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Mysleli si, že na dně leží vrak. Potápěči objevili korál větší než plejtvák

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Dennívýzva
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Pod hladinou u Šalomounových ostrovů se ukrýval útvar dlouhý přes třicet metrů. Jeden z potápěčů jej zprvu považoval za pozůstatky lodi. Při bližším průzkumu ale tým zjistil, že se dívá na mimořádně velkou živou korálovou kolonii, která mohla růst zhruba tři století. Její velikost změnila naše představy o tom, co všechno může být jediným korálem.
Mysleli si, že na dně leží vrak. Potápěči objevili korál větší než plejtvák

Mysleli si, že na dně leží vrak. Potápěči objevili korál větší než plejtvák

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.11.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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