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Hypotéky letos dosáhly 330 miliard korun i přes rostoucí sazby

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Dennívýzva
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Podle údajů ČBA Hypomonitoru dosáhl od začátku roku objem nově poskytnutých hypoték 330 miliard korun, což představuje přibližně čtvrtinový nárůst oproti stejnému období loni.
Hypotéky letos dosáhly 330 miliard korun i přes rostoucí sazby

Hypotéky letos dosáhly 330 miliard korun i přes rostoucí sazby

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 17:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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