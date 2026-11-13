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Na dně Gardského jezera vyvěrá voda o 69 stupních. Do bazénu s výhledem na jezero ji ale nenapouštějí

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Na okraji jednoho z bazénů v italském Sirmione vypadá vodní hladina, jako by splývala s Gardským jezerem. Kdo se sem v zimě přijde ohřát přímo do termální vody, musí si ovšem vybrat jinou nádrž. Do bazénu s výhledem na jezero totiž lázně napouštějí sladkou vodu o třiceti stupních. V nedalekém venkovním termálním bazénu bývá tou dobou o šest stupňů víc a charakteristický pach tam vodě dodává rozpuštěný sirovodík.
Sirmione na Gardském jezeře; ilustrační fotografie města, nikoli konkrétního termálního bazénu. Foto: wirestock / Magnific.

Sirmione na Gardském jezeře; ilustrační fotografie města, nikoli konkrétního termálního bazénu. Foto: wirestock / Magnific.

Zdroj: Magnific
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 17:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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