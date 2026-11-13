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Nájemník neplatí. Když ho majitel za trvání nájmu zamkne venku, riskuje trestní stíhání

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Dennívýzva
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Když majitel kvůli dluhu vymění zámek a nepustí nájemníka domů, může za trvání nájmu čelit trestnímu stíhání. Po skončení nájmu může o vyklizení rozhodnout soud.
Černobílý detail velkého kovového klíče u kulaté vložky zámku v dřevěných dveřích

Černobílý detail velkého kovového klíče u kulaté vložky zámku v dřevěných dveřích

Zdroj: Fredrik Alpstedt / Wikimedia / CC BY-SA 2.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.11.2026 18:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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