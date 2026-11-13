Hypotéky letos dosáhly 330 miliard korun i přes rostoucí sazby

Hypotéky letos dosáhly 330 miliard korun i přes rostoucí sazbyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hypotéky letos dosáhly 330 miliard korun i přes rostoucí sazbyZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 13.11.2026 17:28
Za první tři čtvrtletí roku 2026 vykázala energetická skupina ČEZ meziroční nárůst čistého zisku o téměř...
Pravidla, podle kterých školní jídelny sestavují jídelníčky, mají být nově jen doporučením. Vláda slibuje,...
Říjen byl podle ukrajinského ministerstva obrany rekordním měsícem celé války. Ruské síly v něm podle...
Akcie zbrojařské skupiny CSG se po oznámení hospodářských výsledků propadly o více než pětinu a prohloubily...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →