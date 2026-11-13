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Dětská hvězda Dívky na koštěti zemřela na AIDS. V pouhých 41 letech

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Dívku na koštěti jistě znáte nazpaměť, takže si určitě vzpomenete, že vedle hlavní hrdinky Saxany v komedii zazářila také trojice školních rošťáků. Jedním z nich byl Čenda Bujnoch, kterého hrál Michal Hejný. Tehdy šestnáctiletý mladík měl před sebou slibnou hereckou budoucnost. Nakonec však jeho život nabral zcela jiný směr.
Dětská hvězda Dívky na koštěti zemřela na AIDS. V pouhých 41 letech

Dětská hvězda Dívky na koštěti zemřela na AIDS. V pouhých 41 letech

Zdroj: Archiv TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.11.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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