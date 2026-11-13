Na dně Gardského jezera vyvěrá voda o 69 stupních. Do bazénu s výhledem na jezero ji ale nenapouštějí

Horký pramen Boiola ústí na dně Gardského jezera. Přesto v něm vyvěrá voda úplně jiného původu, než by se při pohledu ze břehu mohlo zdát. Její cesta začíná na hoře Monte Baldo, kde se ve výšce přes osm set metrů vsakuje déšť do skal. K prameni voda doputuje přibližně po dvaceti letech. Mezitím sestupuje až dva a půl kilometru pod úroveň moře, zahřívá se a ve styku s horninami se obohacuje o minerální látky. Když znovu vyjde k povrchu, má přibližně 69 stupňů. Nápadný pach jí dává rozpuštěný sirovodík.
Pod hladinou začíná rozvod dlouhý třináct kilometrů
Aby se horká voda dostala k lidem dřív, než se smísí s jezerem, vedou ji lázně uzavřeným potrubím. Celá síť měří třináct kilometrů a její trubky z nerezové oceli jsou tepelně izolované. U pláže Lido delle Bionde se sbíhá voda z několika zdrojů. Vedle pramene Boiola totiž soustavu napájejí také další dva vrty. Teprve odsud se rozvod dělí mezi lázeňské provozy včetně léčebny a hotelů, které mají vlastní koupelové zázemí. Každý den přichází na řadu i rozbor vody. Mimo jiné se sleduje, jestli se po cestě nezměnila její mikrobiologická kvalita.
Na břehu vede cesta od perličkových lehátek až k jezeru
Ve venkovním termálním bazénu se lidé mohou postavit pod vysokou zahnutou trysku nebo si přímo ve vodě lehnout na perličkové lehátko. Tady lázně v zimě udržují 36 stupňů, zatímco v létě stačí 34. Krytý termální bazén přebírá stejné sezónní teploty jako ten venkovní. Pohled na jezero ovšem často přitáhne pozornost k jiné části areálu. Přelivový bazén s hladinou obrácenou k jezeru je napuštěný sladkou vodou a voda v něm má třicet stupňů. Kdo si tedy v zimě přejde od masážních trysek právě sem, vykoupe se u stejného břehu ve vodě o šest stupňů chladnější a se zcela jiným složením.
Déšť se v odpočívárně ozývá i za sucha
Co z cesty vody zbývá mezi horou a jezerem lidskému oku skryté, přiblížily lázně v několika odpočívárnách. Do místnosti věnované dešti nechaly namísto skutečných kapek znít vysoké tóny klavíru a houslí. Jinou část, v níž má voda právě pronikat skálou, doprovází zvuk viol, violoncell a syntezátorů. Tam, kde se příběh dostane k teplu z hlubin, jsou křesla s keramickými lampami plněnými sopečným pískem. Na konci si už návštěvník nemusí vodu pod slovy ani hudbou představovat. V poslední místnosti skutečně vytéká z fontány a vrací se s ní i pach, kterým se pramen na dně jezera ohlašuje.
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