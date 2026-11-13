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Svatba v kostele mohla přijít až po té úřední. Československý zákon to změnil v roce 1992

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V Československu od roku 1950 vznikalo manželství při občanském obřadu. Od 1. července 1992 se snoubenci mohli vzít i před duchovním.
Jiří Schelinger si podává ruku se ženou se slavnostním řetězem, nevěsta vedle něj drží kytici

Jiří Schelinger si podává ruku se ženou se slavnostním řetězem, nevěsta vedle něj drží kytici

Zdroj: soukromý archiv Milana Schelingera / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 18:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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