najde několik podivných a bizarních momentů. I když se tedy laťka seriálu zlepšuje, stále to u velké části publika bude mít nejspíš těžké. Na jakou stranu se postavíte vy? Dáte Prstenům moci ještě šanci?
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Zdroj: Rotten Tomatoes, Amazon Prime