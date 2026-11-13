Zlatý hrdina z Nagana Růžička má finanční problémy. Byly doby, kdy se staral, teď je na tom hůř, říká jeho Maruška

Po jedenácti letech balí Růžičkovi krabice. Marie na podzim rozprodávala nábytek a potvrdila, že se s dcerou a manželem stěhují z domu na vesnici do bytu v centru Chomutova. Muž, který v roce 1998 vedl jako kapitán český hokej k olympijskému zlatu, se tak loučí s bungalovem s bazénem. Z prodeje mu podle zjištění Blesku zůstalo něco málo přes milion korun. Když se pod příspěvky jeho ženy začaly hromadit komentáře, že zbytek peněz „protočí“ na dovolených, Marie se ozvala. Napsala, že dřív se o rodinu staral on, teď je na tom hůř, a tak se stará ona. Jsou manželé, řekla, „ve zlém i v dobrém“. Za tou větou stojí poměrně přesná čísla.
Bungalov s bazénem šel o třetinu levněji
Dům ve Spořicích u Chomutova se poprvé objevil v realitní nabídce v červnu 2025. Inzerát tehdy sliboval bungalov 4+kk s krytým venkovním bazénem na pozemku o rozloze 715 metrů čtverečních. Cena činila 8 990 000 Kč.
Kupec se nakonec našel až o víc než rok později a zaplatil 6 milionů korun. Rozdíl dělá 2,99 milionu, tedy přibližně 33 procent z původní nabídky. Jde o srovnání s nabídkovou cenou, ne se znaleckým posudkem. Nikdo veřejně nedoložil, kolik dům na trhu skutečně měl stát. Původní představa majitelů a výsledná částka se ale rozešly o celou cenu menšího bytu v krajském městě.
Takovou slevu si prodávající většinou nedává dobrovolně. Obvykle přichází ve chvíli, kdy na čekání na lepšího kupce už není čas ani peníze.
Půjčka na 24 procent
Proč se spěchalo, vysvětluje rozbor, který zveřejnil iSport/Blesk. Na domě podle něj vázly nesplacené hypotéky. K nim si měl Růžička sjednat úvěr u nebankovní společnosti ve výši 1,4 milionu korun s ročním úrokem 24 procent a zajistit ho právě vilou.
Spočítali jsme, co takový úrok znamená. Pokud by šlo čistě o úrokovou sazbu bez dalších poplatků, platil by dlužník ročně 336 tisíc korun jen na úrocích. Měsíčně je to zhruba 28 tisíc, aniž by se jistina zmenšila o jedinou korunu. Pro srovnání: běžné hypotéky se v posledních letech pohybují v jednotkách procent.
Když ze šesti milionů zůstalo „něco přes milion“, na vypořádání hypoték, úvěru a nákladů spojených s prodejem muselo odejít necelých pět milionů. Přesnou strukturu dluhů ale nikdo nezveřejnil. Podle dostupných informací nejde ani o insolvenci nebo exekuci. Ve veřejných zdrojích žádné takové řízení u Vladimíra Růžičky nefiguruje. Jde o finanční tíseň, která skončila prodejem rodinného zázemí, nikoli o osobní bankrot.
Maruška: Teď platím já
Komentáře na sociálních sítích mířily hlavně na Marii. Část diskutujících jí vyčítala, že za potížemi stojí její životní styl, a prorokovala, že zbylý milion padne na cestování. Na to odpověděla ostře. Dovolené si podle svých slov platí sama, stejně tak auto i vlastní účty.
Pod spekulace o rozvodu kvůli penězům napsala, že finanční situace trvá už delší dobu. Kdyby měla být důvodem k rozchodu, rozvedla by se prý dávno. Podobně mluvila už v roce 2025, kdy dům poprvé nabídli k prodeji. Tehdy pro web ŽivotvČesku.cz odmítla, že by prodej souvisel s manželskou krizí.
Vlastní příjem si Marie buduje od března 2025, kdy si založila účet na OnlyFans. Zpočátku tvrdila, že ji k tomu povzbudili fanoušci a že ji to dlouho lákalo. Později přidala vážnější důvod. Nechtěla být závislá na muži, a když hledala běžnou práci, narážela prý na své příjmení i vzhled.
Ani nové bydlení podle ní nemá být krokem do skromnosti. Mluví o apartmánu se dvěma koupelnami a vlastním parkováním, o novém nábytku a novém pokojíčku pro dceru. Jestli jde o střízlivý popis, nebo obranu před soucitnými pohledy, posoudí každý sám. Doložit, že by finanční potíže způsobila ona, se nám nepodařilo. Doložit naopak lze hypotéky a drahou půjčku.
Od půl milionu měsíčně k prázdné střídačce
Kontrast s minulostí je ostrý. Na profilu Českého olympijského týmu figuruje Růžička jako kapitán zlatého mužstva z Nagana a k tomu má stříbro ze Sarajeva 1984. Jako trenér přivedl reprezentaci k titulům mistrů světa a Litvínov k mistrovskému titulu. V roce 2015 Blesk odhadoval jeho výdělek na 500 tisíc korun měsíčně v Chomutově a dalších 400 tisíc u národního týmu. Šlo o mediální odhad, ne o výpis z účtu. I tak ho řadil mezi nejlépe placené české kouče.
Pak velká angažmá řídla. Poslední působení na nejvyšší úrovni skončilo rychle. Slovan Bratislava ho představil 28. září 2023 a podle oznámení klubu se s ním rozloučil už 14. prosince. Za 22 zápasů měl tým 9 výher a 13 porážek a propadl se na 11. místo.
V prosinci 2025 si ho jako záchranáře do konce sezony vzalo Ústí nad Labem ve druhé nejvyšší soutěži. Po skončení ročníku je podle Blesku bez práce. Nové trenérské angažmá zatím veřejně doložené není. Fámu, že rozváží chlebíčky, Růžička odmítl už dřív. Prý jen pomáhá známému při schůzkách.
Nevyšel ani pokus o veřejnou funkci. V říjnových komunálních volbách v Chomutově kandidoval za uskupení SPD, Motoristů a PRO, získal 855 hlasů a skončil jako náhradník.
Mezi spoluhráči z Nagana nejde o ojedinělý případ. Brankář Roman Čechmánek se po kariéře zapletl do podnikatelských dluhů v desítkách milionů, od roku 2013 byl v insolvenci a o rok později soud vyhlásil na jeho majetek konkurz. Růžičkova situace je podle dostupných informací výrazně mírnější. Princip je ale podobný: sportovní slávou se dluhy splácet nedají a příjmy z ní netrvají věčně.
Kde se zastavit dřív, než přijde nucený prodej
Růžičkův případ ukazuje, co dokáže drahý úvěr zajištěný nemovitostí. Pro každého, kdo se ocitne v podobné situaci, platí několik obecných zásad:
- Porovnávat RPSN, ne jen úrok. Roční procentní sazba nákladů zahrnuje i poplatky a skutečnou cenu úvěru ukáže lépe než samotná úroková sazba.
- Prověřit poskytovatele. Nebankovní společnost, která půjčuje spotřebitelům, musí mít oprávnění od České národní banky.
- Jednat s předstihem. Prodej nemovitosti, na který je čas, obvykle vynese víc než prodej pod tlakem splátek.
- Nebát se poradny. Bezplatnou dluhovou pomoc s exekucemi, neférovými úvěry i oddlužením nabízí například Člověk v tísni.
Za bazénem ve Spořicích se zavírají dveře a muž, který v Naganu zvedal nad hlavu olympijské zlato, odnáší krabice do bytu v Chomutově. Tam kdysi bral půl milionu měsíčně. Teď za rodinu podle vlastních slov platí jeho žena.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek