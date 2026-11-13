Dětská hvězda Dívky na koštěti zemřela na AIDS. V pouhých 41 letech

Pocházel z rodiny vědců, ale lákalo ho umění
Michal Hejný se narodil 25. května 1955 v Praze. Vyrůstal v rodině, kde měly hlavní slovo věda a vzdělání. Jeho otec byl významným botanikem, matka se věnovala rostlinné fyziologii. Umělecké nadání však zdědil po strýci Radúzi Činčerovi, známém režisérovi a spolutvůrci legendárního Kinoautomatu.
Michala od dětství přitahovalo herectví, hudba a zpěv. Byl mimořádně jazykově nadaný a podle vzpomínek přátel se postupně naučil asi šesti cizím jazykům.
Po základní škole nastoupil na hudebně dramatické oddělení pražské konzervatoře. Tam se seznámil se Simonou Stašovou a Janou Paulovou. Se Stašovou ho pojilo blízké přátelství, které pokračovalo i po studiích.
Čenda z Dívky na koštěti mu otevřel dveře k divákům
Zásadní příležitost přišla v roce 1971, kdy režisér Václav Vorlíček připravoval film Dívka na koštěti. Michal uspěl v konkurzu a získal roli Čendy Bujnocha, jednoho z trojice školních darebáků, kteří dělají problémy nejen ve třídě, ale také škodí Saxaně.
Na plátně vytvořil partu s Janem Krausem a Vlastimilem Zavřelem. Jejich společné scény patří k nezapomenutelným momentům filmu, který se stal jednou z nejoblíbenějších českých pohádkových komedií.
V době natáčení bylo Hejnému šestnáct let. Režisér Vorlíček si ho oblíbil hned při prvním setkání a později vzpomínal, že kluci dokázali řádit i mimo kameru.
Michal se později objevil také v seriálech Třicet případů majora Zemana a Žena za pultem. Jeho filmografie však zůstala poměrně krátká. Po dvou letech na konzervatoři přešel na DAMU, kde se dostal do konfliktu s jednou z pedagožek. Studium nakonec nedokončil a odešel do angažmá v divadle v Šumperku.
V Americe potkal svou pěveckou modlu
V roce 1978, když mu bylo třiadvacet let, odjel na cestu do Itálie. Z Říma už se ale do Československa nevrátil. Později zamířil do Spojených států, kde chtěl začít nový život.
Jedním z důvodů emigrace byla také tehdejší společenská atmosféra. Michal byl homosexuál a v normalizačním Československu neměl možnost žít otevřeně podle svých představ.
V Americe se dostal na hereckou školu Lee Strasberga, která patřila k nejznámějším institucím svého druhu. Herectví však nebylo jeho jediným talentem. Výborně zpíval a dokázal napodobit hlas své velké pěvecké modly Barbry Streisandové.
Dokonce se s ní osobně setkal a zazpíval jí její vlastní píseň. Podle vzpomínek jeho přátel byla ze setkání nadšená. Hejný tak alespoň na chvíli stanul tváří v tvář ženě, jejíž kariéru obdivoval.
Velký hollywoodský úspěch se ale nedostavil. Michal herectví postupně opustil a po sametové revoluci se začal vracet do Česka. Pracoval jako překladatel a podílel se na uvádění amerických muzikálů na české scény.
Nemoc mu změnila život
V Americe se Michal nakazil virem HIV a později u něj propuklo onemocnění AIDS. V 80. a 90. letech šlo o diagnózu, která byla spojena s obrovským strachem. Účinná kombinovaná léčba, která dnes dokáže lidem s HIV umožnit dlouhý život, tehdy ještě nebyla k dispozici. Nemoc navíc provázely silné předsudky a neznalost.
Hejný postupně ztrácel kontakt s lidmi, které znal z domova. Někteří se ho báli navštívit, přestože samotný běžný kontakt s člověkem nakaženým HIV riziko přenosu infekce nepředstavuje.
Velmi bolestnou vzpomínku na toto období má herečka Simona Stašová. Michal ji požádal dopisem, zda by za ní mohl přijet. Ona tehdy čekala dítě a ze strachu o jeho zdraví návštěvu odmítla. Později přiznala, že ani ona neměla odvahu se s nemocným přítelem setkat.
Její vzpomínka patří k nejsmutnějším částem Hejného příběhu. Přátelství, které začalo už během studií, nakonec přerušil strach z nemoci.
Zemřel v Americe ve věku 41 let
Michal Hejný zemřel 22. října 1996 v americkém městě Oneonta ve státě New York. Bylo mu pouhých 41 let. Příčinou smrti byly komplikace spojené s AIDS.
Od jeho smrti letos uplynulo třicet let. Zatímco jeho herečtí kolegové Jan Kraus a Vlastimil Zavřel pokračovali v úspěšné kariéře, Michal Hejný zůstává v paměti českých diváků především jako nezbedný Čenda z Dívky na koštěti.
Jeho životní příběh ale ukazuje, že za jednou známou filmovou rolí se skrýval člověk s mnohem širším nadáním, velkými plány a osudem, který se bohužel uzavřel příliš brzy.
Zdroje článku: kinobox.cz, zeny.iprima.cz, filmovyprehled.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá