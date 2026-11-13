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Plynový kotel v domě zatím nikdo zakázat nemůže. Ale i částečná oprava domu už podléhá novým pravidlům o energiích

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Evropská směrnice EPBD IV ani český návrh novely nenařizují vyhodit fungující plynový kotel. Pravidla se ozvou, jakmile začnete měnit okna, střechu či fasádu.
Plynový kotel v domě zatím nikdo zakázat nemůže. Ale i částečná oprava domu už podléhá novým pravidlům o energiích

Plynový kotel v domě zatím nikdo zakázat nemůže. Ale i částečná oprava domu už podléhá novým pravidlům o energiích

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 13.11.2026 17:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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