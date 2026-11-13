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Zlatý hrdina z Nagana Růžička má finanční problémy. Byly doby, kdy se staral, teď je na tom hůř, říká jeho Maruška

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Dennívýzva
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Vila ve Spořicích šla za 6 milionů Kč, tedy zhruba o třetinu méně, než kolik za ni Růžičkovi původně chtěli. Většina peněz podle Blesku padla na hypotéky a drahou půjčku.
Zlatý hrdina z Nagana Růžička má finanční problémy. Byly doby, kdy se staral, teď je na tom hůř, říká jeho Maruška

Zlatý hrdina z Nagana Růžička má finanční problémy. Byly doby, kdy se staral, teď je na tom hůř, říká jeho Maruška

Zdroj: Mountfield HK
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.11.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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