Nájemník neplatí. Když ho majitel za trvání nájmu zamkne venku, riskuje trestní stíhání

Ani neplacení nájemného nedává pronajímateli právo vyměnit zámek a nechat nájemníka venku. Za trvání nájmu může takový zásah vést k trestnímu stíhání. Po skončení nájmu může o vrácení bytu rozhodnout soud rozkazem k vyklizení. Když klíč přestane fungovat a nájem trvá
Představte si, že majiteli tři měsíce nepřišlo nájemné ani zálohy na služby. Nájemník se večer vrátí domů a klíč se v zámku neotočí. Majitel vyměnil vložku a nový klíč chce předat až po zaplacení.
Dokud nájem trvá, musí pronajímatel podle
§ 2205 občanského zákoníku zajistit nájemníkovi nerušené užívání bytu. Pokud ho záměrně nechá za dveřmi, může jít o trestný čin podle § 208 odst. 2 trestního zákoníku. Nejvyšší soud už posuzoval uzamčení kvůli dluhu u pronajatého nebytového prostoru. Ustanovení chrání i oprávněného uživatele bytu. Pronajímatel má povinnost zajistit nájemníkovi nerušené užívání bytu po celou dobu nájmu. Ilustrační snímek „Prague Ďáblice housing“. Czech Wikipedia user Packa / Wikimedia / CC BY-SA 2.5 / zmenšeno
Pokud jste v takové situaci jako nájemník, požádejte majitele písemně, aby vám přístup hned obnovil. Poznamenejte si, kdy se to stalo, a uschovejte zprávy i nájemní smlouvu. Při podezření na trestný čin můžete podat
oznámení na kterémkoli oddělení policie a předložit tyto podklady. Pokud majitel byt dál blokuje, můžete podle okolností požádat soud o předběžné opatření, které přístup dočasně upraví. Dluh lze vymáhat už během nájmu
Majitel může sepsat, za které měsíce platby chybějí, a písemně vyzvat nájemníka k úhradě. Pokud se nedohodnou a dluh trvá, může podat žalobu o zaplacení. Soud může za podmínek
§ 172 občanského soudního řádu vydat platební rozkaz.
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Nezaplacené nájemné a služby za nejméně tři měsíce uvádí
§ 2291 občanského zákoníku jako příklad zvlášť závažného porušení povinností. Pro výpověď bez výpovědní doby musí majitel nájemníka nejprve vyzvat k nápravě a dát mu přiměřený čas. Jestliže nájemník v této lhůtě dluh uhradí, tento výpovědní důvod podle Nejvyššího soudu pomine.
Při hrubém porušení povinností připadá v úvahu také
výpověď s tříměsíční výpovědní dobou. Výpověď od pronajímatele musí být písemná, musí nájemníkovi dojít a musí uvést konkrétní důvod. Patří do ní i poučení o námitkách a o tom, že nájemník má na podání návrhu na soudní přezkum dva měsíce od doručení. Rozkaz k vyklizení přichází v úvahu po skončení nájmu
V druhém modelu dluží nájemník stejné tři měsíce. Nájem na dobu určitou skončil 30. září a neobnovil se. Nájemník v bytě dál bydlí. I kdyby teď dlužné nájemné doplatil, majitel se může domáhat vyklizení, protože právo užívat byt už zaniklo.
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Při ověřování konce nájmu počítejte i s
možností obnovení nájmu podle § 2285, pokud nájemník zůstane v bytě alespoň tři měsíce a pronajímatel ho v té době písemně nevyzve k odchodu. Záleží také na tom, co si strany sjednaly.
Od
1. ledna 2026 může soud v řízení o žalobě na vyklizení vydat rozkaz k vyklizení i bez slyšení bývalého nájemníka. Právo na vyklizení musí vyplývat z žaloby a přiložených listin. Pronajímatel doloží nájemní smlouvu, skončení nájmu a své vlastnictví, například výpisem z katastru. K žalobě přiloží také písemnou výzvu k vyklizení, kterou poslal nejméně 14 dnů před podáním žaloby na adresu pro doručování nebo na poslední známou adresu. Rozkaz k vyklizení může soud vydat na základě žaloby a písemných důkazů. Ilustrační snímek „Mladá Boleslav, okresní soud (2)“. Jan Polák / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Výzva k úhradě dluhu míří na nápravu před případnou výpovědí bez výpovědní doby. Písemnou výzvou k vyklizení žádá majitel o odevzdání bytu po skončení nájmu. Rozkaz soud nemůže vydat, pokud už běží řízení o včas podaném návrhu na přezkum výpovědi nebo o právu nájemníka byt užívat.
Od doručení rozkazu běží dvě lhůty
Rozkaz ukládá do 15 dnů od doručení byt vyklidit a zaplatit náklady řízení, nebo v téže lhůtě podat odpor u soudu, který rozkaz vydal. Včasný odpor zruší rozkaz i bez odůvodnění. Soud pak spor projedná. Pro odpor platí
§ 174 občanského soudního řádu obdobně jako u platebního rozkazu.
S rozkazem přijde také výzva k vyjádření k žalobě. Na popis obrany a předložení či označení důkazů je 30 dnů od doručení rozkazu. Pokud nájemník po včasném odporu výzvu k vyjádření bez vážného důvodu pomine,
soud může považovat nárok za uznaný.
Pokud v druhém příkladu nájemník převezme rozkaz v pondělí 2. listopadu 2026, počítá lhůty od úterý. Patnáctý den připadá na
státní svátek 17. listopadu. Podle pravidel pro počítání lhůt tak může podat odpor ještě ve středu 18. listopadu. Třicetidenní lhůta k vyjádření končí ve středu 2. prosince.
Po marném uplynutí lhůty pro odpor má rozkaz účinky pravomocného rozsudku. Pokud bývalý nájemník byt dobrovolně nepředá, může majitel s vykonatelným rozhodnutím požádat o
exekuci vyklizením.
Když se strany dohodnou na předání, hodí se
předávací protokol se stavem bytu a počtem vrácených klíčů. Při vypořádání kauce si pak pronajímatel podle § 2254 občanského zákoníku započte dluhy z nájmu. Nájemník má zároveň právo na úroky z kauce.