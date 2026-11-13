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Boží plán míří do finále. Diváky čeká konec, na který nezapomenou

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Komediální seriál Boží plán na TV Nova čekají poslední dvě epizody. Diváci uvidí konec společného bydlení, návrat zrádce z minulosti a dabování hlášení MHD.
Boží plán

Boží plán

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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