Pátek třináctého potřetí v roce. Horoskop dává každému znamení jiný důvod zpomalit

Beran
Jestli vám ujede spoj před nosem, ještě tím nemusí být napsaný celý pátek. Nechte první rozčilení za sebou na zastávce. Dalšímu člověku, kterého potkáte, může patřit už úplně jiná nálada.
Býk
Věc, kterou schováváte na lepší příležitost, dobře poslouží i dnes. Vezměte si oblíbený hrnek nebo si pusťte desku, na kterou se pořád práší. Zvláštní datum samo žádné lepší zacházení nevyžaduje.
Blíženci
Pověra může být bezvadný začátek hovoru. Poslechněte si, čemu doma věřili prarodiče, a přidejte tu nejpodivnější rodinnou zvyklost, kterou znáte vy. U smíchu klidně také skončete.
Rak
Možná se vám v pátek nechce pouštět do něčeho velkého. Nechte velké rozhodnutí odpočívat a udělejte menší první krok. Otevřít obálku někdy vyžaduje víc odvahy než odpověď, která pak přijde přirozeně.
Lev
Když se v místnosti něco nepodaří, nikdo nemá povinnost okamžitě bavit ostatní. Klidně přiznejte i vlastní rozpaky. Vtip, který napadne někoho dalšího, si tentokrát užijete z publika.
Panna
Drobné přehlédnutí se dá většinou opravit dřív, než o něm stačíte převyprávět celou příhodu. Zkontrolujte rozhodující číslici nebo jméno a hotovou zprávu odešlete. Zbytek večera už jí nepatří.
Váhy
Na pracovní poradu i rodinné rozhodnutí se můžete dostavit s jedním jasným přáním. Pokud o něm doposud nikdo neví, odložením na jiné datum se nic nezmění. Dnes může zaznít poprvé.
Štír
Při vzpomínce na starý trapas vám možná stále zrudnou tváře. Zkuste tu historku převyprávět tak, jak byste ji jednou s laskavostí vyprávěli příteli. Podrobnosti, které vás tíží, se mohou najednou zdát mnohem menší.
Střelec
Překvapení nachystané pro kamaráda nemusí vyjít podle původního plánu. Když bude zavřená kavárna, klidně popojděte o ulici dál. Důvod, proč se chcete vidět, přece nikam nezmizel.
Kozoroh
Jednu odloženou práci dnes můžete uzavřít prostým rozhodnutím, že už ji skutečně dělat nebudete. Uvolněné místo v seznamu hned ničím nevyplňujte. Odpoledne si pak můžete nechat volnější.
Vodnář
Ne každá věc, která zazlobí v pátek třináctého, si zaslouží slavnostní diagnózu. Možná docela stačí vyměnit baterii nebo hledat klíče v jiném kabátu. Na velké záhady zbude času dost.
Ryby
Do dne, kterému ostatní přisuzují smůlu, se dobře vejde malé hezké gesto. Přineste čerstvé pečivo někomu, kdo na ně nemohl zajít. Původně obávaného data se pak bude držet i docela jiná vzpomínka.
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