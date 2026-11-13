Svatba v kostele mohla přijít až po té úřední. Československý zákon to změnil v roce 1992

Od 1. ledna 1950 vznikalo v Československu manželství občanským sňatkem. Obřad v kostele mohl přijít až potom. Od 1. července 1992 se snoubenci mohli vzít i před duchovním registrované církve nebo náboženské společnosti.
Na jedné fotografii stojí pár u stolu v obřadní síni, na druhé před oltářem. Jestli oba snímky vznikly při svatbě v Československu třeba v roce 1985, mohou mít na rubu různá data. V matrice pak bude datum občanského sňatku. Který den rodina slavila výročí, už byla jiná věc.
Svatba před národním výborem měla dva svědky
Podle
zákona o právu rodinném z roku 1949 vzniklo manželství souhlasným prohlášením snoubenců před místním národním výborem. Zpravidla šlo o výbor, který vedl matriku pro místo bydliště jednoho z nich. Obřad měl být veřejný, slavnostní a se dvěma svědky. Sedmý paragraf určil pořadí pro páry, které chtěly obřady dva. Do kostela se smělo až po občanském sňatku.
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Změna se týkala i knih, do nichž se svatby zapisovaly. Podle
příručky ministerstva vnitra začal v lednu 1950 soupis matričních knih na farách. O dva roky později převzaly národní výbory knihy, do nichž se ještě zapisovalo. Uzavřené svazky se ukládaly do archivů.
Zákon o rodině, účinný od dubna 1964,
pořadí obřadů zachoval. Do knihy manželství se v osmdesátých letech zapisoval den, měsíc a rok sňatku, a to i slovy. Na datu uzavření manželství záleželo třeba u novomanželských půjček. Původní podmínky z roku 1973 počítaly se sňatky uzavřenými od 1. dubna 1973 i v předchozích třech letech. Na Oravě mohly oba obřady dělit týdny
Etnoložka Zuzana Beňušková v knize
uvádí, že v některých obcích na Oravě, například v Novoti a Leštinách, se občanský sňatek spojoval se zásnubami a předcházel církevnímu nejméně o tři týdny. Jinde se konal v pracovní den v týdnu před obřadem v kostele. Někteří manželé pak slavili výročí v den církevní svatby. Občianske obrady na Slovensku
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Také občanské svatby dostaly postupně slavnostní podobu. V roce 1978 měli členové folklorního souboru Lúčnica obřad v Zrcadlové síni Primaciálního paláce v Bratislavě. Na
fotografiích v Beňuškové knize jsou tři páry ve ždiárských krojích. Při odchodu z paláce novomanžele symbolicky zapřáhli do jha. V Zrcadlové síni tohoto bratislavského paláce se v roce 1978 konal občanský sňatek členů folklorního souboru Lúčnica. Fotografie je z roku 2010. Marc Ryckaert / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Od července 1992 stačil i církevní obřad
Federální
novela č. 234/1992 Sb. dala snoubencům od 1. července 1992 možnost zvolit si občanskou nebo církevní formu. Vzít se mohli i před duchovním registrované církve nebo náboženské společnosti. Zákon připouštěl kostel i jiné vhodné místo určené církevními předpisy. Církevní orgán pak musel protokol o uzavření manželství bezodkladně doručit příslušné matrice. Pravoslavná svatba v pražském chrámu sv. Cyrila a Metoděje v roce 2011. Církevní orgán podle novely z roku 1992 předával protokol o sňatku matrice. VitVit / Wikimedia / CC BY 3.0
Novela pamatovala také na sňatky v cizině. Uznala církevní manželství československých občanů uzavřená v zahraničí od ledna 1950 do účinnosti novely, pokud odpovídala právu v místě sňatku.
Při popisování rodinného alba se dá začít
oddacím listem. U československé svatby z doby povinného občanského sňatku ukáže den, kdy se pár vzal před úřadem. Pokud je datovaný i snímek od oltáře, může mít v albu každý obřad vlastní datum.
Původní názvy fotografií s licencemi CC 3.0 jsou
Jiří Schelinger (svatba 1) (náhled) a Pravoslavná svatba (obřad v Praze).