Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Ruský market MERE končí i v Olomouci? Někteří lidé tomu nevěří

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Síť prodejen MERE včera večer na facebooku informovala o ukončení činnosti a vyzvala zákazníky, aby si stihli udělat zásoby svých oblíbených produktů. Ne všichni ale této zprávě věří. Jeden ze supermarketů se nachází také v Olomouci na Velkomoravské ulici.
Ruský market MERE končí i v Olomouci? Někteří lidé tomu nevěří

Ruský market MERE končí i v Olomouci? Někteří lidé tomu nevěří

Zdroj: MERE Olomouc
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 10:11

Reklama
Další články z Hanácká Drbna
Punč znovu provoní podzemí pod klášterem. Netradiční prostor v Olomouci ožívá
Punč znovu provoní podzemí pod klášterem. Netradiční prostor v Olomouci ožívá
Děti, studenti a senioři budou mít i nadále ve veřejné dopravě slevu 75 procent
Děti, studenti a senioři budou mít i nadále ve veřejné dopravě slevu 75 procent

Olomoucký kraj zachová i v příštím roce slevu 75 procent z běžného jízdného pro děti, studenty a seniory ve...

Velké Losiny po desetiletích otevřely lázeň Marie. Dámský bazének byl skrytý
Velké Losiny po desetiletích otevřely lázeň Marie. Dámský bazének byl skrytý

V podzemí lázeňského hotelu Eliška ve Velkých Losinách na Šumpersku se po desetiletích znovu otevřela...

Úleva se blíží. Dostavba D35 začne ještě letos, na dálnici naváže obchvat Libivé
Úleva se blíží. Dostavba D35 začne ještě letos, na dálnici naváže obchvat Libivé

Dostavba dálnice D35 z Mohelnice do Starého Města by měla začít ještě letos. Investici formou PPP nyní...

Strážníci v Olomouci řešili desítky černých skládek. Hrozí vysoké pokuty
Strážníci v Olomouci řešili desítky černých skládek. Hrozí vysoké pokuty

Téměř 250 případů černých skládek v Olomouci řešili od začátku letošního roku zdejší strážníci. Lidé se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.