Plynový kotel v domě zatím nikdo zakázat nemůže. Ale i částečná oprava domu už podléhá novým pravidlům o energiích

Plynový kotel ve sklepě domu z šedesátých let může v zimě klidně topit dál. Ministerstvo průmyslu a obchodu 23. září 2026 představilo návrh novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a v
tiskové zprávě MPO výslovně uvedlo, že materiál neobsahuje plošné zavádění tvrdých povinností pro jednotlivé vlastníky bytů a rodinných domů. Žádný úřad tedy majiteli nenařídí vymontovat funkční zdroj tepla, který prošel revizí. Pozornost si ale zaslouží chvíle, kdy se do domu sáhne stavebně. Evropská směrnice EPBD IV měří průměr celé země, váš dům posuzovat nebude
Základ celé debaty položila směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1275, známá jako EPBD IV. V platnost vstoupila 28. května 2024, státy ji měly převést do vlastního práva do 29. května 2026. Česko tento termín nestihlo. K 22. říjnu 2026 má za sebou novela teprve mezirezortní připomínkové řízení, které skončilo 20. října.
Klíčový je způsob, jakým směrnice cíle formuluje. Podle oficiálního znění v
EUR-Lexu musí průměrná spotřeba primární energie v obytných budovách klesnout do roku 2030 nejméně o 16 % a do roku 2035 o 20 až 22 % oproti roku 2020. Jde o trajektorii pro celý rezidenční fond státu. Konkrétní rodinný dům v Olomouci či v Táboře žádný individuální limit nedostává.
Stát si navíc sám vybírá, kde úspory najde. Směrnice pouze žádá, aby alespoň 55 % poklesu průměrné spotřeby připadlo na renovace 43 % nejhůře hodnocených obytných budov. Ministerstvo zdůrazňuje, že český návrh nepřidává povinnosti nad rámec evropské předlohy a chce využít volnost, kterou předpis ponechává.
Prostor k manévrování je přitom obrovský. Podle Strategie renovací budov, kterou MPO zveřejnilo v červnu 2026, má Česko zhruba 4,2 milionu budov s podlahovou plochou kolem 700 milionů m². Více než polovina rodinných domů je starší 35 let a přes milion lidí bydlí v domech s vyšší energetickou náročností. Takový fond nelze přestavět vyhláškou ze dne na den. Podle nás právě tato čísla vysvětlují, proč stát sází na postupnost místo plošných zákazů.
Konec dotací na fosilní kotle a horizont 2040 naznačují další směr
Kotel dnes legálně topí, směr evropské politiky je však čitelný. Od 1. ledna 2025 směrnice zakazuje poskytovat finanční pobídky na instalaci samostatných kotlů na fosilní paliva, s výjimkou vymezených starších závazků. Nový plynový kotel si tedy majitel pořídí, státní příspěvek na něj ale nedostane.
Členské země mají zároveň usilovat o postupné nahrazování těchto zdrojů v existujících budovách podle národních plánů. Renovační plány mají počítat s útlumem fosilních paliv ve vytápění a s úplným koncem fosilních kotlů do roku 2040. Na horizontu stojí rok 2050 a fond budov s nulovými emisemi.
Pro novostavby se laťka zvedá rychleji. Český návrh podle záznamu Hospodářské komory počítá s nulovými emisemi u nových veřejných budov od roku 2028 a u ostatních novostaveb od roku 2030. Ministerstvo uvádí, že zhruba 64 % současné výstavby navrhovaný standard už splňuje a asi 75 % novostaveb má bezemisní zdroj vytápění. U zbývajících projektů odhaduje vícenáklady na 0,5 až 3 %.
Majitelé starších domů se dočkají spíš nových nástrojů. Směrnice zavádí dobrovolné renovační pasy, s nimiž český návrh počítá spolu s rozvojem Databáze energetické náročnosti budov. Průkazy energetické náročnosti mají přejít na jednotnější evropskou škálu A až G, kde písmeno A připadne budovám s nulovými emisemi.
Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Výměna oken či zateplení střechy: tady už energetická pravidla platí dnes
Rozhodující rozdíl leží mezi běžným provozem domu a stavebním zásahem. Platný zákon o hospodaření energií rozlišuje dvě situace.
Větší změna dokončené budovy podle výkladu MPO zasahuje více než 25 % celkové plochy obálky domu. Splnění požadavků se pak dokládá průkazem energetické náročnosti budovy (PENB) a nároky se vztahují na celou budovu, renovovanou část nebo měněné prvky, podle toho, co je technicky, funkčně i ekonomicky proveditelné.
Jiná než větší změna dopadá jen na prvky, které se skutečně mění. Pokud majitel vymění okna nebo zateplí strop pod půdou, musí nové konstrukce vyhovět požadavkům prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb. Doklady k nim je nutné uchovat pět let.
V praxi se pravidla týkají typicky těchto zásahů:
výměny oken a vchodových dveří, zateplení střechy, stropu pod půdou nebo fasády, izolace podlahy nad nevytápěným sklepem, výměny technického systému, například zdroje tepla.
Vymalování, nový nátěr plotu nebo oprava dlažby na terase energetické předpisy nezajímají.
Sankce existují. Kontrolu provádí Státní energetická inspekce a zákon u fyzických osob za vybrané závažnější přestupky, mezi něž patří nesplnění povinností při změnách dokončených budov podle § 7 odst. 2 nebo 3, stanoví pokutu až 5 milionů Kč. U jiných souvisejících povinností končí horní hranice na 200 000 Kč. Zmíněné částky představují zákonný strop, výměna okna tedy automaticky k pokutě nevede. Stačí si u dodavatele vyžádat doklad, že nové prvky splňují požadované parametry, a ten založit.
PENB se dnes vyžaduje také při prodeji či pronájmu domu. Výjimky platí mimo jiné pro budovy do 50 m², kulturní památky a stavby v památkové rezervaci. U domů postavených před 1. lednem 1947, které od té doby neprošly větší změnou, lze průkaz při prodeji nebo pronájmu vynechat, pokud se na tom obě strany písemně dohodnou.
Co platí teď, co je zatím návrh a co čekat do roku 2040
Oblast Platí teď Návrh novely (stav k říjnu 2026) Výhled do roku 2040 Stávající plynový kotel Smí topit, platí běžné revize Plošná povinnost výměny se nechystá Státy mají usilovat o úplný útlum fosilních kotlů Dotace na nový fosilní kotel Od 1. 1. 2025 zakázány Beze změny Beze změny Částečná oprava domu Požadavky na měněné prvky podle vyhlášky 264/2020 Sb., doklady na 5 let Detaily určí nové prováděcí vyhlášky Postupné zpřísňování v souladu s renovačními plány Větší změna nad 25 % obálky Nutný PENB Zpřesnění navazuje na EPBD IV Tlak na hlubší renovace nejhorších budov Novostavby Téměř nulová spotřeba Nulové emise od 2030, veřejné budovy od 2028 Standard pro celý trh PENB Stávající klasifikace Přechod na škálu A až G Jednotná evropská stupnice Dosluhující kotel a tepelné čerpadlo: proč plánovat dům jako celek
Plyn v domě dnes právní potíž nepředstavuje. Každá větší investice by se ale měla chystat tak, aby majitel za pár let nepřestavoval tutéž část znovu. Odstrašující příklad: nová fasáda bez výměny oken, po níž za tři roky přijdou nová okna a s nimi bourání špalet.
Rozumné pořadí podle nás začíná u tepelných ztrát. Zateplený strop pod půdou, utěsněné spáry a okna vyměněná podle skutečného stavu sníží výkon, který bude dům od budoucího zdroje potřebovat. Menší potřebný výkon znamená levnější zařízení i nižší účty.
Teprve poté přichází na řadu otázka, čím topit. Tepelné čerpadlo pracuje nejúsporněji při nízké teplotě otopné vody. Britská organizace Energy Saving Trust upozorňuje, že radiátory dimenzované na kotel s vodou kolem 75 °C často nestačí při typických 45 °C, s nimiž počítá čerpadlo, pokud se topí stejným režimem. Pomoci mohou větší nebo vícedeskové radiátory a lepší izolace. Univerzální návratnost ovšem spočítat nelze, rozhoduje výpočet tepelné ztráty po jednotlivých místnostech a návrhová teplota vody.
Když kotli dochází dech, vyplatí se projít tento kontrolní seznam:
kolik let kotel ještě realisticky vydrží a v jakém stavu je komín, jaká je tepelná ztráta domu a zvládnou radiátory nižší teplotu, zda dává smysl nejdřív zateplit a teprve potom měnit zdroj, jaké jsou ceny elektřiny a plynu, servisní dostupnost a možnost připojit fotovoltaiku.
Peníze na takovou proměnu nabízí program Nová zelená úsporám. Podle
Státního fondu životního prostředí podporuje zateplení, výměnu oken a dveří, fotovoltaiku, rekuperaci, ohřev vody i náhradu nevyhovujícího zdroje tepelným čerpadlem či kotlem na biomasu. V etapě NZÚ 2026+ fond přijímá žádosti od 25. června 2026 do 31. října 2029, případně do vyčerpání prostředků. Majitelé rodinných domů mohou čerpat bezúročný úvěr až 750 000 Kč na dílčí renovaci a až 2 miliony Kč na komplexní. Zranitelné domácnosti dosáhnou na přímou dotaci až 400 000 Kč.
Před každou větší akcí doporučujeme zajít za energetickým specialistou ze seznamu MPO. Jen on smí vystavit PENB a dokáže posoudit, zda plánovaná oprava spadá pod větší změnu, nebo se týká jen měněných prvků. Konzultace za pár tisíc korun může ušetřit desítky tisíc za stavbu udělanou ve špatném pořadí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková