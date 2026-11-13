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Manipulation je českým Danem Brownem z Wishe. Selhává v základním řemesle

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Konspirační thrillery jsou dost zvláštní disciplína, ostatně myšlenka na konspirace je něco, na co se v průběhu dekád dost změnil náhled. Ještě v 90. letech se jednalo nejen o atraktivní námět, ale také o myšlenku, jíž se lidé seriózně zabývali. Postupem času se ale motiv spiknutí, které ovládá svět a jeho historii, stal předmětem spíše výsměchu, výmluv, komiksové nadsázky a parodií. David Balda natočil koprodukční film, jenž ale ke spiknutí přistupuje s veškerou vážností, čímž se přibližuje k tvorbě Dana Browna. Byť se snímek Manipulation snaží odkazovat na jiného autora, který se konspiračními teoriemi zabýval.
Manipulation je českým Danem Brownem z Wishe. Selhává v základním řemesle

Manipulation je českým Danem Brownem z Wishe. Selhává v základním řemesle

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 17:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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