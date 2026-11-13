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Dočkáme se v McLarenu překvapení? Liam by mohl být volný

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Loni byl před víkendem v Las Vegas Oscar Piastri v boji o titul a od první příčky ho dělilo pouhých 24 bodů. O rok později je Australan v úplně jiné situaci. Na první vítězství v roce 2026 stále čeká a Lando Norris ho jasně poráží.
Dočkáme se v McLarenu překvapení? Liam by mohl být volný

Dočkáme se v McLarenu překvapení? Liam by mohl být volný

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 17:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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