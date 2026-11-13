Ulice v příští týdnu: Zklamaná důvěra, tvrdé intriky, přehodnocení plánů a riskantní krok

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Ulice v příštím týdnu přinese hrdinům spoustu složitých životních křižovatek. Magda se pokusí zachránit rodící se firmu hodně riskantním krokem a Gábina v Berlíně nečekaně přehodnotí původní plány na rychlý návrat. Do děje vstoupí také zklamaná důvěra a tvrdé zákulisní intriky. Pondělní boj o záchranu firmy
Na Petra (Jan Dolanský) plně dolehla únava z předchozích konfliktů a ztrácí jakoukoli motivaci k dalšímu podnikání. Magda (Veronika Macková) naopak překypuje energií a vymýšlí odvážný plán na oživení celého projektu. Po prvnotním odmínutí bankou je rozhodnutá vstoupit do byznysu jako plnohodnotná partnerka za každou cenu. Pokusí se tak Petra přesvědčit o smysluplnosti pokračování, přičemž do celého firemního sporu se brzy vloží i Denisa (Kamila Trnková).
Úterní pád rodinných tradic
Sedmnáctý listopad vždy platil za důležitý svátek pro celou rodinu Hruškových. Pravidelně vyráželi na společné výlety a nikdy nevynechali ani návštěvu hrobu zesnulého dědečka. Letos ovšem Kamila (Natálie Řehořová) naráží na hořkou realitu a zjišťuje, že si ostatní členové rodiny zařídili svůj vlastní program, a to včetně Sebíka (Jonáš Jakub). Z hlubokého splínu ji naštěstí dostává Karla (Markéta Stehlíková), která jí doporučí odhodit mateřské povinnosti a veškeré denní starosti a naplánovat si sváteční den výhradně podle svých představ.
Středeční ráno plné výčitek
Večerní snaha o relax se hodně nepříjemně zvrtne poté, co Matěj Dvořák (Jiří Dlouhý) s Adélou (Karolína Synková) sáhli po neznámém uvolňujícím přípravku. Hned ráno musí svůj nepovedený krok složitě obhajovat. O celém nočním dobrodružství se pohotově dozvídá Anežka (Karolína Lipowská) a narušená důvěra hodně mrzí celé bezprostřední okolí. Matěj velmi dobře tuší, že ho čeká mimořádně vážný rozhovor plný omluv a vysvětlování.
Čtvrteční odveta bez slitování
Mastný (Pavel Novotný) si bláhově myslel, že dokáže nad Soňou (Lucie Vondráčková) vyzrát a potají rozeštvat její koalici s Jirkou (Ondřej Havel). Soupeřka ale jeho postranní úmysly odhalí a nemilosrdně zasáhne na velmi citlivém místě. Postaví ho tak před dost nepříjemnou volbu. Buď bude riskovat samotné fungování organizace „Druhá šance“, nebo potupně přistoupí na netradiční protinávrh své rivalky. Soňa se totiž rozhodně nenechá zahnat do kouta a na Radka je po tom všem připravená.
Páteční překvapení z Německa
Herman (Jan Holík) se Šimonem (Jakub Krause) doma nedočkavě odpočítávají hodiny do Gábinina (Aneta Krejčíková) návratu. Původně odjížděla s pevným předsevzetím velmi lákavou pracovní nabídku od slavné zpěvačky okamžitě odmítnout. Jenže během svého pobytu v Berlíně a následném jednání ovšem situaci přehodnotí a uvědomí si zásadní potenciál nabízené kariérní šance.
Změna kurzu pochopitelně vyvolá u Jirky obrovské zklamání. Gábina ale pevně doufá, že po všem společně prožitém nakonec získá jeho plnou podporu a najdou schůdný kompromis.
Co se bude dít dál?
Soňa bude opět muset čelit svému bývalému manželovi. Egon (Bořek Slezáček) se totiž rozhodl, že se šance na obnovu jejich vztahu rozhodně nevzdá. Potíže způsobí opět Klárka (Stella Polášková), kterou domů přiveze policejní hlídka. Naopak krásné chvíle čekají na Žofku (Kateřina Ujfaluši) s Matoušem (Radúz Mácha) a Lauru (Anna Marie Fučíková) s Koldou (Petr Komínek).
Seriál
sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).